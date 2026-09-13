Российские фигуристы завоевали золото на турнире в США

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу на турнире серии «Челленджер» John Nicks Pairs International. Соревнования проходили в Норвуде (США).
По итогам короткой и произвольной программ Бойкова и Козловский набрали 198,66 балла. Второе место занял дуэт из США Одри Шин — Спенсер Акира Хау (183,81), тройку призеров замкнули американцы Кэти Макбит и Балаж Надь (180,95).
Итоговое положение
1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 198,66
2. Одри Шин — Спенсер Акира Хоу (США) — 183,81
3. Кэти Макбет — Балаж Надь (США) — 180,95
4. Карина Акопова — Никита Рахманин (Армения) — 176,51
5. Меган Вессенберг — Денис Стрекалин (Франция) — 160,76
6. Мию Юноки — Тристан Тейлор (Канада) — 154,38
7. Наоми Уильямс — Лаклан Льюэр (США) — 152,86
8. Жасмин Дерошер — Киран Трэшер (Канада) — 149,19
9. Оливия Флорес — Марк Садаски (США) — 132,29
10. Сидни Кук — Мэттью Кеннеди (США) — 129,26
11. Сара Нуньес — Блейк Айзенах (США) — 125,44
На прошлой неделе Бойкова и Козловский победили на «Челленджере» в Японии.