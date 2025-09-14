НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Триумфальное возвращение юбки-карандаша — как носить главную хотелку всех модниц

Триумфальное возвращение юбки-карандаша — как носить главную хотелку всех модниц

Очень смелые сочетания, которые удивляют — рискнете?

137
Тренд-аналитик рассказала, как стильно носить юбку-карандаш&nbsp;— главный must-have сезона | Источник: Юрий Орлов / Городские медиаТренд-аналитик рассказала, как стильно носить юбку-карандаш&nbsp;— главный must-have сезона | Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Тренд-аналитик рассказала, как стильно носить юбку-карандаш — главный must-have сезона

Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

Если вы все еще сомневаетесь, нужна ли вам юбка-карандаш, вот хорошие новости: модные дома, тренды и стилисты единогласны — она обязана быть в вашем гардеробе прямо сейчас. И это не просто дань классике. В этом сезоне карандаш переосмыслили так круто, что он стал символом современной уверенности, стиля и женственности с характером.

О том, как интересно и необычно носить юбку карандаш, рассказала тренд-аналитик Марина Воробьева. Эксперт по стилю предложила несколько нестандартных схем, применив которые, вы стопроцентно будете ловить на себе восхищенные взгляды.

— Один из самых актуальных и простых примов — это юбка-карандаш как верхний слой на подъюбник, платье-рубашку или на кружевную юбку, — подсказывает Марина Воробьева.

Примерьте юбку карандаш как вернхни слой: на платье или кружевную юбку | Источник: ru.pinterest.comПримерьте юбку карандаш как вернхни слой: на платье или кружевную юбку | Источник: ru.pinterest.com

Примерьте юбку карандаш как вернхни слой: на платье или кружевную юбку

Источник:

ru.pinterest.com

Поиграйте с цветом&nbsp;— мокко отлично сочетается с белым, разбавьте полученное сочетание ярким аксессуаром в тон | Источник: ru.pinterest.comПоиграйте с цветом&nbsp;— мокко отлично сочетается с белым, разбавьте полученное сочетание ярким аксессуаром в тон | Источник: ru.pinterest.com

Поиграйте с цветом — мокко отлично сочетается с белым, разбавьте полученное сочетание ярким аксессуаром в тон

Источник:

ru.pinterest.com

<p>Марина Воробьева</p><p>Марина Воробьева</p>

Схема может использоваться как в офисе, при нестрогом дресс-коде, так и в повседневном варианте

Марина Воробьева

тренд-аналитик, продакт-менеджер, стилист

Есть юбки, которые уже идут с имитацией нижнего слоя, часто из кружева, органзы или атласной ткани — присмотритесь, поищите в дизайнерских магазинах или сшейте на заказ.

Можно купить уже готовую юбку с имитацией нижнего слоя | Источник: ru.pinterest.comМожно купить уже готовую юбку с имитацией нижнего слоя | Источник: ru.pinterest.com

Можно купить уже готовую юбку с имитацией нижнего слоя

Источник:

ru.pinterest.com

Еще вариант: закажите подъюбник на маркетплейсе или сшейте его сами | Источник: ru.pinterest.comЕще вариант: закажите подъюбник на маркетплейсе или сшейте его сами | Источник: ru.pinterest.com

Еще вариант: закажите подъюбник на маркетплейсе или сшейте его сами

Источник:

ru.pinterest.com

Также не забывайте, что карандаш — это не всегда строгая офисная юбка из костюмной ткани. Она может быть сшита из кожи, замши, особенно цветной. Причем оттенки не базовые (коричневый или черный), а яркие.

Примерьте юбку-карандаш яркого цвета, поиграйте с фактурой | Источник: ru.pinterest.comПримерьте юбку-карандаш яркого цвета, поиграйте с фактурой | Источник: ru.pinterest.com

Примерьте юбку-карандаш яркого цвета, поиграйте с фактурой

Источник:

ru.pinterest.com

Оттенок сливочного масла по-прежнему в тренде | Источник: ru.pinterest.comОттенок сливочного масла по-прежнему в тренде | Источник: ru.pinterest.com

Оттенок сливочного масла по-прежнему в тренде

Источник:

ru.pinterest.com

— Я бы порекомендовала выбирать интересные оттенки: бургунди или сливочное масло. Юбка может стать или акцентом образа, или продолжением монохрома, — добавляет стилист.

Актуальная в осеннем сезоне замша, попробуйте в цвете&nbsp;— точно не как у всех | Источник: ru.pinterest.comАктуальная в осеннем сезоне замша, попробуйте в цвете&nbsp;— точно не как у всех | Источник: ru.pinterest.com

Актуальная в осеннем сезоне замша, попробуйте в цвете — точно не как у всех

Источник:

ru.pinterest.com

Самый главный акцент&nbsp;— это фактура юбки и цвет | Источник: ru.pinterest.comСамый главный акцент&nbsp;— это фактура юбки и цвет | Источник: ru.pinterest.com

Самый главный акцент — это фактура юбки и цвет

Источник:

ru.pinterest.com

Еще один трендовый стайлинг — это объединение двух тенденций, а именно сочетание олимпийки и юбки-карандаша.

— Оно не для всех, получается такой спорт-шик. Вместо олимпийки можно использовать флиску, свитшот или анорак, — подсказывает Марина Воробьева.

Юбка макси + анорак&nbsp;— как вам такое? | Источник: ru.pinterest.comЮбка макси + анорак&nbsp;— как вам такое? | Источник: ru.pinterest.com

Юбка макси + анорак — как вам такое?

Источник:

ru.pinterest.com

Варианты для смелых&nbsp;— очень стильно | Источник: ru.pinterest.comВарианты для смелых&nbsp;— очень стильно | Источник: ru.pinterest.com

Варианты для смелых — очень стильно

Источник:

ru.pinterest.com

Самым простым классическим и стильным сочетанием остается рубашка, либо блузка, и юбка-карандаш в офисном стиле, но тут тоже можно поиграть.

— Во-первых, можно играть с длиной юбки — выше колена, ниже или макси, — говорит тренд-аналитик. — Вы можете заменить классическую рубашку на акцентную: выделяющиеся плечи, манжеты, воланы или какой-нибудь интересный принт. Это будет добавлять изюминку и повышать градус вашему фэшн-образу.

Классика офисного стиля заиграет иначе, если заменить юбку-карандаш классической длины ниже колена на макси | Источник: ru.pinterest.comКлассика офисного стиля заиграет иначе, если заменить юбку-карандаш классической длины ниже колена на макси | Источник: ru.pinterest.com

Классика офисного стиля заиграет иначе, если заменить юбку-карандаш классической длины ниже колена на макси

Источник:

ru.pinterest.com

Суперстильный прием&nbsp;— замена цвета: черный верх, белый низ | Источник: ru.pinterest.comСуперстильный прием&nbsp;— замена цвета: черный верх, белый низ | Источник: ru.pinterest.com

Суперстильный прием — замена цвета: черный верх, белый низ

Источник:

ru.pinterest.com

Ну и никто не отменял всеми любимое сочетание черного и белого. Можно заменить белую рубашку на черную, а классическую черную юбку на юбку белого цвета: такая комбинация выглядит намного дороже, она более изысканна и очень красива.

— В образ впишутся массивные украшения. Важно: только за счет игры с цветом, когда вы меняете черное на белое, образ будет смотреться дороже и выигрышнее, — объясняет стилист.

Если вам кажется, что леггинсы с юбкой&nbsp;— это что-то из нулевых, то вы ошибаетесь | Источник: ru.pinterest.comЕсли вам кажется, что леггинсы с юбкой&nbsp;— это что-то из нулевых, то вы ошибаетесь | Источник: ru.pinterest.com

Если вам кажется, что леггинсы с юбкой — это что-то из нулевых, то вы ошибаетесь

Источник:

ru.pinterest.com

В осеннем сезоне это самое смелое и стильное сочетание | Источник: ru.pinterest.comВ осеннем сезоне это самое смелое и стильное сочетание | Источник: ru.pinterest.com

В осеннем сезоне это самое смелое и стильное сочетание

Источник:

ru.pinterest.com

Юбка в сочетании с леггинсами, с прозрачными либо с плотными, — это также очень трендовое сочетание, подойдет больше для «фэшионисток». Конечно, это не для всех, но комбинация добавляет многослойность, делает образ более сложным, более интересным.

— Тут также можно играть за счет фактуры ткани или за счет цвета. Ткань может быть полупрозрачная — ажурные леггинсы, которые имитируют ажурные колготки. Очень длинные леггинсы с обрезанным носочком, — комментирует тренд-аналитик.

В таком костюме вы точно не замерзнете осенью | Источник: ru.pinterest.comВ таком костюме вы точно не замерзнете осенью | Источник: ru.pinterest.com

В таком костюме вы точно не замерзнете осенью

Источник:

ru.pinterest.com

Коллеги обязательно оценят | Источник: ru.pinterest.comКоллеги обязательно оценят | Источник: ru.pinterest.com

Коллеги обязательно оценят

Источник:

ru.pinterest.com

Для более консервативных девушек стилист предлагает классический вариант верха и низа из костюмной ткани, но с интересной подачей. В жизни такой стайлинг встречается редко, поэтому если осмелитесь — все взгляды будут прикованы к вам.

— Бренды, в том числе массмаркет, начали выпускать такой стайлинг в коллекциях Zarina, Lime, Love Republic. Часто это одна капсула костюма, где есть пиджак, юбка, карандаш и брюки. Но тут есть важный нюанс: юбка должна быть как минимум на один, а лучше на два размера больше — это нужно для более красивой посадки на бедрах, для свободного облегания, — отмечает Марина Воробьева.

Внимание: красиво смотрится только на моделях | Источник: ru.pinterest.comВнимание: красиво смотрится только на моделях | Источник: ru.pinterest.com

Внимание: красиво смотрится только на моделях

Источник:

ru.pinterest.com

Очень сложно вписать в повседневный образ | Источник: ru.pinterest.comОчень сложно вписать в повседневный образ | Источник: ru.pinterest.com

Очень сложно вписать в повседневный образ

Источник:

ru.pinterest.com

Отдельно Марина Воробьева выделила самую трендовую модель юбки-карандаши: та самая, с длиной выше колена, что так долго значилась в антитрендах. Они пришли к нам с подиумов несколько сезонов назад и начинают спускаться до массмаркетов, в российских магазинах такая модель уже продается.

Стилист предостерегает, что эта юбка не для всех: нужно обладать длинными стройными ногами, чтобы она действительно классно на вас смотрелась. За счет градуса стиля вы будете заметно выделяться на фоне других: модель часто встречается на модных блогерах, инфлюенсерах и среди молодежи.

Признавайтесь, уже захотелось юбку-карандаш?

Алёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
