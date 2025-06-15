Самые модные летние стрижки на короткие волосы: покажите эти 5 идей своему мастеру

Смотрим, какие стрижки на короткие волосы актуальны летом 2025 года Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Красивые длинные волосы — это, конечно, хорошо, но давайте будем честны: с ними столько мороки. То ли дело короткая стрижка. Смело? Определенно! И суперстильно, уверяем. В 2025 году идет мощная тенденция на стрижки «под мальчика» в самых разных вариациях. Их обладательницы искусно опровергают стереотипы о том, что такая прическа лишает образ женственности — вспомните дерзкий образ Флоренс Пью, Майли Сайрус, Скарлетт Йоханссон или Эммы Стоун — разве можно упрекнуть актрис в отсутствии женственности?

Скарлетт Йоханссон носила стрижку фейд Источник: Gareth Cattermole / Getty Images А Эмма Стоун выбрала простую и равномерную Источник: Danny Moloshok / Reuters

Стильная дерзкая короткая стрижка — однозначно то, что вам нужно этим летом, особенно если хочется перемен. Ни с чем не сравнимое ощущение — только что срезанная длина, будто бы с ней ушли все проблемы. Внутри — легкость и прекрасное чувство новизны.

Елена Новик Официальный эксперт России по парикмахерскому искусству

Эксперт по парикмахерскому искусству Елена Новик объясняет, что в основе коротких стрижек лежат три формы — боб, сессон и каре, условный фундамент вашей прически. Дальше мастер выстригает нужный клиенту вариант с учетом его внешних данных и индивидуальных особенностей.

Вечная классика

Обратите внимание на четкость линии в зоне шеи Источник: pinterest.com Прическе можно придать хаотичный вид, и она получится еще интереснее Источник: pinterest.com

Пользуется популярностью стрижка, которая является смесью классического боба и каре. На затылке волосы короче, по шею, а спереди прическа мягко идет на удлинение. Стрижка гармонично смотрится в профиль, может быть как с челкой, так и без нее.

— Линия на шее четкая, оформляется машинкой. Боб каре создает густоту и объем на макушке, соответственно стрижка подойдет тем, у кого волос в этой зоне не хватает, — поясняет Елена Новик.

Прическу можно видоизменять — прятать волосы за уши, перекидывать с одной стороны на другую, накрутить на плойку легкие локоны или вытянуть утюжком, придав образу строгости.

Как у Мирей Матье

Мирей Матье носила слегка удлиненный сессон Источник: pinterest.com Такая же стрижка, но в укороченном варианте Источник: pinterest.com

В моде по-прежнему градуированный сессон: стрижка, которую долго носила французская певица Мирей Матье, подчеркивает скулы, подбородок и шею, скрывает уши. Важно, чтобы линия среза была идеальной, только в этом случае стрижка будет смотреться красиво. Есть стереотип, что прическу сессон обычно выбирают женщины пожилого возраста, так как это смотрится очень элегантно. Однако Елена Новик отмечает, что это устарелый стереотип.

Стильно и просто

Суперстильно смотрится на платиновых и седых волосах Источник: pinterest.com Техника стрижки выбирается в зависимости от густоты волос Источник: pinterest.com

Универсальный вариант — равномерная стрижка. Елена Новик говорит, что ее часто используют женщины с тонкими волосами, чаще возрастные.

— Молодежь всё-таки предпочитает длинные волосы, а равномерная стрижка — короткая, но не совсем под ноль, 2–3 см по окружности головы. Смотрится очень стильно. Если вы себя приняли в таком варианте, то проблемы с укладкой отпадут сами собой, — говорит эксперт.

Фейд

Мужские варианты стрижек постепенно переходят в женский обиход Источник: pinterest.com Прическу можно укладывать на разный манер и менять образ хоть каждый день Источник: pinterest.com

Загадочное слово обозначает модель стрижки, которая изначально предназначалась для мужчин, но впоследствии вошла и в женский перечень парикмахерских услуг. Стрижка фейд представляет собой выбритые виски и затылок в сочетании с удлиненной челкой, которая начинается от макушки. У волос всегда будет естественный природный объем, а челку можно укладывать разными способами так, чтобы ваш образ всегда выглядел разным.

Привет из 80-х

Уход за такой стрижкой — минимальный Источник: pinterest.com Как же хороша Майли Сайрус с такой стрижкой Источник: pinterest.com

Популярный вариант — стрижка маллет или медуза. Елена Новик говорит, что ее предпочитает молодое поколение. Культовая прическа из 80-х, с которой ходила добрая половина представителей рок-культуры (вспоминаем образ Джона Бон Джови). Современный маллет — не такой агрессивный, вариант вошел в перечень удобных стрижек. В них есть всё и сразу: и челка, которую не нужно укладывать, и пряди разной длины, и дополнительный объем.

Челка шторка в укороченном варианте Источник: pinterest.com Удлиненная шторка тоже смотрится очень красиво и моделирует лицо Источник: pinterest.com

— Челка шторка красиво смотрится на длине от носа — идеальная форма. В коротком — по переносицу и в длинном варианте до подбородка челка тоже хороша. Длину подбираем исходят от формы лица. Шторка правильно корректирует пропорции: круглое лицо удлиняет, квадратное — смягчает, приближая форму лица к овалу. Овал — идеальная форма, — объясняет Елена Новик.

Эксперт добавляет, что челка шторка прячет боковые лобные линии, на которых у многих растут короткие пушковые волосы, челка скрывает эти участки так, чтобы и лицо, и прическа смотрелись красивее.

Важно знать перед стрижкой

Прежде чем отправиться в салон и сесть в парикмахерское кресло, предлагаем изучить несколько правил, которые помогут вам сделать правильный выбор и сохранить волосы на голове в приличном виде. Тонкие негустые волосы стригут только прямыми ножницами — филировочные не подходят, как и бритва. Ровный плотный срез визуально добавит густоты.

Ухаживайте за волосами. Не обязательно посещать салон и записываться на дорогостоящие процедуры, помочь волосам приобрести здоровый вид можно и дома. Елена Новик рекомендует раз в месяц делать скраб для кожи головы мягкими и кислотными средствами.

После скрабирования эксперт рекомендует вымыть голову шампунем для глубокой очистки: средство хорошо обезжиривает и придает волосам дополнительный объем. Используйте его один раз в месяц, а в остальное время — любой шампунь для объема и увлажнения.

Еще несколько советов

Евгения Разинкина

Топ-стилист «Школы Марии Липатниковой» Евгения Разинкина напоминает, что в тренде здоровые волосы — такого эффекта можно добиться стрижкой: нужно сделать плотный ровный срез.

Евгения говорит, что для нее на данный момент не существует названий стрижек, как были раньше (например, «каскад»), существует понятие «коррекционная стрижка», которая одну и ту же челку сделает правильной под любой тип лица; важно ориентироваться на то, где округлить и где вытянуть:

если у вас вытянутое лицо и заостренный подбородок — вам подойдет стрижка на округляющей линии: рваная челка, каскадная стрижка, каре с объемом в височной зоне;

если лицо круглое — выбираем стрижку, которая нравится, и оставляем удлиняющие передние пряди без каскада (лесенка у лица сделает его еще круглее);

если у вас длинный нос и вы хотели бы скрыть это прической — округляем зону висков и создаем челку (срез нужно делать по линии носа).

При выборе челки важно ориентироваться на высоту лба. Стилист считает, что любому лбу подойдет любая челка, важно найти баланс от средней части лица до верхней и не уменьшить линиями у висков, тогда точно получится идеально.