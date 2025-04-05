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Стиль и красота интервью «В курсовых разбирают мой говор»: блогер Вика Чума — о детстве на Севере, диалектах в речи и мастхевах в сумочке

«В курсовых разбирают мой говор»: блогер Вика Чума — о детстве на Севере, диалектах в речи и мастхевах в сумочке

Историк моды дала NGS55.RU интервью

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1 комментарий
Вика Чума встретилась с нашими журналистами перед презентацией «Богини сыска» в кинотеатре | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Вика Чума встретилась с нашими журналистами перед презентацией «Богини сыска» в кинотеатре | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Вика Чума встретилась с нашими журналистами перед презентацией «Богини сыска» в кинотеатре

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Вика Чума (она же Чума Вечеринка) посетила Омск, чтобы презентовать новые сезоны шоу «Богиня сыска» (16+). В перерывах между работой блогер и историк моды поговорила с NGS55.RU о том, как она сделала поморский диалект фишкой, какие мастхевы всегда в ее сумочке и почему в гардеробе обязательны казаки.

Блогер Вика Чума (настоящее имя — Виктория Чуманова) стала известной благодаря участию в шоу «Холостяк» (16+), которое показывали на телеэкранах несколько лет назад. После этого блог уроженки Архангельска в Instagram* стал стремительно расти. Виктория получила образование историка моды, право читать лекции на русском и английском, а также посетила 28 стран и стала ведущей нескольких телевизионных шоу о стиле.

Блогер приехала в Омск, чтобы представить новые сезоны реалити «Богиня свиданий» (16+) и «Богиня сыска» (16+), в которых она выступает в роли ведущей на канале «Суббота!».

Вика фотографировалась со всеми желающими после презентации шоу | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Вика фотографировалась со всеми желающими после презентации шоу | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Вика фотографировалась со всеми желающими после презентации шоу

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Накуролесила в интернетах»

 Ты училась в Сингапуре на историка моды. И, кажется, можешь читать лекции по этой специальности на любую тему, и даже на английском языке. Есть ли что-то, что ты еще не изучила?

— Мне кажется, что я примерно все вехи истории моды знаю. То есть нет такого угла, который не исследован мной в той или иной мере. Но неидеально. Например, 20-е годы я изучала глубоко, а вот 70-е не очень трогала. Мне нравится находить стыки между историей моды и историей архитектуры, то, почему люди построили здание именно в этот момент.

 Как прошла твоя первая лекция по истории моды?

— Самая-самая первая, которую я преподала, была онлайн. Тогда я прочла книгу про влияние моды на психологию людскую. Пригласили, потому что я что-то накуролесила в интернетах, создала видео, и пошло-поехало. А первая офлайн-лекция случилась для сотрудников рекламной компании, для знающих искусство людей. Но больше эмоций у меня вызвало выступление на английском языке.

В аутфит Вики вошли джинсы и прозрачная «будуарная» юбка | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU В аутфит Вики вошли джинсы и прозрачная «будуарная» юбка | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В аутфит Вики вошли джинсы и прозрачная «будуарная» юбка

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

 Какой у тебя уровень?

— С+, выше получать уже нельзя. Я очень люблю языки. Это и возможность создать новые нейронные связи, и раскрыться в другой культуре. Будто вся вселенная перед тобой. Думаешь про себя: мол, а давай соединим это с юмором или с прибаутками. И всё получается.

 Это одна из твоих фишек, благодаря которой лекции даже похожи на стендап. С помощью чего ты держишь аудиторию?

— В этом смысле меня прокачала работа на телевидении. Когда ты работаешь в комментаторских шоу, ты всегда смотришь на героев и тебе нужно тут же что-то сочинять. Самое главное — это импровизационный юмор, который у меня есть.

Особенность речи Вики&nbsp;— диалектные слова | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Особенность речи Вики&nbsp;— диалектные слова | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Особенность речи Вики — диалектные слова

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

 В твоей речи много диалектных словечек. Кто тебе привил это?

— Дело в том, что сестры усиленно занимались моим литературным образованием в детстве. Степана Писахова я прочла лет в семь, в четыре меня научили читать. Увлеклась поморскими сказками, а после — творчеством Федора Абрамова, Бориса Шергина. Кроме того, я видоизменяю слова. Например, у меня кота зовут Пес, но в какой-то момент я решила называть его Пепса. Просто вставляю согласную в рандомные слова. Мне иногда присылают какие-то курсовые, в которых разбирают мой говор, и это довольно увлекательно почитать.

 Твои сестры в том числе привили любовь к моде?

— Сестры любили меня не только переодевать, но и всячески украшать. Они придумывали мне прически вплоть до моего выпускного в лицее в одиннадцатом классе. У меня семья художников, и хоть и не было мощного мейкапа или дорогих платьев, меня всегда интересно одевали. Настолько мои сестры были творческие, что как-то раз решили накормить меня кашей из фольги.

Подбирать образы Вика училась с детства | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Подбирать образы Вика училась с детства | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Подбирать образы Вика училась с детства

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

 Сестры получили за это?

— Нет, это было вовремя предотвращено мамой. Мы воспитывались в любви, поэтому наказания не последовало. Зато эта байка до сих пор гуляет в семье.

«Стояла полчаса у омского „дома с драконами“»

 Твой блог в Instagram* в какой-то момент резко набрал подписчиков. Ты тогда столкнулась с тревогой, страхом или захотелось сворачивать горы?

— У меня очень долгий путь в медиа. В студенчестве я работала журналистом на телевидении, а затем ушла в продюсирование. Не было никаких нервов из-за этого, блог — это моя работа. Личный бренд я воспринимаю как СМИ, которое нужно развивать.

Развитие блога помогло девушке набрать аудиторию | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Развитие блога помогло девушке набрать аудиторию | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Развитие блога помогло девушке набрать аудиторию

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

 Какие у тебя планы на социальные сети?

— Я человек очень «анонсно-ранимый», поэтому подробности говорить не могу. Но есть два новых формата, которые я буду пускать в социальные сети, и одно большое шоу. Будем его снимать весной.

Вика на экране | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Вика на экране | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Вика на экране

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Парень на шоу завернул зубную щетку в туалетную бумагу»

 На экраны вот-вот выйдет новый сезон «Богини сыска» (16+) с тобой в качестве ведущей. Здесь парни или девушки проводят «обыск» в квартире кандидата на свидание, а ты комментируешь их действия. Какая часть работы над шоу самая приятная?

— Люблю здороваться с командой через камеру. Создавать шоу очень тяжело и для тех, кто в кадре, и для тех, кто за кадром. Важную роль играют режиссеры монтажа, которые по кусочкам собирают кадры, добавляют мемы, наши комментаторские фразочки. Когда включается камера, я сразу передаю им привет, чтобы им стало приятно.

Омичи, как и местные памятники зодчества, восхитили блогера | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Омичи, как и местные памятники зодчества, восхитили блогера | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Омичи, как и местные памятники зодчества, восхитили блогера

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

 Смотришь ли ты выпуски шоу?

— У меня нет такого, что я не люблю свой голос. У меня нет «рабочей стороны». Позволяю снимать меня как хотите. Другое дело, что у меня нет особо времени, чтобы смотреть выпуски.

 Хотела бы ты стать героиней «Богини сыска» (16+)? Представь, что парень выбирает тебя по чистоте квартиры, стилю и наполнению шкафов.

— Я знаю точно, что мой избранник очень рад тому, во что я преобразила наше жилище, это однозначно.

Некоторые из горожан пришли поговорить с Викой на презентации шоу | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Некоторые из горожан пришли поговорить с Викой на презентации шоу | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Некоторые из горожан пришли поговорить с Викой на презентации шоу

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

 В квартирах ведь можно найти что угодно. Что для тебя как для комментатора было самое трешовое?

— Помню, как у одного парня в уборной стояла зубная щетка в туалетной бумаге. И вот для меня это было открытием. Иногда смотришь в угол комнаты на мешки и думаешь, откройте же скорее их. Что там лежит? Целое расследование.

«Не выйду из дома без крема для рук»

 Поговорили об образовании, языках, телевидении. Такой вайб успешности. Как тебе кажется, какой стиль должен быть у девушки, которая так живет?

— Я хочу, чтобы вы выбрали сами для себя, что такое успех. Для меня успех — это когда ты совмещаешь и работу, и личную жизнь. А еще в погоне за красотой нужно не забывать, что у тебя должна кожа дышать, а плечи выравниваться. Девочки, не забываем про хлопок.

Улыбчивая Вика поделилась с нами тем, что находится в ее сумочке | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Улыбчивая Вика поделилась с нами тем, что находится в ее сумочке | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Улыбчивая Вика поделилась с нами тем, что находится в ее сумочке

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

 Без чего не выйдешь из дома?

— Крем для рук. Это какой-то ритуал, наверное. Еще книга какая-нибудь или вкладка в телефоне, чтобы, ежели пробка, не переживать о том, что я трачу время напрасно. Я скажу точно, что беру с собой парфюм на всякий случай, украшения. Мало ли когда попадешь в кадр. Это, мне кажется, тема телевизионщиков.

И, конечно, мы задали историку моды 5 вопросов о весенних трендах и о том, как найти индивидуальный стиль.

Какие вещи должны быть в гардеробе у каждой?

Вика считает, что без красного джемпера&nbsp;— никуда! | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUВика считает, что без красного джемпера&nbsp;— никуда! | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Вика считает, что без красного джемпера — никуда!

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Синие классические джинсы. Как ни странно, красный джемпер. Кожаная черная куртка, казаки. Мне кажется, как бы у нас ни менялись тренды, казаки в разных ипостасях остаются всегда. Особенно всяческие ретроказаки. Дальше — жакет, но заморочьтесь по поводу того, как он на вас сидит.

Что делать, если некоторые вещи из гардероба уже вышли из моды?

Чего я придерживаюсь и учу остальных, так это принципу 30 на 70, где первое число — это текущие тренды, а второе — ваш личный стиль. Вне зависимости от того, любите вы винтаж, классику, минимализм или другое. В 30% могут входить не только тренды, а то, что могло бы войти в моду ближайшие лет пять.

Например, у вас есть кожанка. Классная, но потертая и не трендовая. Чтобы образ сложился, нужно добавить аксессуары, которые вы видите в социальных сетях.

Что будет самым трендовым этой весной?

Возвращается будуарность, это эпоха 20–30-х годов. Например кружевная прозрачная юбка поверх джинсов — это интересная и сложная конструкция.

Но советую быть аккуратнее с «ревущими двадцатыми». Не уходите в перья, ведь мы помним, что в Европе и Америке это была эпоха вечного праздника. Обращаем внимание на пеньюарность и кружавчатость. Из аксессуаров возвращаются шапочки-цепочки. Из материалов — не только кружево, но и лак.

Советы от Вики Чумы — в одном видео

Источник:

NGS55.RU

Как долго в моде будет заниженная посадка?

Она как зашла в моду, так и вышла из нее. Тренды живут полсезона. Люди отказываются от больших размеров, возвращаются силуэты, поэтому говорят «привет» нулевым.

Низкую посадку использовали только несколько брендов, остальные же вводят в моду широкие пояса и галстуки. Как, например, дизайнеры из Saint Laurent.

Какие вещи скоро выйдут из трендов?

Прямо сейчас идет тренд на треугольную посадку, когда в плечах — широко, а к талии идет сужение. Например в пальто. Это показывали на коллекциях и в Париже, и в Азии. Но есть подозрение, что именно этот тренд хотят продать. С ним наиграются, а после он исчезнет.

Если вам нравится пальто такого типа, то, конечно, берите. Но если вы покупаете только потому, что видели его на Хейли Бибер, то сомнительно.

* Экстремистская организация, запрещена на территории РФ.

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Мария НосенкоМария Носенко
Мария Носенко
Корреспондент
Блогер Историк Мода Шоу Лекции Блог Интервью Вика Чума
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Комментарии
1
Гость
2 часа
Она до Холостяка вела канал, где спрашивала "Сколько стоит шмот" у прохожих. Было интересно. Она классная!
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