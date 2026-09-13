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Осень Погода подскажет, какой будет зима: приметы на 13 сентября

Погода подскажет, какой будет зима: приметы на 13 сентября

В Журавлиное вече наблюдали за птицами, начинали собирать клюкву и приводили дом в порядок

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В Журавлиное вече за перелетными птицами следили особенно внимательно, пытаясь угадать характер осени и зимы | Источник: GPTВ Журавлиное вече за перелетными птицами следили особенно внимательно, пытаясь угадать характер осени и зимы | Источник: GPT

В Журавлиное вече за перелетными птицами следили особенно внимательно, пытаясь угадать характер осени и зимы

Источник:

GPT

13 сентября в народном календаре называли Куприяновым днем и Журавлиным вечем. Название связывали с журавлями: считалось, что к этому времени птицы собираются у болот и словно устраивают совет перед дальней дорогой на юг.

Начиналась и важная осенняя работа. Люди выкапывали картофель и другие корнеплоды, а также отправлялись за клюквой. Ягоду называли «журавлиной» или «журавлинкой» — ее появление в народном календаре тоже оказалось тесно связано с птицами.

Православная церковь 13 сентября вспоминает священномученика Киприана Карфагенского. Он жил в III веке, был епископом Карфагена и известным христианским богословом. В народной традиции его имя постепенно превратилось в Куприяна и стало частью названия дня.

Что нельзя делать 13 сентября

С Куприяновым днем связывали несколько запретов. Большинство из них объясняли желанием не навлечь неприятности и спокойно провести начало осеннего сезона. Нельзя было:

  • отправляться в дальнюю дорогу — путешествия в этот день считались неудачными;

  • начинать тяжелую работу в поле — существовало поверье, что такая работа может обернуться неприятностями;

  • идти за клюквой раньше Куприянова дня — верили, что болото может «запутать» человека и сбить его с дороги;

  • ссориться и долго держать обиду — считалось, что конфликт после этого будет сложнее закончить;

  • оставлять дом в беспорядке — день старались посвятить уборке и избавлению от ненужных вещей.

С 13 сентября в народной традиции начинали собирать клюкву, которую называли журавлиной ягодой | Источник: GPTС 13 сентября в народной традиции начинали собирать клюкву, которую называли журавлиной ягодой | Источник: GPT

С 13 сентября в народной традиции начинали собирать клюкву, которую называли журавлиной ягодой

Источник:

GPT

Что можно делать 13 сентября

Куприянов день был связан прежде всего с осенними хозяйственными заботами и началом ягодного сбора. Некоторые занятия воспринимались как особенно своевременные:

  • собирать клюкву — с этого дня в народной традиции начинался сезон «журавлиной ягоды»;

  • выкапывать картофель, морковь, свеклу и другие корнеплоды;

  • готовить блюда из овощей нового урожая;

  • печь пироги с клюквой или брусникой;

  • наводить порядок дома, стирать вещи и избавляться от того, что больше не нужно;

  • мириться после ссор и восстанавливать отношения с близкими.

С первым походом за клюквой связывали необычное поверье. В некоторых местах считали, что раньше 13 сентября тревожить болотные ягоды нельзя, а открывать сезон лучше человеку, родившемуся в этот день. Собранную клюкву могли высушивать и хранить как своеобразный домашний оберег.

Еще одна традиция касалась выпечки. Первый кусочек пирога со свежими ягодами связывали с загадыванием желания — простой домашний обычай хорошо вписывался в сезон сбора нового урожая.

Куприянов день приходился на разгар осенних забот&nbsp;— урожай старались убрать до наступления устойчивых холодов | Источник: GPTКуприянов день приходился на разгар осенних забот&nbsp;— урожай старались убрать до наступления устойчивых холодов | Источник: GPT

Куприянов день приходился на разгар осенних забот — урожай старались убрать до наступления устойчивых холодов

Источник:

GPT

Народные приметы о погоде на 13 сентября

Особенно внимательно в Журавлиное вече наблюдали за птицами. По высоте их полета, поведению и времени отлета пытались понять, какой окажется осень и чего ждать от зимы:

  • журавли летят высоко — предстоящую зиму считали холодной;

  • журавли держатся низко над землей — ждали более мягкой зимы;

  • птицы летят неторопливо и перекликаются — к теплой осени;

  • журавли громко курлычут — к скорому дождю;

  • стаи долго не отправляются на юг — осень, по приметам, затянется и останется теплой;

  • журавли летят поодиночке — это связывали с плохим урожаем в следующем году;

  • лебеди поздно отправляются на юг — к продолжительной теплой осени;

  • лебедь уже полетел на юг — ждали приближения снега;

  • утренние осадки — к дождливой осени;

  • сухая и ясная погода — к сравнительно мягкой зиме;

  • домашняя птица нахохлилась — к ненастью;

  • ранний снег 13 сентября — считалось, что надолго он не задержится.

Журавлиное вече приходилось на время, когда лето уже заметно уступало место осени. Урожай постепенно убирали, на болотах поспевала клюква, а в небе всё чаще появлялись стаи перелетных птиц. Поэтому многие приметы этого дня были связаны не с отвлеченными поверьями, а с вполне понятными сезонными наблюдениями: люди следили за птицами, осадками и похолоданием, пытаясь заранее представить, какими окажутся оставшаяся осень и будущая зима.

ПО ТЕМЕ
Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Погода Народные приметы и поверья
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