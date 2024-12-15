«Запрещено закрашивать седину»: 64-летняя модель — о строгих ограничениях в глянце для возрастных красоток

Рост олд-модели — 167 сантиметров, вес — 66,6 килограмма. Размер одежды — 46–48 Источник: Роман Данилкин / 63.RU











В 45 лет получила второе высшее, в 52 впервые села за руль, в 54 вышла замуж во второй раз, в 58 открыла бизнес по продаже измерительных инструментов, в 60 переехала в Самару. Сейчас Наталье Барышниковой 64 года. И она начинающая модель. Героиня рассказала съемочной группе 63.RU о том, зачем выбросила всю одежду, как совмещает бизнес с модными показами и почему закрашенная седина лишила ее участия в съемках.

Источник: Алексей Ногинский, агентство BAYRA models

— Стать моделью я мечтала лет с сорока. По ночам смотрела по ТВ модные показы, проходки моделей по подиуму. Но никто из семьи не знал об этом. Да и не было в то время именно возрастных моделей. Несколько раз пыталась что-то предпринять, но специалисты в этой индустрии говорили мне, что я уже слишком стара и нужно успокоиться, — говорит Наталья.

В Москве модели и 40+, и 50+, и 60+ уже давно востребованы. В регионах тренд только начинает приживаться Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Но покой — явно не про нее. За плечами этой холеной дамы — детство и юность в Красноярске, переезд по распределению в Ташкент и работа инженером-конструктором. А в 90-х, после начала погромов, «побег» с двумя детьми в далекий и от азиатской республики, и от сибирской родины Димитровград. Там она служила в Научно-исследовательском институте атомных реакторов.

— Маркетологи по привычке хотят видеть в рекламе своего бренда молоденьких девочек, не учитывая реальный возраст целевой аудитории, — рассуждает основательница агентства эйдж-моделей Надежда Байра Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Если бизнес хочет зарабатывать, он должен показывать не только молодых, но и взрослых моделей. Мы объясняем нашим дизайнерам, что если они шьют вещи или делают украшения за 20–30 тысяч рублей, то студент, живущий за счет родителей, вряд ли осилит такой ценник. А модели 30+ и старше как раз олицетворяют в рекламе потенциальных покупателей, — говорит Надежда Байра Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— В 2000-х моя специальность — инженер-конструктор — была невостребованной. Поэтому решила уйти в бухгалтерию — там больше возможностей. Чтобы вырасти в этой сфере, получила второе высшее. Стала главным бухгалтером. Мне тогда было 45 лет, —рассказывает начинающая модель.

— У меня были настолько строгие родители, что хватало одного взгляда отца, чтобы не идти им наперекор. Краситься было запрещено. Пока училась, макияж никогда не делала, а потом привыкла. Так всю жизнь без косметики. Вот только теперь учусь [ее наносить], — говорит Наталья. Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Почти все самые яркие события у Натальи Барышниковой пришлись на вторую половину жизни.

— В 53 года получила права. В 54 года второй раз вышла замуж. Супруга зовут Евгений Николаевич, он старше на 7 лет. Смешно с ним познакомились — по интернету, — смущенно улыбаясь, признаётся Наталья. — Когда мне было 58 лет, открыли с мужем свою фирму по продаже измерительных инструментов. Мы оба технари. Он заканчивал Казанский авиационный институт.

В модельном бизнесе Наталья научилась не только правильно позировать и дефилировать по подиуму, но и готовить блины. Впервые она пекла их прямо на съемочной площадке. Ну какая реклама без счастливой семьи с заботливой бабушкой? Источник: агентство BAYRA models











Авиационный институт — только в Самаре — оканчивали и дети Натальи от первого брака. В этом же городе сын и дочь остались жить. Четыре года назад Наталья и Евгений купили в Самаре квартиру и перевели туда свой бизнес. Поближе к детям и внукам.

— Фирма у нас с мужем небольшая, всего 5 человек. Так что я просто говорю, что сегодня буду весь день на съемках или нужно уйти пораньше на занятия. Без проблем. Семья поддерживает и гордится Источник: агентство BAYRA models











Когда-то Наталья совсем не любила фотографироваться… Источник: агентство BAYRA models











— Я считала себя нефотогеничной. А сейчас у меня так много снимков! Источник: агентство BAYRA models











— Мне было уже 60, когда мы переехали сюда. Тут я сказала детям, что хотела бы заниматься моделингом. Посмотрели топ-10 местных модельных агентств. Но везде требовались молодые девчонки. Ну и, как это бывает, помог случай. Подруга дочери Надежда Байра открыла свое агентство. Сын с дочкой купили мне сертификат, и я пошла учиться. На тот момент мне было уже 62 года. Я там была, да и остаюсь старше всех, но возраста не чувствую, — рассуждает Барышникова о начале фешен-карьеры.

— Модельная походка — когда идешь нога в ногу, а обычная — когда стопы ставишь параллельно, — наглядно демонстрирует разницу Барышникова Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Днем бизнес, а вечером — модельная школа. Наталья научилась дефилировать по подиуму, узнала, как правильно позировать, освоила все тонкости макияжа и отказалась от любимого яркого маникюра в пользу нюдовых оттенков.

— Седину олд-моделям запрещено закрашивать. Любое изменение во внешности ты должна согласовывать с руководителем, иначе могут отказать в съемке. Сейчас я естественная, какой была всегда. Но не так давно «пролетела» из-за того, что покрасилась в рыжий Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Выкинула все свои старые вещи. В Димитровграде я заказывала одежду у портнихи, в Самаре посылала мужа в магазин купить что-нибудь. А сейчас уже сама хожу на шопинг, собираю современный гардероб. У модели должны быть базовые голубые джинсы, белая рубашка, лодочки и пиджак. Зачастую для рекламы тех же ресторанов модели снимаются в своей одежде. Мало кто согласует отдельный бюджет на стилиста. Вообще требований к моделям, особенно возрастным, достаточно много. И если хочешь продолжать работать в этой сфере, значит, нужно соблюдать все правила, — объясняет восходящая звезда подиумов.

— Очень большие требования к моделям. Когда демонстрируешь дизайнерские вещи, ты не имеешь права пользоваться ни дезодорантами, ни туалетной водой — ничем. Тело должно быть абсолютно чистым, чтобы вещь не испачкалась и не приобрела посторонних запахов Источник: Роман Данилкин / 63.RU











И тут же признается, что однажды лишилась контракта только из-за того, что покрасила седые волосы. Кажется, у владелицы модельного агентства Надежды Байра от этой ситуации до сих пор мурашки по коже:

— Наталья с мужем вернулись из отпуска в Сочи, и она решила оттенить загар яркими волосами. Покрасилась хной, которую ничем не вывести. Только ждать, пока волосы отрастут. И ювелирный магазин отказался от съемки — им нужна была седовласая модель. Но с окрашенными волосами Наталья все-таки снялась. Ее взяли на роль бабушки счастливой семьи в рекламе коттеджного поселка.

Интеллигентная красота Натальи отлично выдерживает контраст с брутальным ярким фоном Источник: Роман Данилкин / 63.RU











К большой мечте бабушка-модель идет небольшими шагами, но походкой от бедра и с безупречной осанкой.