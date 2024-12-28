«Не только внешне оценивают»: как россиянка обошла всех конкуренток на «Мисс Офис» и выиграла 3 миллиона рублей

Александра участвует в конкурсах красоты уже десять лет Источник: Мисс Офис / Vk.com, Иван Митюшёв











28-летняя Александра Эпштейн — титулованная красавица. Она блистает на сценах со студенческих лет. Недавно получила главную корону международного конкурса красоты для офисных сотрудниц и предпринимательниц. В интервью 29.RU Александра рассказала о пути к успеху и участии в конкурсе «Мисс Офис», благодаря которому получила незабываемый опыт, признание, а также 3 миллиона рублей.

Про путь королевы красоты рассказываем также в этом видео Источник: Кристина Полевая / Городские порталы

«Росли в ограниченных условиях»

Александра Эпштейн руководит клубом чирлидинга Arctic Team. Она родилась в Архангельской области, в городе Онеге. У нее есть сестра-двойняшка Дарья. Жили небогато, воспитывала одна мама.

— Мы росли в некотором смысле в достаточно ограниченных условиях. Мама работала поздними вечерами, и при этом не было, например, рядом бабушек, дедушек, родственников, которые могли с нами посидеть, — рассказывает Александра. — Но мы с сестрой всегда были вместе, поэтому в каком-то плане было проще: ты не в одиночестве скучаешь, у тебя есть твой друг — сестра.

Тем не менее уже с детства Глазовы (девичья фамилия сестер. — Прим. ред.) постоянно были в центре внимания. В родном городе занимались хореографией и выступали на концертах, обе окончили школу с золотой медалью.

— Мама делала для нас максимально всё возможное. Могла где-то и денежки скопить, чтобы нас двоих отправить на научные конференции, и так далее. И всегда, еще со школы, участвовали в различных конкурсах. Где-то хотели себя проявить, где-то были из-за того, что дарили подарки и появлялось что-то новенькое. Нас никогда не заставляли учиться — это скорее наше желание было, мы всё делали самостоятельно.

Нам не приходилось прилагать супербольших усилий для того, чтобы, например, учиться в школе на одни пятерки. Всё делали вовремя, слушали, где нужно. И развивались не только в плане учебы, но и во многих сферах — творческих, спортивных. Александра Эпштейн мисс Офис — 2024

Про образование и карьеру

У Александры Эпштейн три красных диплома. В планах у нее получить четвертое образование — выучиться на режиссера-постановщика.

Александра окончила бакалавриат по направлению «землеустройство и кадастры» и магистратуру «лесное дело» в САФУ (Северный (Арктический) федеральный университет имени Ломоносова). Также прошла программу переподготовки в Учебном центре неолимпийских видов спорта в Москве и получила специальность «физическая культура и спорт, тренер по чирлидингу».

Учебу на отлично будущая мисс Офис легко совмещала с карьерой в чир спорте. Уже на 3-м курсе бакалавриата начала тренировать детскую команду:

— Мы приехали в 2014 году вместе с Дашей поступать в САФУ на первый курс, и тогда эта команда только открывалась, шел первый набор. Было много желающих пройти кастинг. Мы стали частью команды и с того момента были неразлучны. Сегодня студенческая команда — одна из лучших в России. За эти 10 лет мы, конечно, многого добились. Вот уже три года мои спортсменки ездят на соревнования, чемпионат России среди студентов, привозят награды.

Источник: Александра Эпштейн / Vk.com

Александра с сестрой Дарьей на открытии второго зала клуба чир спорта Источник: Александра Эпштейн / Vk.com











«В основном приезжала с наградами»

Александра Эпштейн участвует в конкурсах красоты с 2015 года. Всего на счету у нее больше 20 различных титулов.

2018 год принес не одну победу. Сначала стала королевой леса и получила главный приз — автомобиль, затем завоевала титул мисс Студенчество Северо-Западного федерального округа.

Александра покорила жюри многих конкурсов красоты Источник: Александра Эпштейн / Vk.com

В 2020-м Александра стала второй вице-мисс на «Красе России» и забрала целых пять номинаций, в том числе приз зрительских симпатий.

— Были, конечно, не только победы, но и призовые места, где-то я ничего не занимала, но в основном приезжала всегда с наградами с конкурсов, — говорит наша собеседница.

«Не понимала, реально ли здесь нахожусь»

В финал «Мисс Офис» прошли 30 девушек. А всего на конкурс заявилось пять тысяч красоток со всей страны и зарубежья.

«Мисс Офис» — ежегодный международный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья от 20 до 35 лет. В нем участвуют красавицы не только из России, но и из ОАЭ, Турции, Армении, Грузии, Белоруссии. Главный приз — 3 миллиона рублей. Победительница также получает рекламный контракт с рядом брендов.

На финал Александра поехала в первую очередь за эмоциями, а не за победой:

— Для меня эта сфера моей жизни не основная, я считаю ее своим хобби. Есть возможность выйти на сцену, себя показать, насладиться атмосферой зрительного зала, аплодисментами, возможно, получить свою минуту славы, независимо от результатов конкурса. Я ехала насладиться атмосферой, вырваться из привычной жизни, хотя она у меня яркая, всегда насыщена мероприятиями, и нет такого, что день сурка постоянно.

Александра вместе с победительницами прошлых лет Источник: Александра Эпштейн / Vk.com

Александра признаётся, что испытала шок, когда услышала в финале свое имя.

— Если посмотреть видео, можно заметить, что я стою на месте, слезы, никуда не могу сдвинуться. Было внутреннее оцепенение, и не понимала, реально ли нахожусь здесь и сейчас, не сон ли всё это, — вспоминает победительница.

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По мнению Александры, ее опыт доказывает, что победить может любая:

— Вообще, о конкурсе «Мисс Офис» я много слышала изначально. Говорили, что там всё куплено, этот конкурс не выиграть и так далее. Все-таки своим примером, надеюсь, многим показала, что любые конкурсы могут покориться.

Вот она, мисс Офис Источник: Мисс Офис / Vk.com











«Меня очень многие поддерживали»

Александра проходила кастинг на участие в «Мисс Офис» онлайн. Одним из важных этапов стало интернет-голосование: именно от него зависело, появится ли она в финале.

— Нам недавно выслали полностью рейтинг голосов, которые набрали участницы. От 30 тысяч голосов за 3 недели до… Самый маленький [результат], по-моему, где-то 3 тысячи голосов. Из 130 участниц я расположилась на 10-й позиции, у меня была 21 тысяча голосов, что, считаю, в принципе, хорошим результатом.

Родные и друзья поддержали красавицу Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











Александра получила мощную поддержку:

— И мои спортсмены, и все организации, в которых когда-либо состояла, например, в студенческое время, меня многие поддерживали. Родной город Онега вообще везде, где можно, написал, опубликовал [слова поддержки], и школа, и Дом культуры. Коллеги, которые работают со мной в клубе, родом, например, из Плесецка, Мирного, Вельска и так далее свои районы подключали к голосованию.

Но пожалуй, сильнее всех красавицу поддерживал ее муж, вице-капитан футбольного клуба «Поморье» Александр Эпштейн:

— Благодаря мужу я и приняла участие в конкурсе. Мы познакомились, когда я участвовала в конкурсе «Ты уникальная» в 2020 году. И он видел, как я наслаждаюсь, когда готовлюсь, как мне это всё нравится. И отправлял меня со словами: «Я знаю, что ты сможешь, я знаю, что всё будет хорошо». Действительно, поддержка ощущалась большая на протяжении всего пути. Насколько знаю, бывают случаи, когда не только законные мужья, но и просто молодые люди против участия девушек в таких конкурсах, поэтому мне в этом плане повезло.

Александра и Александр Эпштейн Источник: Александра Эпштейн / Vk.com











«Ты не только должна быть красивой»

Финалисток «Мисс Офис» оценивали в несколько этапов: предстояло подготовить визитку, выступить в спортивных и творческих номерах и пройти интеллектуальный конкурс. Также сами придумывали себе образы для арт-дефиле.

В групповых постановках Александра показывала акробатические элементы: помимо хореографии, она также занималась спортивной гимнастикой Источник: Мисс Офис / Vk.com











— Наверное, на многих конкурсах красоты уже пошла такая тенденция, что далеко не только внешне оценивают. Ты должна быть не только красивой, ты должна быть еще и умной, и творческой, и спортивной. Если кто-то считает, что дело только в красивой картинке, походке, то на самом деле конкурс красоты намного обширнее. Во многих конкурсах есть интеллектуальные этапы. Это волнительно — стоять на сцене, когда задают вопрос, который слышишь в первый раз. Нужно собраться, сосредоточиться и грамотно ответить, — рассказывает наша собеседница.

«Многие вложились очень сильно»: про затраты

Организационных взносов с участниц «Мисс Офис» не берут. Финалисткам предоставляют бесплатное проживание в 5-звездочном отеле в Москве. Но билеты и все расходы на подготовку они оплачивают сами.

Источник: Мисс Офис / Vk.com











Александра смогла уложиться примерно в 100 тысяч рублей. По ее словам, ей удалось неплохо сэкономить.

— Большую часть расходов у каждой участницы составили именно наряды. Нам нужно было создать костюм для арт-дефиле. В этом году финал юбилейный, поэтому решили придумать замысловатую тему и сделать костюмы-трансформеры. У меня была тема «Страх и смелость», и я нашла такой интересный референс, как можно сделать трансформацию. И, собственно, большая часть денег как раз была потрачена на создание костюма. Но, разговаривая потом с девочками, я понимала, что мои затраты на этот костюм были в несколько раз меньше, чем у них. Многие прямо очень сильно вложились.

Костюм-трансформер Александры Источник: Мисс Офис / Vk.com











Вечерние наряды и национальный костюм Александре предоставили местные бренды:

— Мне в этом плане очень повезло. У нас в Архангельске есть отзывчивые люди, которые помогают участницам, которые представляют наш регион на конкурсах.

Что касается выигрыша в 3 миллиона рублей, часть из этих денег Александра собирается потратить на развитие бизнеса — клуба чирлидинга Arctic Team.

Стена почета в клубе Александры Источник: Александра Эпштейн / личный архив











«Мисс Офис» — возможно, последний конкурс для Александры. Она планирует посвятить больше времени семье и развитию чир спорта в регионе.