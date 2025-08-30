НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Денежный маникюр на сентябрь 2025-го: дизайн, работающий как магнит для удачи и богатства

Сентябрь — время, когда хочется привести в порядок не только гардероб и планы, но и наладить финансовое положение после отпуска и дачного сезона. Один из пунктов, как это сделать, — подобрать правильный маникюр. Владелица салона красоты Екатерина Хитева рекомендует обратить внимание на зеленые и синие цвета: именно они будут работать как магнит для денег. Осталось подобрать правильный оттенок и дизайн.

Королевский синий

Синий символизирует уверенность и мудрость. Долгое время цвет был редкостью, его добывали из самоцветов и использовали только для королевских флагов и мантий знати. В маникюре он подает сигналы о статусности своего владельца.

Источник: nebo.salon.ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: nebo.salon.ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

nebo.salon.ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Многие боятся покрывать ногти синим лаком из-за того, что тот подчеркивает венки и может придать рукам лишнюю бледность, но в качестве альтернативы черному, которая принесет пользу, почему бы и нет? В «денежном» маникюре в сентябре не обязательно ограничиваться только однотонным покрытием. Оттенок лазури можно сочетать с золотыми элементами или металлическими украшениями.

<p>Екатерина Хитёва</p><p>Екатерина Хитёва</p>

В сентябре синий помогает сосредоточиться на новых целях и создает ощущение внутренней силы.

Екатерина Хитёва

создательница салона красоты «Небо» и собственного блога о предпринимательстве

Бирюзовый с легким шиммером

Бирюзовый маникюр как глоток свежего воздуха. Одного взгляда на него достаточно, чтобы почувствовать морской бриз и атмосферу ушедшего лета. Бирюза долгое время считалась символом защиты и благополучия для торговцев и путников, так что все, кто занимаются продажами, — эксперт особенно рекомендует вам этот цвет.

Источник: Pinterest.comИсточник: Pinterest.com
Источник:

Pinterest.com

— Бирюзовый цвет традиционно связывают с удачей и денежными потоками. Добавив легкое сияние, можно усилить ощущение свежести и энергии изобилия, — отмечает Екатерина.

Оливковый с золотыми деталями

Идеальный осенний «денежный» маникюр: теплый, спокойный и передающий эстетику «тихой роскоши». Оттенок сочетает надежность земли и легкую зеленую энергию — символ зрелости, устойчивости и практичности, которые так притягивают стабильный доход. Исторически зеленые оттенки ассоциировались с плодородием и изобилием, а в период сбора урожая это как никогда в тему.

Источник: nebo.salon.ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: nebo.salon.ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

nebo.salon.ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Оливковый оттенок ассоциируется с гармонией и процветанием. Если подчеркнуть его тонким золотым акцентом, дизайн приобретает статусность и символику богатства, — поделилась Екатерина Хитева.

Синий «кошачий глаз»

Кошки и темно-синий цвет когда-то ассоциировались с ведьмовской красотой. В сентябрьском «денежном» маникюре мистика проявляется не только в игре света и переливах, но и в магнетическом притяжении богатства и удачи.

Источник: heluviee / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: heluviee / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

heluviee / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Яркий дизайн ногтей уже привлекает внимание, поэтому дополнительные украшения на них не нужны. Если хочется, маникюр можно дополнить бронзовыми кольцами или браслетами.

<p>Екатерина Хитёва</p><p>Екатерина Хитёва</p>

Благородный синий с переливами «кошачьего глаза» словно отражает движение энергии и денег. Такой маникюр выглядит дорого и притягивает внимание.

Екатерина Хитёва

создательница салона красоты «Небо» и собственного блога о предпринимательстве

Бирюзовый френч

Кроме бирюзового маникюра с шиммером Екатерина рекомендует сделать френч, который впишется в теплую осеннюю палитру. Такой френч прекрасно смотрится с классическим тренчем или бежевым пальто: контраст мягкой одежды и яркой, но не кричащей «улыбки» или «луны» на ногтях создает образ уверенной, состоявшейся женщины, к которой сами собой плывут деловые возможности.

Источник: nebo.salon.ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: nebo.salon.ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

nebo.salon.ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Современный вариант френча в бирюзовом цвете — свежо и необычно. Он несет энергию обновления и помогает привлекать новые перспективы в работе и финансах, — рассказала бьюти-эксперт.

Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
