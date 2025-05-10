Ноготочки на миллион: 5 главных трендов маникюра на лето 2025 года

Отставьте в сторону любимую фуксию, изумрудный или оранжевый: в моде тихая роскошь Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Что общего у всех жен миллионеров? Их безупречный маникюр! Притом, чтобы его повторить, не нужно тратить целое состояние для одного похода к мастеру. Мы поговорили с владелицей престижного салона красоты Аленой Шаламовой и узнали, какие пять нюдовых оттенков выбирают самые стильные клиентки этого лета.

Цвет льна

К лету бежевый порядком замылил всем глаза, так что Алена Шаламова предлагает уйти в сторону естественного кремового цвета льна. Молочно-природные оттенки очень любят добавлять в свой маникюр как светские дивы, например Кардашьяны, так и члены королевской семьи.

Источник: choco_ekb_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











За счет универсальности цвета маникюр подойдет как для отпуска, так и если вы проводите все три летних месяца в офисе. И самое главное, его не нужно будет лихорадочно обновлять каждые две недели: небольшие отросшие ногти будут незаметны.

Такой маникюр отлично сочетается с любым летним нарядом: от легких платьев до джинсовых шорт. Он подходит для любого случая: от прогулок по городу до пляжной вечеринки. Алена Шаламова владелица салона красоты Chóco

Цвет французской розы

Вариант для тех, кто всё же хочет разбавить нюдовые будни и добавить немного яркости (но только капельку). Летом в тренде переосмысление классического френча. Вместо привычного белого месяца мастера используют цвет французской розы.

Источник: choco_ekb_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Этот вариант подойдет не только обладательницам длинных ногтей. Летом в моде микрофренч с маленькими полумесяцами. Его можно сделать, даже если ноготь отрос всего на пару миллиметров.

Цвет сливочного масла

С начала весны цвет сливочного масла вышел на первый план, и не только в маникюре. Оттенок повально включают в свои коллекции модные дома, а звезды делятся образами, которые выглядят дорого.

Источник: choco_ekb_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Нежный, пастельный оттенок желтого, напоминающий лимонный сорбет или ванильное мороженое. Он прекрасно подчеркнет загар и добавит образу легкости и свежести, — объяснила Алена.

Алена Шаламова — основательница салона красоты Сhoco. Прошла путь от визажиста до бизнес-леди. Работает в бьюти-индустрии больше 8 лет.

Нюдово-розовый цвет

Идеальный выбор для тех, кто ценит минимализм и изысканность, а также хочет подчеркнуть свою естественную красоту.

Источник: choco_ekb_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Ногти, покрытые полупрозрачным гель-лаком, выглядят невероятно элегантно и женственно. Этот оттенок идеально подходит для любого случая: от пляжной вечеринки до деловой встречи, — уверена Алена.

«Голые» ногти

Японский маникюр, или маникюр без маникюра, — тренд, который метит в титул классики всех времен и народов. Минималистичный, элегантный и при этом заботится о здоровье ногтей.

Источник: choco_ekb_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Чтобы «голые» ногти выглядели дорого, нужно соблюдать несколько правил. Удалите любое покрытие и наращённые ногти, всё должно выглядеть натурально, обработайте кутикулу, сделайте все ногти одной формы и длины. И в качестве финального этапа нанесите прозрачный лак.

Этот маникюр идеально сочетается с любым образом, не отвлекая внимание от ярких летних нарядов и аксессуаров, таких как эта эффектная красная сумочка Miu Miu! Алена Шаламова владелица салона красоты Chóco

Помните про уход и за самими ручками. Чтобы кожа была нежной и напитанной, не забывайте о кремах, масках и маслах, особенно в жаркий сезон, когда солнце особенно активное.

Цвет розовой зефирки

Розовый цвет, как что-то вечное, он никогда не выходит из моды. Но если маджента или фуксия популярны в определенные года и сезоны, то нежно-розовый оттенок можно делать при любой погоде.

Источник: choco_ekb_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Алёна подмечает, что особенно выигрышно цвет будет выглядеть с загорелой кожей, а если еще добавите массивные браслеты или кольца, на отдыхе любой Саид или Лукас будет ваш.

— Этот маникюр — воплощение летней нежности и актуальных трендов. Нюдовые оттенки на пике популярности этим летом, особенно такие мягкие и светло-розовые, как здесь. Они выглядят естественно, ухоженно и прекрасно подходят к любому образу, — поделилась мастер и владелица салона красоты.