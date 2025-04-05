«В курсовых разбирают мой говор»: блогер Вика Чума — о детстве на Севере, диалектах в речи и мастхевах в сумочке

Вика Чума встретилась с нашими журналистами перед презентацией «Богини сыска» в кинотеатре Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Вика Чума (она же Чума Вечеринка) посетила Омск, чтобы презентовать новые сезоны шоу «Богиня сыска» (16+). В перерывах между работой блогер и историк моды поговорила с NGS55.RU о том, как она сделала поморский диалект фишкой, какие мастхевы всегда в ее сумочке и почему в гардеробе обязательны казаки.

Блогер Вика Чума (настоящее имя — Виктория Чуманова) стала известной благодаря участию в шоу «Холостяк» (16+), которое показывали на телеэкранах несколько лет назад. После этого блог уроженки Архангельска в Instagram* стал стремительно расти. Виктория получила образование историка моды, право читать лекции на русском и английском, а также посетила 28 стран и стала ведущей нескольких телевизионных шоу о стиле. Блогер приехала в Омск, чтобы представить новые сезоны реалити «Богиня свиданий» (16+) и «Богиня сыска» (16+), в которых она выступает в роли ведущей на канале «Суббота!».

Вика фотографировалась со всеми желающими после презентации шоу Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











«Накуролесила в интернетах»

— Ты училась в Сингапуре на историка моды. И, кажется, можешь читать лекции по этой специальности на любую тему, и даже на английском языке. Есть ли что-то, что ты еще не изучила?

— Мне кажется, что я примерно все вехи истории моды знаю. То есть нет такого угла, который не исследован мной в той или иной мере. Но неидеально. Например, 20-е годы я изучала глубоко, а вот 70-е не очень трогала. Мне нравится находить стыки между историей моды и историей архитектуры, то, почему люди построили здание именно в этот момент.

— Как прошла твоя первая лекция по истории моды?

— Самая-самая первая, которую я преподала, была онлайн. Тогда я прочла книгу про влияние моды на психологию людскую. Пригласили, потому что я что-то накуролесила в интернетах, создала видео, и пошло-поехало. А первая офлайн-лекция случилась для сотрудников рекламной компании, для знающих искусство людей. Но больше эмоций у меня вызвало выступление на английском языке.

В аутфит Вики вошли джинсы и прозрачная «будуарная» юбка Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











— Какой у тебя уровень?

— С+, выше получать уже нельзя. Я очень люблю языки. Это и возможность создать новые нейронные связи, и раскрыться в другой культуре. Будто вся вселенная перед тобой. Думаешь про себя: мол, а давай соединим это с юмором или с прибаутками. И всё получается.

— Это одна из твоих фишек, благодаря которой лекции даже похожи на стендап. С помощью чего ты держишь аудиторию?

— В этом смысле меня прокачала работа на телевидении. Когда ты работаешь в комментаторских шоу, ты всегда смотришь на героев и тебе нужно тут же что-то сочинять. Самое главное — это импровизационный юмор, который у меня есть.

Особенность речи Вики — диалектные слова Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











— В твоей речи много диалектных словечек. Кто тебе привил это?

— Дело в том, что сестры усиленно занимались моим литературным образованием в детстве. Степана Писахова я прочла лет в семь, в четыре меня научили читать. Увлеклась поморскими сказками, а после — творчеством Федора Абрамова, Бориса Шергина. Кроме того, я видоизменяю слова. Например, у меня кота зовут Пес, но в какой-то момент я решила называть его Пепса. Просто вставляю согласную в рандомные слова. Мне иногда присылают какие-то курсовые, в которых разбирают мой говор, и это довольно увлекательно почитать.

— Твои сестры в том числе привили любовь к моде?

— Сестры любили меня не только переодевать, но и всячески украшать. Они придумывали мне прически вплоть до моего выпускного в лицее в одиннадцатом классе. У меня семья художников, и хоть и не было мощного мейкапа или дорогих платьев, меня всегда интересно одевали. Настолько мои сестры были творческие, что как-то раз решили накормить меня кашей из фольги.

Подбирать образы Вика училась с детства Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











— Сестры получили за это?

— Нет, это было вовремя предотвращено мамой. Мы воспитывались в любви, поэтому наказания не последовало. Зато эта байка до сих пор гуляет в семье.

«Стояла полчаса у омского „дома с драконами “»

— Твой блог в Instagram* в какой-то момент резко набрал подписчиков. Ты тогда столкнулась с тревогой, страхом или захотелось сворачивать горы?

— У меня очень долгий путь в медиа. В студенчестве я работала журналистом на телевидении, а затем ушла в продюсирование. Не было никаких нервов из-за этого, блог — это моя работа. Личный бренд я воспринимаю как СМИ, которое нужно развивать.

Развитие блога помогло девушке набрать аудиторию Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











— Какие у тебя планы на социальные сети?

— Я человек очень «анонсно-ранимый», поэтому подробности говорить не могу. Но есть два новых формата, которые я буду пускать в социальные сети, и одно большое шоу. Будем его снимать весной.

Вика на экране Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











«Парень на шоу завернул зубную щетку в туалетную бумагу»

— На экраны вот-вот выйдет новый сезон «Богини сыска» (16+) с тобой в качестве ведущей. Здесь парни или девушки проводят «обыск» в квартире кандидата на свидание, а ты комментируешь их действия. Какая часть работы над шоу самая приятная?

— Люблю здороваться с командой через камеру. Создавать шоу очень тяжело и для тех, кто в кадре, и для тех, кто за кадром. Важную роль играют режиссеры монтажа, которые по кусочкам собирают кадры, добавляют мемы, наши комментаторские фразочки. Когда включается камера, я сразу передаю им привет, чтобы им стало приятно.

Омичи, как и местные памятники зодчества, восхитили блогера Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











— Смотришь ли ты выпуски шоу?

— У меня нет такого, что я не люблю свой голос. У меня нет «рабочей стороны». Позволяю снимать меня как хотите. Другое дело, что у меня нет особо времени, чтобы смотреть выпуски.

— Хотела бы ты стать героиней «Богини сыска» (16+)? Представь, что парень выбирает тебя по чистоте квартиры, стилю и наполнению шкафов.

— Я знаю точно, что мой избранник очень рад тому, во что я преобразила наше жилище, это однозначно.

Некоторые из горожан пришли поговорить с Викой на презентации шоу Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











— В квартирах ведь можно найти что угодно. Что для тебя как для комментатора было самое трешовое?

— Помню, как у одного парня в уборной стояла зубная щетка в туалетной бумаге. И вот для меня это было открытием. Иногда смотришь в угол комнаты на мешки и думаешь, откройте же скорее их. Что там лежит? Целое расследование.

«Не выйду из дома без крема для рук»

— Поговорили об образовании, языках, телевидении. Такой вайб успешности. Как тебе кажется, какой стиль должен быть у девушки, которая так живет?

— Я хочу, чтобы вы выбрали сами для себя, что такое успех. Для меня успех — это когда ты совмещаешь и работу, и личную жизнь. А еще в погоне за красотой нужно не забывать, что у тебя должна кожа дышать, а плечи выравниваться. Девочки, не забываем про хлопок.

Улыбчивая Вика поделилась с нами тем, что находится в ее сумочке Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











— Без чего не выйдешь из дома?

— Крем для рук. Это какой-то ритуал, наверное. Еще книга какая-нибудь или вкладка в телефоне, чтобы, ежели пробка, не переживать о том, что я трачу время напрасно. Я скажу точно, что беру с собой парфюм на всякий случай, украшения. Мало ли когда попадешь в кадр. Это, мне кажется, тема телевизионщиков.

И, конечно, мы задали историку моды 5 вопросов о весенних трендах и о том, как найти индивидуальный стиль.

Какие вещи должны быть в гардеробе у каждой?

Вика считает, что без красного джемпера — никуда! Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Синие классические джинсы. Как ни странно, красный джемпер. Кожаная черная куртка, казаки. Мне кажется, как бы у нас ни менялись тренды, казаки в разных ипостасях остаются всегда. Особенно всяческие ретроказаки. Дальше — жакет, но заморочьтесь по поводу того, как он на вас сидит.

Что делать, если некоторые вещи из гардероба уже вышли из моды?

Чего я придерживаюсь и учу остальных, так это принципу 30 на 70, где первое число — это текущие тренды, а второе — ваш личный стиль. Вне зависимости от того, любите вы винтаж, классику, минимализм или другое. В 30% могут входить не только тренды, а то, что могло бы войти в моду ближайшие лет пять.

Например, у вас есть кожанка. Классная, но потертая и не трендовая. Чтобы образ сложился, нужно добавить аксессуары, которые вы видите в социальных сетях.

Что будет самым трендовым этой весной?

Возвращается будуарность, это эпоха 20–30-х годов. Например кружевная прозрачная юбка поверх джинсов — это интересная и сложная конструкция.

Но советую быть аккуратнее с «ревущими двадцатыми». Не уходите в перья, ведь мы помним, что в Европе и Америке это была эпоха вечного праздника. Обращаем внимание на пеньюарность и кружавчатость. Из аксессуаров возвращаются шапочки-цепочки. Из материалов — не только кружево, но и лак.

Советы от Вики Чумы — в одном видео Источник: NGS55.RU

Как долго в моде будет заниженная посадка?

Она как зашла в моду, так и вышла из нее. Тренды живут полсезона. Люди отказываются от больших размеров, возвращаются силуэты, поэтому говорят «привет» нулевым.

Низкую посадку использовали только несколько брендов, остальные же вводят в моду широкие пояса и галстуки. Как, например, дизайнеры из Saint Laurent.

Какие вещи скоро выйдут из трендов?

Прямо сейчас идет тренд на треугольную посадку, когда в плечах — широко, а к талии идет сужение. Например в пальто. Это показывали на коллекциях и в Париже, и в Азии. Но есть подозрение, что именно этот тренд хотят продать. С ним наиграются, а после он исчезнет.

Если вам нравится пальто такого типа, то, конечно, берите. Но если вы покупаете только потому, что видели его на Хейли Бибер, то сомнительно.