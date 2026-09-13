Когда Масленица в 2027 году: публикуем подробный календарь

Не путайте Лакомку, Разгул и Тещины вечёрки Источник: GPT

В начале марта календарь обычно еще спорит с весной: днем капает с крыш, вечером снова подмораживает, а дома появляется убедительная причина достать сковороду. Масленица как раз из тех праздников, которые легко узнать без напоминаний — по блинам, гостям и разговорам о скором окончании зимы.

Масленица — пожалуй, самый сытный и жизнерадостный праздник в году, который плавно провожает морозы и открывает дорогу весне. В 2027 году нас ждет традиционный блинный марафон со своими вековыми правилами: от Тещиных вечёрок до шумных уличных ярмарок. Чтобы вы не запутались в датах и успели съесть свой идеальный блин, мы составили подробный праздничный календарь.

Когда Масленица в 2027 году

У Масленицы нет постоянного места в календаре. Ее даты связаны с Пасхой и началом Великого поста, поэтому праздник может приходиться на февраль или март.

В 2027 году Масленая неделя пройдет с 8 по 14 марта. Последний день, 14 марта, придется на воскресенье и станет Прощеным воскресеньем.

В церковном календаре эта неделя называется Сырной седмицей. Это подготовительный период перед Великим постом: мясо уже исключают из рациона, а молочные продукты и яйца еще разрешены. Поэтому привычные блины со сметаной, творогом или маслом вполне вписываются в традиционное меню недели.

В богослужебных указаниях Русской православной церкви смысл этого периода сформулирован так: «Каждое богослужение Сырной седмицы является подготовительным к Великому посту, и в состав его входят песнопения не только Октоиха и Минеи, но и Постной Триоди».

Если перевести с церковного языка на бытовой, Масленица — это не просто семь дней гастрономического энтузиазма. Для верующих это постепенный переход к посту, а в народной культуре — время встреч, угощений, игр и проводов зимы.

На Руси Масленицу не только сжигали, но и топили в воде Источник: GPT

Дни Масленицы в 2027 году: календарь с 8 по 14 марта

У каждого дня недели в народной традиции закрепилось свое название. Сегодня соблюдать старый сценарий буквально необязательно, но он хорошо объясняет, почему Масленица всегда была прежде всего праздником общения.

8 марта, понедельник, — Встреча. Начало недели связывали с подготовкой гуляний, визитами к родным и первыми блинами;

9 марта, вторник, — Заигрыши. В старину день особенно любила молодежь: устраивали игры, катания и смотрины;

10 марта, среда, — Лакомка. На первый план выходило угощение. В известной традиции теща приглашала зятя на блины;

11 марта, четверг, — Разгул. С четверга начиналась так называемая широкая Масленица — время наиболее шумных общих гуляний;

12 марта, пятница, — Тещины вечёрки. Теперь уже зять принимал тещу и старался показать себя гостеприимным хозяином;

13 марта, суббота, — Золовкины посиделки. День связывали с визитами и семейными встречами со стороны мужа;

14 марта, воскресенье, — Прощеное воскресенье. Завершение Масленицы связано с просьбами о прощении и подготовкой к Великому посту.

Названия и детали обычаев могли различаться в разных регионах России. Поэтому этот список лучше воспринимать как наиболее известную схему, а не как строгую инструкцию, где опоздание с блинами на сутки считается нарушением протокола.

Сырная седмица разрешает молочные продукты и яйца, но исключает мясо Источник: GPT

Что готовят на Масленицу

Главное блюдо праздника — блины, но исторически масленичный стол одним ими не ограничивался. Российский этнографический музей упоминает мучные и молочные блюда, яйца, рыбу и пироги. Для современного домашнего застолья это дает достаточно свободы.

К блинам подойдут сметана, творог, варенье, мед, ягоды, сгущенное молоко, рыба или икра. Если хочется сделать стол легче, часть начинок можно заменить йогуртом, фруктами, мягким творогом или несладкими овощными сочетаниями.

Тем, кто соблюдает церковные правила, стоит учитывать ограничение на мясо в Сырную седмицу. При этом конкретную меру поста и особенности питания верующим разумнее уточнять с учетом здоровья и рекомендаций своего духовника.

Как гуляли на Масленицу на Руси

На Руси Масленица была не только поводом накрыть стол, но и одной из самых шумных недель года. Праздничные дни старались проводить не дома: люди ходили друг к другу в гости, катались с ледяных гор, устраивали игры и ярмарки. Особенно многолюдными гулянья становились во второй половине недели, когда начиналась так называемая широкая Масленица.

Одним из любимых развлечений были катания на санях. По деревням и городам проезжали украшенные упряжки, а молодежь собиралась на снежных и ледяных горках. Устраивали состязания, хороводы и другие коллективные забавы. В некоторых местах проходили кулачные бои и взятие снежных городков — зрелищные игры, которые сегодня воспринимаются скорее как часть исторического фольклора.

Народные традиции Масленицы связывают каждый день недели с общением и гостевыми визитами Источник: GPT

Большое значение имели и визиты к родственникам. За неделю полагалось успеть побывать у близких, принять гостей и накормить их. Отсюда появились знакомые названия масленичных дней — Лакомка, Тещины вечёрки, Золовкины посиделки. Блины в этой традиции были не самостоятельным героем праздника, а частью большого застолья и семейного общения.

Завершались гулянья проводами Масленицы. В разных местностях обычаи отличались, но одним из самых известных стало сжигание соломенного чучела, символически связанное с прощанием с зимой. После шумной недели наступало Прощеное воскресенье, когда веселье постепенно уступало место более спокойному настроению перед Великим постом.

Как называется чучело и зачем его сжигают

Соломенную куклу, которую выносят на гулянья в конце праздничной недели, чаще всего называют просто Масленицей. Ее наряжали в женскую одежду, возили или носили по деревне, а затем устраивали символические проводы. В некоторых традициях подобный образ связывали с Мареной — персонажем славянской мифологии и обрядовой традиции, который символизировал зиму и угасание природы.