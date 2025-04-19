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Стиль и красота Модные советы обзор Буренки в большом городе: магазины заполонили вещи с коровьим принтом — как его носить и в какую сумму обойдется тренд

Буренки в большом городе: магазины заполонили вещи с коровьим принтом — как его носить и в какую сумму обойдется тренд

Стилист подсказала, с чем сочетать непривычный принт — начнем с малого

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2 комментария
К лету ожидаем бум на ковбой-кор&nbsp;и коровий принт в образах | Источник: ru.pinterest.comК лету ожидаем бум на ковбой-кор&nbsp;и коровий принт в образах | Источник: ru.pinterest.com

К лету ожидаем бум на ковбой-кор и коровий принт в образах

Источник:

ru.pinterest.com

Мода любит эксперименты, смелые образы, необычные принты. Казалось бы, мы только привыкли к тому, что живем в городе хищниц, настолько обыденным стал для нас леопардовый принт, как вдруг на арену вышла корова. Пятнистый принт заполонил магазины одежды и обуви. NGS.RU попросил стилиста объяснить, как носить такие вещи, и изучил тренд в магазинах.

Зверинец в шкафу

Звериные принты или, как их называют в мире моды — анималистичные, прочно вошли в наш гардероб, превратившись из чего-то эпатажного в базу. Шутка про леопардовые лосины давно перестала быть смешной: в пятнистой расцветке буквально все, начиная от аксессуаров и заканчивая верхней одеждой.

Леопардовый сарафан из джинсы в Love Republic | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU Леопардовый сарафан из джинсы в Love Republic | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU
Сумки и панамы в расцветке лео в Befree | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUСумки и панамы в расцветке лео в Befree | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU
Леопардовый костюм из джинсы в Sela | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUЛеопардовый костюм из джинсы в Sela | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU

Магазины пестрят вещами с леопардовым принтом: сарафаны, юбки, балетки, обувь. В одних шоурумах от них рябит в глазах, в других — скромнее, но одна-две вещи на рейле обязательно найдутся.

Носят леопард все возрастные группы, запретов нет. Главное — соблюдать правило принтов: крупный — для девушек и женщин формата плюс сайз, мелкий — для миниатюрных.

Интересная вариация лео в розовом цвете в Moxity | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUИнтересная вариация лео в розовом цвете в Moxity | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU
Магазины предлагают и готовые сочетания вещей с популярным принтом. К кружевным платкам тоже советуем присмотреться | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUМагазины предлагают и готовые сочетания вещей с популярным принтом. К кружевным платкам тоже советуем присмотреться | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU
Лео шорты для летних образов | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUЛео шорты для летних образов | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU
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Такими брюками уже никого не удивишь, но вдруг | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUТакими брюками уже никого не удивишь, но вдруг | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU
Обувь в хищной расцветке&nbsp;— в ассортименте каждого второго магазина | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUОбувь в хищной расцветке&nbsp;— в ассортименте каждого второго магазина | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU

То же происходит и с сафари-принтами. Они менее универсальны, но также интересны для модниц, которым нравится привлекать внимание.

Платье в расцветке зебра или костюм а-ля жираф? Почему нет. Современная мода — это про свободу выражения и индивидуальность. Главное — помнить об уместности дресс-кода и актуальности кроя вещей.

С леопардом в модных магазинах конкурирует белый тигр | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU С леопардом в модных магазинах конкурирует белый тигр | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU
Другой популярный принт&nbsp;— зебровый | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUДругой популярный принт&nbsp;— зебровый | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU
В анималистичном принте можно найти любой предмет гардероба | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUВ анималистичном принте можно найти любой предмет гардероба | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU

— Звериные принты — это повторяющаяся тенденция в истории моды, которая находит выражение в разных формах. Леопард уже давно стал константой — так же как горошек или клетка. Сафари-стилистика (жираф, зебра, рептилии) не так популярна: ее любят, но базой она не станет, — считает стилист и тренд-аналитик Марина Воробьева.

Коровий бум

Коровий принт — непривычный и интересный, к нему много внимания на российском рынке. Марина Воробьева говорила об этой тенденции еще в начале прошлого года, но, как уверяет нас тренд-аналитик, требуется два-три сезона для того, чтобы потребитель тенденцию понял, принял и захотел носить.

— Это продолжение тренда ковбой-кор. Учитывая менталитет русского человека, есть все основания предполагать, что принт понравится и приживется. Но опять же универсальным, как леопард, не станет, — говорит эксперт.

Легкое летнее платье с трендовым принтом&nbsp;здесь вписано в ковбойский стиль&nbsp;— с курткой с бахромой и высокими сапогами с фигурной прострочкой | Источник: ru.pinterest.comЛегкое летнее платье с трендовым принтом&nbsp;здесь вписано в ковбойский стиль&nbsp;— с курткой с бахромой и высокими сапогами с фигурной прострочкой | Источник: ru.pinterest.com
Но так же успешно он может вписаться в базовый гардероб&nbsp;— все зависит от кроя и стилизации | Источник: ru.pinterest.comНо так же успешно он может вписаться в базовый гардероб&nbsp;— все зависит от кроя и стилизации | Источник: ru.pinterest.com

Ковбой-кор — это сочетание замши и денима, коричневые и бежевые оттенки в одежде, природные цвета, казаки, некоторые завершают образ шляпой. Присмотритесь к костюму из замши или купите такую сумку — материал сейчас в тренде.

— Леопард тоже приняли не сразу, он заходил постепенно. Тем, кому интересно попробовать, рекомендую начать с аксессуарной группы: сумки, ремни, чехол на телефон, брелок на сумку или обувь, — продолжает стилист.

Стартовый набор модницы этого сезона | Источник: ru.pinterest.comСтартовый набор модницы этого сезона | Источник: ru.pinterest.com

Стартовый набор модницы этого сезона

Источник:

ru.pinterest.com

Популярный и комфортный вариант — кеды или кроссовки с коровьим принтом. Марина Воробьева также советует присмотреться к лоферам, балеткам или клогам, мюли тоже будут смотреться удачно. Любая обувь в зверином оттенке — это классный акцент, который разбавит ваш образ и придаст ему уникальности.

— Коровий принт отлично сочетается с одеждой из денима, с вещами в бежевом или коричневом оттенке. Если выбираете белый цвет, то пусть он будет с теплым подтоном. Уместны любые природные цвета: например бордо. Можно сыграть на контрасте — с красным или синим, — подсказывает тренд-аналитик.

Мнонохромный образ можно заменить монопринтовым&nbsp;— и внимание к вам в таком костюме обеспечено | Источник: ru.pinterest.comМнонохромный образ можно заменить монопринтовым&nbsp;— и внимание к вам в таком костюме обеспечено | Источник: ru.pinterest.com
Классный легкий вариант для городских прогулок | Источник: ru.pinterest.comКлассный легкий вариант для городских прогулок | Источник: ru.pinterest.com

Любой принт можно стилизовать выигрышно, а не пошло. Балансируйте акцентную вещь базой: если надеваете юбку с анималистичным принтом, верх пусть будет спокойным и базовым.

— Будет ли удачным сочетание — всё индивидуально. Зависит от кроя конкретной вещи и конкретного человека: его цветотипа, особенностей его фигуры, — подчеркивает стилист.

Что происходит в магазинах

В шоурумах вещи в звериной расцветке пока появились точечно. Те магазины, что ориентированы на горячие тренды, уже нарядили манекены в джинсы, юбки или куртки с коровьим принтом.

Юбка из атласа&nbsp;— 2400 рублей | Источник: Алена Золотухина / NGS.RUЮбка из атласа&nbsp;— 2400 рублей | Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Юбка из атласа — 2400 рублей

Источник:

Алена Золотухина / NGS.RU

Модные кеды обойдутся в 8900 рублей | Источник: Алена Золотухина / NGS.RUМодные кеды обойдутся в 8900 рублей | Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Модные кеды обойдутся в 8900 рублей

Источник:

Алена Золотухина / NGS.RU

Популярный магазин привлекает внимание модниц коровьей юбкой — манекен стоит на уличной витрине за стеклом. Проходишь мимо и невольно оборачиваешься — что-то непривычное. Найдены в шоуруме и коровьи кеды: в рыжем и черно-белом оттенках.

Джинсы в актуальной расцветке, цена&nbsp;— 4500 рублей | Источник: Алена Золотухина / NGS.RU Джинсы в актуальной расцветке, цена&nbsp;— 4500 рублей | Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Джинсы в актуальной расцветке, цена — 4500 рублей

Источник:

Алена Золотухина / NGS.RU

Стоимость этих джинсов всего 2700 рублей | Источник: Алена Золотухина / NGS.RUСтоимость этих джинсов всего 2700 рублей | Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Стоимость этих джинсов всего 2700 рублей

Источник:

Алена Золотухина / NGS.RU

Соседний магазин тоже развесил на рейлы новинки, в которых нашлись коровьи брюки. Джинсы в той же расцветке обнаружены и в бутике рядом.

Жакет DUB, 4999 рублей | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU Жакет DUB, 4999 рублей | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU
Средняя стоимость вещей&nbsp;— 5–7 тысяч рублей | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUСредняя стоимость вещей&nbsp;— 5–7 тысяч рублей | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU
Еще один пример, как можно стилизовать вещь с модным принтом | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUЕще один пример, как можно стилизовать вещь с модным принтом | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU

Если побродить по ТЦ, можно заметить много новинок в коровьем тренде. Настоящий «коровник» в DUB: платья-комбинации, джинсы, мини-юбки и жакеты. В Marmalato — обилие аксессуаров в «мычащем» цвете: бейсболки, ремни, сумки, обувь.

Начните знакомство с непривычным принтом с малого: например, с бейсболки | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU Начните знакомство с непривычным принтом с малого: например, с бейсболки | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU
Или купите на лето вместительную сумку шопер | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUИли купите на лето вместительную сумку шопер | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU
Или маленькую сумочку мягкой формы | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUИли маленькую сумочку мягкой формы | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU
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Или купите ремень&nbsp;— носите с джинсами или шортами | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RUИли купите ремень&nbsp;— носите с джинсами или шортами | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU

Но, как ни крути, пальму первенства пока сохраняет леопардовый принт. В любом магазине покупатель обязательно найдет что-то в хищной расцветке, будь то панама или носки, нижнее белье, лонгслив, юбка или пальто. Остальных представителей фауны придется поискать.

Как вам коровий принт?

Классно! Хочу примерить
Необычно, но носить опасаюсь
Надоел зверинец, где нормальная одежда?
Напишу свое мнение в комментариях
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Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Корова Звериный принт Леопард История моды Тренды-2025
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Комментарии
2
Гость
4 часа
по данным Росстата только с 2019 по 2021 численность русских мужчин сократилось на пять миллионов четыреста тысяч человек - официально а не официально видим на улицах , более 50% мужчин не доживают на пенсии уже сейчас. в этом году НИКТО из недорогих россиян не выйдет на пенсию! так держать Владимир 🌟👑🌙
Гость
3 часа
Всегда таких называли тёлками. А почему теперь буренками?
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