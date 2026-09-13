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Спорт Сломанная ракетка, и Шарапова на награждении: как две лучшие теннисистки мира сыграли в финале US Open

Сломанная ракетка, и Шарапова на награждении: как две лучшие теннисистки мира сыграли в финале US Open

В Нью-Йорке сошлись Елена Рыбакина и Арина Соболенко

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Соперницы сделали общее фото на церемонии награждения после матча | Источник: Usopen.orgСоперницы сделали общее фото на церемонии награждения после матча | Источник: Usopen.org

Соперницы сделали общее фото на церемонии награждения после матча

Источник:

Usopen.org

В Нью-Йорке состоялся финал теннисного Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. В решающем матче сошлись представительница Казахстана Елена Рыбакина, родившаяся в Москве, и белоруска Арина Соболенко. Рассказываем, как прошел их поединок.

В 2026 году соперницы уже встречались в финале турнира Большого шлема. На Australian Open Рыбакина оказалась сильнее (6:4, 4:6, 6:4). Уже по ходу турнира в США стало известно, что представительница Казахстана станет первой ракеткой мира, сместив с вершины Соболенко.

Соболенко и Рыбакина перед матчем | Источник: Usopen.orgСоболенко и Рыбакина перед матчем | Источник: Usopen.org

Соболенко и Рыбакина перед матчем

Источник:

Usopen.org

Первый сет остался за Рыбакиной — 6:4. Она сумела взять подачу соперницы и заставить нервничать Соболенко. Игровое преимущество было на стороне Рыбакиной.

Во втором сете Соболенко вернулась в игру. Соперницы брали свои подачи, но белоруска несколько раз была близка, чтобы совершить «брейк» (взять чужую подачу). В концовке сета ей это всё же удалось — 7:5. Счет по сетам стал равный.

В решающем отрезке Рыбакина дважды взяла подачу соперницы и одержала уверенную победу — 6:2. Матч Елена завершила «эйсом» — подачей на вылет.

Источник: Usopen.orgИсточник: Usopen.org
Источник:

Usopen.org

Игра завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:2. На корте соперницы провели 2 часа 21 минуту. Расстроенная Соболенко на эмоциях после матча разбила ракетку.

Источник: Usopen.orgИсточник: Usopen.org
Источник:

Usopen.org

В церемонии награждения приняла участие легендарная российская теннисистка Мария Шарапова, побеждавшая на US Open в 2006 году.

Источник: Usopen.orgИсточник: Usopen.org
Источник:

Usopen.org

Шарапова вручила Рыбакиной трофей за победу в турнире. Для 27-летней представительницы Казахстана это первая победа на US Open.

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