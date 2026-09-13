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Спорт Российские фигуристы завоевали золото на турнире в США

Российские фигуристы завоевали золото на турнире в США

Соревнования проходили в Норвуде

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Бойкова и Козловский выиграли второй международный турнир в сезоне | Источник: Fsrussia.ruБойкова и Козловский выиграли второй международный турнир в сезоне | Источник: Fsrussia.ru

Бойкова и Козловский выиграли второй международный турнир в сезоне

Источник:

Fsrussia.ru

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу на турнире серии «Челленджер» John Nicks Pairs International. Соревнования проходили в Норвуде (США).

По итогам короткой и произвольной программ Бойкова и Козловский набрали 198,66 балла. Второе место занял дуэт из США Одри Шин — Спенсер Акира Хау (183,81), тройку призеров замкнули американцы Кэти Макбит и Балаж Надь (180,95).

Итоговое положение

1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 198,66

2. Одри Шин — Спенсер Акира Хоу (США) — 183,81

3. Кэти Макбет — Балаж Надь (США) — 180,95

4. Карина Акопова — Никита Рахманин (Армения) — 176,51

5. Меган Вессенберг — Денис Стрекалин (Франция) — 160,76

6. Мию Юноки — Тристан Тейлор (Канада) — 154,38

7. Наоми Уильямс — Лаклан Льюэр (США) — 152,86

8. Жасмин Дерошер — Киран Трэшер (Канада) — 149,19

9. Оливия Флорес — Марк Садаски (США) — 132,29

10. Сидни Кук — Мэттью Кеннеди (США) — 129,26

11. Сара Нуньес — Блейк Айзенах (США) — 125,44

На прошлой неделе Бойкова и Козловский победили на «Челленджере» в Японии.

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Фигурное катание Дмитрий Козловский Александра Бойкова Турнир Спорт
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