Погода подскажет, какой будет зима: приметы на 13 сентября

13 сентября в народном календаре называли Куприяновым днем и Журавлиным вечем. Название связывали с журавлями: считалось, что к этому времени птицы собираются у болот и словно устраивают совет перед дальней дорогой на юг.
Начиналась и важная осенняя работа. Люди выкапывали картофель и другие корнеплоды, а также отправлялись за клюквой. Ягоду называли «журавлиной» или «журавлинкой» — ее появление в народном календаре тоже оказалось тесно связано с птицами.
Православная церковь 13 сентября вспоминает священномученика Киприана Карфагенского. Он жил в III веке, был епископом Карфагена и известным христианским богословом. В народной традиции его имя постепенно превратилось в Куприяна и стало частью названия дня.
Что нельзя делать 13 сентября
С Куприяновым днем связывали несколько запретов. Большинство из них объясняли желанием не навлечь неприятности и спокойно провести начало осеннего сезона. Нельзя было:
отправляться в дальнюю дорогу — путешествия в этот день считались неудачными;
начинать тяжелую работу в поле — существовало поверье, что такая работа может обернуться неприятностями;
идти за клюквой раньше Куприянова дня — верили, что болото может «запутать» человека и сбить его с дороги;
ссориться и долго держать обиду — считалось, что конфликт после этого будет сложнее закончить;
оставлять дом в беспорядке — день старались посвятить уборке и избавлению от ненужных вещей.
Что можно делать 13 сентября
Куприянов день был связан прежде всего с осенними хозяйственными заботами и началом ягодного сбора. Некоторые занятия воспринимались как особенно своевременные:
собирать клюкву — с этого дня в народной традиции начинался сезон «журавлиной ягоды»;
выкапывать картофель, морковь, свеклу и другие корнеплоды;
готовить блюда из овощей нового урожая;
печь пироги с клюквой или брусникой;
наводить порядок дома, стирать вещи и избавляться от того, что больше не нужно;
мириться после ссор и восстанавливать отношения с близкими.
С первым походом за клюквой связывали необычное поверье. В некоторых местах считали, что раньше 13 сентября тревожить болотные ягоды нельзя, а открывать сезон лучше человеку, родившемуся в этот день. Собранную клюкву могли высушивать и хранить как своеобразный домашний оберег.
Еще одна традиция касалась выпечки. Первый кусочек пирога со свежими ягодами связывали с загадыванием желания — простой домашний обычай хорошо вписывался в сезон сбора нового урожая.
Народные приметы о погоде на 13 сентября
Особенно внимательно в Журавлиное вече наблюдали за птицами. По высоте их полета, поведению и времени отлета пытались понять, какой окажется осень и чего ждать от зимы:
журавли летят высоко — предстоящую зиму считали холодной;
журавли держатся низко над землей — ждали более мягкой зимы;
птицы летят неторопливо и перекликаются — к теплой осени;
журавли громко курлычут — к скорому дождю;
стаи долго не отправляются на юг — осень, по приметам, затянется и останется теплой;
журавли летят поодиночке — это связывали с плохим урожаем в следующем году;
лебеди поздно отправляются на юг — к продолжительной теплой осени;
лебедь уже полетел на юг — ждали приближения снега;
утренние осадки — к дождливой осени;
сухая и ясная погода — к сравнительно мягкой зиме;
домашняя птица нахохлилась — к ненастью;
ранний снег 13 сентября — считалось, что надолго он не задержится.
Журавлиное вече приходилось на время, когда лето уже заметно уступало место осени. Урожай постепенно убирали, на болотах поспевала клюква, а в небе всё чаще появлялись стаи перелетных птиц. Поэтому многие приметы этого дня были связаны не с отвлеченными поверьями, а с вполне понятными сезонными наблюдениями: люди следили за птицами, осадками и похолоданием, пытаясь заранее представить, какими окажутся оставшаяся осень и будущая зима.