Ноготочки на миллион: 5 главных трендов маникюра на лето 2025 года

Что общего у всех жен миллионеров? Их безупречный маникюр! Притом, чтобы его повторить, не нужно тратить целое состояние для одного похода к мастеру. Мы поговорили с владелицей престижного салона красоты Аленой Шаламовой и узнали, какие пять нюдовых оттенков выбирают самые стильные клиентки этого лета.
Цвет льна
К лету бежевый порядком замылил всем глаза, так что Алена Шаламова предлагает уйти в сторону естественного кремового цвета льна. Молочно-природные оттенки очень любят добавлять в свой маникюр как светские дивы, например Кардашьяны, так и члены королевской семьи.
За счет универсальности цвета маникюр подойдет как для отпуска, так и если вы проводите все три летних месяца в офисе. И самое главное, его не нужно будет лихорадочно обновлять каждые две недели: небольшие отросшие ногти будут незаметны.
Такой маникюр отлично сочетается с любым летним нарядом: от легких платьев до джинсовых шорт. Он подходит для любого случая: от прогулок по городу до пляжной вечеринки.
Цвет французской розы
Вариант для тех, кто всё же хочет разбавить нюдовые будни и добавить немного яркости (но только капельку). Летом в тренде переосмысление классического френча. Вместо привычного белого месяца мастера используют цвет французской розы.
Этот вариант подойдет не только обладательницам длинных ногтей. Летом в моде микрофренч с маленькими полумесяцами. Его можно сделать, даже если ноготь отрос всего на пару миллиметров.
Цвет сливочного масла
С начала весны цвет сливочного масла вышел на первый план, и не только в маникюре. Оттенок повально включают в свои коллекции модные дома, а звезды делятся образами, которые выглядят дорого.
— Нежный, пастельный оттенок желтого, напоминающий лимонный сорбет или ванильное мороженое. Он прекрасно подчеркнет загар и добавит образу легкости и свежести, — объяснила Алена.
Алена Шаламова — основательница салона красоты Сhoco. Прошла путь от визажиста до бизнес-леди. Работает в бьюти-индустрии больше 8 лет.
Нюдово-розовый цвет
Идеальный выбор для тех, кто ценит минимализм и изысканность, а также хочет подчеркнуть свою естественную красоту.
— Ногти, покрытые полупрозрачным гель-лаком, выглядят невероятно элегантно и женственно. Этот оттенок идеально подходит для любого случая: от пляжной вечеринки до деловой встречи, — уверена Алена.
«Голые» ногти
Японский маникюр, или маникюр без маникюра, — тренд, который метит в титул классики всех времен и народов. Минималистичный, элегантный и при этом заботится о здоровье ногтей.
Чтобы «голые» ногти выглядели дорого, нужно соблюдать несколько правил. Удалите любое покрытие и наращённые ногти, всё должно выглядеть натурально, обработайте кутикулу, сделайте все ногти одной формы и длины. И в качестве финального этапа нанесите прозрачный лак.
Этот маникюр идеально сочетается с любым образом, не отвлекая внимание от ярких летних нарядов и аксессуаров, таких как эта эффектная красная сумочка Miu Miu!
Помните про уход и за самими ручками. Чтобы кожа была нежной и напитанной, не забывайте о кремах, масках и маслах, особенно в жаркий сезон, когда солнце особенно активное.
Цвет розовой зефирки
Розовый цвет, как что-то вечное, он никогда не выходит из моды. Но если маджента или фуксия популярны в определенные года и сезоны, то нежно-розовый оттенок можно делать при любой погоде.
Алёна подмечает, что особенно выигрышно цвет будет выглядеть с загорелой кожей, а если еще добавите массивные браслеты или кольца, на отдыхе любой Саид или Лукас будет ваш.
— Этот маникюр — воплощение летней нежности и актуальных трендов. Нюдовые оттенки на пике популярности этим летом, особенно такие мягкие и светло-розовые, как здесь. Они выглядят естественно, ухоженно и прекрасно подходят к любому образу, — поделилась мастер и владелица салона красоты.
Нюдовые цвета: да или нет?