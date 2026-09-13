Погода подскажет, какой будет зима: приметы на 13 сентября

В Журавлиное вече за перелетными птицами следили особенно внимательно, пытаясь угадать характер осени и зимы Источник: GPT

13 сентября в народном календаре называли Куприяновым днем и Журавлиным вечем. Название связывали с журавлями: считалось, что к этому времени птицы собираются у болот и словно устраивают совет перед дальней дорогой на юг.

Начиналась и важная осенняя работа. Люди выкапывали картофель и другие корнеплоды, а также отправлялись за клюквой. Ягоду называли «журавлиной» или «журавлинкой» — ее появление в народном календаре тоже оказалось тесно связано с птицами.

Православная церковь 13 сентября вспоминает священномученика Киприана Карфагенского. Он жил в III веке, был епископом Карфагена и известным христианским богословом. В народной традиции его имя постепенно превратилось в Куприяна и стало частью названия дня.

Что нельзя делать 13 сентября

С Куприяновым днем связывали несколько запретов. Большинство из них объясняли желанием не навлечь неприятности и спокойно провести начало осеннего сезона. Нельзя было:

отправляться в дальнюю дорогу — путешествия в этот день считались неудачными;

начинать тяжелую работу в поле — существовало поверье, что такая работа может обернуться неприятностями;

идти за клюквой раньше Куприянова дня — верили, что болото может «запутать» человека и сбить его с дороги;

ссориться и долго держать обиду — считалось, что конфликт после этого будет сложнее закончить;

оставлять дом в беспорядке — день старались посвятить уборке и избавлению от ненужных вещей.

С 13 сентября в народной традиции начинали собирать клюкву, которую называли журавлиной ягодой Источник: GPT

Что можно делать 13 сентября

Куприянов день был связан прежде всего с осенними хозяйственными заботами и началом ягодного сбора. Некоторые занятия воспринимались как особенно своевременные:

собирать клюкву — с этого дня в народной традиции начинался сезон «журавлиной ягоды»;

выкапывать картофель, морковь, свеклу и другие корнеплоды;

готовить блюда из овощей нового урожая;

печь пироги с клюквой или брусникой;

наводить порядок дома, стирать вещи и избавляться от того, что больше не нужно;

мириться после ссор и восстанавливать отношения с близкими.

С первым походом за клюквой связывали необычное поверье. В некоторых местах считали, что раньше 13 сентября тревожить болотные ягоды нельзя, а открывать сезон лучше человеку, родившемуся в этот день. Собранную клюкву могли высушивать и хранить как своеобразный домашний оберег.

Еще одна традиция касалась выпечки. Первый кусочек пирога со свежими ягодами связывали с загадыванием желания — простой домашний обычай хорошо вписывался в сезон сбора нового урожая.

Куприянов день приходился на разгар осенних забот — урожай старались убрать до наступления устойчивых холодов Источник: GPT

Народные приметы о погоде на 13 сентября

Особенно внимательно в Журавлиное вече наблюдали за птицами. По высоте их полета, поведению и времени отлета пытались понять, какой окажется осень и чего ждать от зимы:

журавли летят высоко — предстоящую зиму считали холодной;

журавли держатся низко над землей — ждали более мягкой зимы;

птицы летят неторопливо и перекликаются — к теплой осени;

журавли громко курлычут — к скорому дождю;

стаи долго не отправляются на юг — осень, по приметам, затянется и останется теплой;

журавли летят поодиночке — это связывали с плохим урожаем в следующем году;

лебеди поздно отправляются на юг — к продолжительной теплой осени;

лебедь уже полетел на юг — ждали приближения снега;

утренние осадки — к дождливой осени;

сухая и ясная погода — к сравнительно мягкой зиме;

домашняя птица нахохлилась — к ненастью;

ранний снег 13 сентября — считалось, что надолго он не задержится.