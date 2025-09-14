Триумфальное возвращение юбки-карандаша — как носить главную хотелку всех модниц

Если вы все еще сомневаетесь, нужна ли вам юбка-карандаш, вот хорошие новости: модные дома, тренды и стилисты единогласны — она обязана быть в вашем гардеробе прямо сейчас. И это не просто дань классике. В этом сезоне карандаш переосмыслили так круто, что он стал символом современной уверенности, стиля и женственности с характером.
О том, как интересно и необычно носить юбку карандаш, рассказала тренд-аналитик Марина Воробьева. Эксперт по стилю предложила несколько нестандартных схем, применив которые, вы стопроцентно будете ловить на себе восхищенные взгляды.
— Один из самых актуальных и простых примов — это юбка-карандаш как верхний слой на подъюбник, платье-рубашку или на кружевную юбку, — подсказывает Марина Воробьева.
Схема может использоваться как в офисе, при нестрогом дресс-коде, так и в повседневном варианте
Есть юбки, которые уже идут с имитацией нижнего слоя, часто из кружева, органзы или атласной ткани — присмотритесь, поищите в дизайнерских магазинах или сшейте на заказ.
Также не забывайте, что карандаш — это не всегда строгая офисная юбка из костюмной ткани. Она может быть сшита из кожи, замши, особенно цветной. Причем оттенки не базовые (коричневый или черный), а яркие.
— Я бы порекомендовала выбирать интересные оттенки: бургунди или сливочное масло. Юбка может стать или акцентом образа, или продолжением монохрома, — добавляет стилист.
Еще один трендовый стайлинг — это объединение двух тенденций, а именно сочетание олимпийки и юбки-карандаша.
— Оно не для всех, получается такой спорт-шик. Вместо олимпийки можно использовать флиску, свитшот или анорак, — подсказывает Марина Воробьева.
Самым простым классическим и стильным сочетанием остается рубашка, либо блузка, и юбка-карандаш в офисном стиле, но тут тоже можно поиграть.
— Во-первых, можно играть с длиной юбки — выше колена, ниже или макси, — говорит тренд-аналитик. — Вы можете заменить классическую рубашку на акцентную: выделяющиеся плечи, манжеты, воланы или какой-нибудь интересный принт. Это будет добавлять изюминку и повышать градус вашему фэшн-образу.
Ну и никто не отменял всеми любимое сочетание черного и белого. Можно заменить белую рубашку на черную, а классическую черную юбку на юбку белого цвета: такая комбинация выглядит намного дороже, она более изысканна и очень красива.
— В образ впишутся массивные украшения. Важно: только за счет игры с цветом, когда вы меняете черное на белое, образ будет смотреться дороже и выигрышнее, — объясняет стилист.
Юбка в сочетании с леггинсами, с прозрачными либо с плотными, — это также очень трендовое сочетание, подойдет больше для «фэшионисток». Конечно, это не для всех, но комбинация добавляет многослойность, делает образ более сложным, более интересным.
— Тут также можно играть за счет фактуры ткани или за счет цвета. Ткань может быть полупрозрачная — ажурные леггинсы, которые имитируют ажурные колготки. Очень длинные леггинсы с обрезанным носочком, — комментирует тренд-аналитик.
Для более консервативных девушек стилист предлагает классический вариант верха и низа из костюмной ткани, но с интересной подачей. В жизни такой стайлинг встречается редко, поэтому если осмелитесь — все взгляды будут прикованы к вам.
— Бренды, в том числе массмаркет, начали выпускать такой стайлинг в коллекциях Zarina, Lime, Love Republic. Часто это одна капсула костюма, где есть пиджак, юбка, карандаш и брюки. Но тут есть важный нюанс: юбка должна быть как минимум на один, а лучше на два размера больше — это нужно для более красивой посадки на бедрах, для свободного облегания, — отмечает Марина Воробьева.
Отдельно Марина Воробьева выделила самую трендовую модель юбки-карандаши: та самая, с длиной выше колена, что так долго значилась в антитрендах. Они пришли к нам с подиумов несколько сезонов назад и начинают спускаться до массмаркетов, в российских магазинах такая модель уже продается.
Стилист предостерегает, что эта юбка не для всех: нужно обладать длинными стройными ногами, чтобы она действительно классно на вас смотрелась. За счет градуса стиля вы будете заметно выделяться на фоне других: модель часто встречается на модных блогерах, инфлюенсерах и среди молодежи.
Признавайтесь, уже захотелось юбку-карандаш?