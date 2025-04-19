Буренки в большом городе: магазины заполонили вещи с коровьим принтом — как его носить и в какую сумму обойдется тренд

К лету ожидаем бум на ковбой-кор и коровий принт в образах Источник: ru.pinterest.com











Мода любит эксперименты, смелые образы, необычные принты. Казалось бы, мы только привыкли к тому, что живем в городе хищниц, настолько обыденным стал для нас леопардовый принт, как вдруг на арену вышла корова. Пятнистый принт заполонил магазины одежды и обуви. NGS.RU попросил стилиста объяснить, как носить такие вещи, и изучил тренд в магазинах.

Зверинец в шкафу

Звериные принты или, как их называют в мире моды — анималистичные, прочно вошли в наш гардероб, превратившись из чего-то эпатажного в базу. Шутка про леопардовые лосины давно перестала быть смешной: в пятнистой расцветке буквально все, начиная от аксессуаров и заканчивая верхней одеждой.

Магазины пестрят вещами с леопардовым принтом: сарафаны, юбки, балетки, обувь. В одних шоурумах от них рябит в глазах, в других — скромнее, но одна - две вещи на рейле обязательно найдутся.

Носят леопард все возрастные группы, запретов нет. Главное — соблюдать правило принтов: крупный — для девушек и женщин формата плюс сайз, мелкий — для миниатюрных.

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То же происходит и с сафари-принтами. Они менее универсальны, но также интересны для модниц, которым нравится привлекать внимание.

Платье в расцветке зебра или костюм а-ля жираф? Почему нет. Современная мода — это про свободу выражения и индивидуальность. Главное — помнить об уместности дресс-кода и актуальности кроя вещей.

— Звериные принты — это повторяющаяся тенденция в истории моды, которая находит выражение в разных формах. Леопард уже давно стал константой — так же как горошек или клетка. Сафари-стилистика (жираф, зебра, рептилии) не так популярна: ее любят, но базой она не станет, — считает стилист и тренд-аналитик Марина Воробьева.

Коровий бум

Коровий принт — непривычный и интересный, к нему много внимания на российском рынке. Марина Воробьева говорила об этой тенденции еще в начале прошлого года, но, как уверяет нас тренд-аналитик, требуется два - три сезона для того, чтобы потребитель тенденцию понял, принял и захотел носить.

— Это продолжение тренда ковбой-кор. Учитывая менталитет русского человека, есть все основания предполагать, что принт понравится и приживется. Но опять же универсальным, как леопард, не станет, — говорит эксперт.

Ковбой-кор — это сочетание замши и денима, коричневые и бежевые оттенки в одежде, природные цвета, казаки, некоторые завершают образ шляпой. Присмотритесь к костюму из замши или купите такую сумку — материал сейчас в тренде.

— Леопард тоже приняли не сразу, он заходил постепенно. Тем, кому интересно попробовать, рекомендую начать с аксессуарной группы: сумки, ремни, чехол на телефон, брелок на сумку или обувь, — продолжает стилист.

Стартовый набор модницы этого сезона Источник: ru.pinterest.com











Популярный и комфортный вариант — кеды или кроссовки с коровьим принтом. Марина Воробьева также советует присмотреться к лоферам, балеткам или клогам, мюли тоже будут смотреться удачно. Любая обувь в зверином оттенке — это классный акцент, который разбавит ваш образ и придаст ему уникальности.

— Коровий принт отлично сочетается с одеждой из денима, с вещами в бежевом или коричневом оттенке. Если выбираете белый цвет, то пусть он будет с теплым подтоном. Уместны любые природные цвета: например бордо. Можно сыграть на контрасте — с красным или синим, — подсказывает тренд-аналитик.

Любой принт можно стилизовать выигрышно, а не пошло. Балансируйте акцентную вещь базой: если надеваете юбку с анималистичным принтом, верх пусть будет спокойным и базовым.

— Будет ли удачным сочетание — всё индивидуально. Зависит от кроя конкретной вещи и конкретного человека: его цветотипа, особенностей его фигуры, — подчеркивает стилист.

Что происходит в магазинах

В шоурумах вещи в звериной расцветке пока появились точечно. Те магазины, что ориентированы на горячие тренды, уже нарядили манекены в джинсы, юбки или куртки с коровьим принтом.

Юбка из атласа — 2400 рублей Источник: Алена Золотухина / NGS.RU Модные кеды обойдутся в 8900 рублей Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Популярный магазин привлекает внимание модниц коровьей юбкой — манекен стоит на уличной витрине за стеклом. Проходишь мимо и невольно оборачиваешься — что-то непривычное. Найдены в шоуруме и коровьи кеды: в рыжем и черно-белом оттенках.

Джинсы в актуальной расцветке, цена — 4500 рублей Источник: Алена Золотухина / NGS.RU Стоимость этих джинсов всего 2700 рублей Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Соседний магазин тоже развесил на рейлы новинки, в которых нашлись коровьи брюки. Джинсы в той же расцветке обнаружены и в бутике рядом.

Если побродить по ТЦ, можно заметить много новинок в коровьем тренде. Настоящий «коровник» в DUB: платья-комбинации, джинсы, мини-юбки и жакеты. В Marmalato — обилие аксессуаров в «мычащем» цвете: бейсболки, ремни, сумки, обувь.

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Но, как ни крути, пальму первенства пока сохраняет леопардовый принт. В любом магазине покупатель обязательно найдет что-то в хищной расцветке, будь то панама или носки, нижнее белье, лонгслив, юбка или пальто. Остальных представителей фауны придется поискать.