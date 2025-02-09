«Гроза не грозила, я уходила»: кто такая «русская Кардашьян» и автор вирусных песен Bearwolf

Валерии 28 лет Источник: Valeriya Bearwolf / Telegram











Блогер, фитнес-тренер и певица Валерия Василевская известна по нику Bearwolf. Она стала попадаться в рекомендациях TikTok (12+) в 2020 году, где выкладывала танцы и себя в купальнике. С первых минут Валерия напоминала фигурой американскую телезвезду Ким Кардашьян. Василевская утверждает, что таких результатов добилась благодаря спорту и правильному питанию. VLADIVOSTOK1.RU собрал биографию звезды.

Валерия Василевская Источник: valeriya_bearwolf / Instagram* Ким Кардашьян Источник: kimkardashian / Instagram*

После уверенного ведения блога в амплуа фитнес-тренера Валерия стала певицей и выпустила вирусные песни Godzilla и «Один в поле воин». На Василевскую подписано уже более 2,2 миллиона фанатов в Instagram*.

Детство без отца, травля в школе и карьера тренера

Источник: Valeriya Bearwolf / Telegram

Валерии 28 лет. Родилась во Владивостоке 14 ноября 1996 года. Девочку воспитывали мама и бабушка. С отцом она восстановила общение только в осознанном возрасте. Увлекалась танцами и пела в детском хоре, что пригодилось ей для карьеры блогера-певицы.

Школьное время нельзя назвать простым. Валерия, как и многие впоследствии успешные красотки, подвергалась буллингу со стороны сверстников. Причиной был лишний вес. Об этом она писала в соцсетях, а также выкладывала фото и видео до и после начала регулярных тренировок. Посты чаще всего сопровождались мотивирующими подписями о том, что каждый сможет достичь подобных результатов, если будет пахать.

Источник: valeriya_bearwolf / Instagram*

Выпустившись из школы, Валерия поступила в Дальневосточный федеральный университет учиться на товароведа. Окончила вуз с красным дипломом и переехала в Москву. В то время Валерия уже активно занималась спортом.

В столице долгое время работала фитнес-тренером, предварительно получив образование в известном колледже фитнеса и бодибилдинга имени Бена Вейдера. Тогда же стала вести в Instagram* (12+) блог о тренировках, ПП-рецептах и диетах, публиковала в TikTok танцевальные и веселые видеоролики, которые быстро набирали популярность, а также запустила авторский онлайн-марафон. Кстати, в Telegram-канале Bearwolf до сих пор написано в шапке профиля: «Тренер с большой харизмой». Впрочем, Василевская активная во всех соцсетях.

У нее есть микробизнес — шоурум для женщин больших размеров. Также 15 августа 2024 года она открыла в Приморье ИП и занимается продажей непроизводственных товаров в интернете и по почте.

Пластические операции или упорные тренировки?

Источник: Valeriya Bearwolf / Telegram

После того как Валерия стала выкладывать больше контента со своим телом и тренировками, в Сети начался повторный буллинг. На этот раз хейтеры стали сомневаться в том, что ее фигура — это только самодисциплина и спорт, а не вмешательство хирургов.

— Чтобы добиться такого результата, я прошла через огромное количество срывов и РПП (расстройство пищевого поведения. — Прим. ред.). К примеру, в выходной я могла переесть до такой степени, что из меня всё выходило, если коснуться моего живота. В какой-то момент я ушла из зала, устав от «неидеальности» и понимая, что с методом моего тренера в основном у меня растут ноги. Но благодаря тренеру я четко поняла, что от чего растет, какая нагрузка каким мышцам нужна. Я начала сама составлять себе программы тренировок, изучать тело и более фундаментальную информацию, — писала в блоге Валерия и признавалась, что изнуряла себя тренировками по 6–7 раз в неделю.

Быстрый взлет и награда от «Яндекса»

Музыкальную карьеру Валерия начала в ноябре 2023 года с песни «Мы падали», но большинству людей она стала известна чуть позже благодаря двум своим самым вирусным песням Godzilla и «Один в поле воин», которые залетели в тренды TikTok и музыкальные чарты.

Несколько месяцев пользователи соцсетей не могли выбросить из головы припевы: «Гроза не грозила, я уходила. Восстану, как Годзилла, судьба стелила» и «Один в поле воин, воин в поле один. Они думали, ты болен, но ты — непобедим».

Предупреждаем: обе песни заедают с первых секунд Источник: valeriya_bearwolf / Instagram*

Источник: valeriya_bearwolf / Instagram*

На Валерию обрушился хейт за примитивные тексты и повторяющиеся биты, но, судя по тому, что пользователи TikTok сняли больше 70 тысяч роликов под ее Godzilla, большинство ее творчество оценило. Получив популярность, исполнительница подняла цену на выступление на корпоративе с 350 тысяч рублей до 600 тысяч рублей.

Останавливаться на создании однотипных вирусных хитов она не стала и выпустила несколько песен с фольклорными мотивами — «Голоса» и «Валькирия». Также Bearwolf исполнила песню «Посмотри в глаза» в предновогоднем фильме на ТНТ «Небриллиантовая рука» (18+).

Мы заметили схожесть Валерии с американской звездой Зендеей Источник: Valeriya Bearwolf / Telegram Зендея — актриса, певица, танцовщица и модель Источник: «Кинопоиск»

Райдер у певицы еще не слишком звездный: два номера в гостинице (минимум четыре звезды), в клубе — охраняемая гримерка. Внутри должны быть четыре бутылки диетической колы, мясная, фруктовая и сырная нарезки, четыре литра воды и кальян.

— Когда я захожу в отель, ресторан или салон, мое внимание всегда в первую очередь привлекает интерьер. Я верю, что атмосфера — это то, что делает любое заведение уникальным, — также писала Bearwolf в Telegram-канале.

В декабре 2024 года Валерия получила престижную премию «Яндекс Музыки» — она стала лидером среди новых артистов. У ее треков больше 6 миллионов прослушиваний за месяц.

— Я тут недавно фрешменом года по версии «Яндекс Музыки» стала. Как тут не станцевать? — сообщила Валерия подписчикам.

Личная жизнь красотки

Источник: Valeriya Bearwolf / Telegram Источник: Valeriya Bearwolf / Telegram

Валерия не афиширует эту часть своей жизни в блоге. Создается впечатление, что она пока больше заботится о карьере и развитии. Но можно предположить, что сердце певицы-блогера пока свободно, так как в прошлом году она участвовала во втором сезоне проекта «Мистер Икс» (16+), чтобы найти «высокого, кудрявого и накачанного спутника».

В последнем сезоне шоу «Мистер Икс» девушки боролись за сердце двух незнакомцев. Станислав Еговцев был обеспеченным, Гордей Крапивка — обычным, но участницы об этом узнали лишь к финалу. Они могли сделать выбор: взять деньги и уйти или вступить в отношения с женихом.

Валерия покорила и того, и другого холостяка еще на свидании вслепую. Она выглядела элегантно и вела себя сдержанно. На дополнительном испытании, где предстояло из шести мужчин в масках выбрать предполагаемого мистера Х и подарить ему поцелуй, она скромно поцеловала одного из участников в руку. Но Bearwolf исключили из проекта уже во второй серии.

Во время ужина богатый жених Станислав попытался приобнять ее, но та отвергла такую настойчивость. После Валерия рассказала, что ей необходимо время для того, чтобы привыкнуть к партнеру — иногда в отношения она вступала только через три месяца, а порой и через полгода. Не угодила она и Гордею, но причины этого зрители не узнали.