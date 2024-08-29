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Стиль и красота истории История успеха 18-летней модели — смотрите, каких красоток из России ценят в азиатских странах

История успеха 18-летней модели — смотрите, каких красоток из России ценят в азиатских странах

Кристина Попова рассказывает, как снималась в рекламе и каких подарков от нее ждут подружки

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1 комментарий
Кристина рассказала, какими параметрами должна обладать девушка, чтобы стать моделью

18-летняя Кристина Попова — модель. С некоторых пор она строит международную карьеру. Не успела вернуться из Южной Кореи и уже улетает на Тайвань. На видео выше героиня рассказывает 29.RU, как начать путь в моделинг и какая внешность ценится в других странах.

Кристина совмещает работу и путешествия

Пять лет назад Кристина Попова занималась в модельной школе, где получила основы фотопозирования и дефиле. На конкурсе красоты ее заметили модельные скауты. И Кристина стала ездить за границу и участвовать в рекламных съемках сначала в Южной Корее, теперь — на Тайване. Признается, что не фанатеет по Азии, а вот подружки в шутку попросили привезти корейца вместо сувенира.

— У меня вся жизнь связана с моделингом: я сама модель, наставник для других, скаут и преподаватель — и всё вокруг этого крутится. В будущем хотелось бы открыть свое модельное агентство или школу, а пока зарабатываю репутацию, — объясняет Кристина.

Модели для других стран должны строго соответствовать параметрам. В приоритете — высокие худышки: надо быть меньше известных всем 90/60/90, рост — не ниже 173 сантиметров. В азиатских странах особенно ценится европейская внешность, поэтому русских красоток часто приглашают на работу.

Ранее мы рассказывали о том, как модель plus size из России успешно работает в Китае, и о том, как школьница стала маленькой королевой красоты.

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Архангельская область Южная Корея Модель Модельный бизнес Работа за границей Съемки в рекламе Мода
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Комментарии
1
Гость
29 августа 2024, 17:50
Это ребёнок ещё...
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