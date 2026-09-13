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Обучение к службе начнется с парты: школьники будут больше заниматься военной подготовкой

На курс выделили больше часов

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На уроках учеников будут учить обращаться с оружием | Источник: Александра Балаба / 51.RUНа уроках учеников будут учить обращаться с оружием | Источник: Александра Балаба / 51.RU

На уроках учеников будут учить обращаться с оружием

Источник:

Александра Балаба / 51.RU

В школах выделили больше часов на начальную военную подготовку. Об этом рассказал глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. Курс изучают ученики 8–11-х классов.

«Мы увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса „Основы безопасности и защиты Родины“, то есть за четыре учебных года это 68 часов», — сказал Кравцов в разговоре с РИА Новости.

Учебная нагрузка по курсу составляет 34 часа суммарно за восьмой и девятый класс и столько же за десятый и одиннадцатый классы. Ранее на начальную военную подготовку отводили 20% времени от предмета «Основы безопасности и защиты Родины». С этого учебного года она стала отдельным обязательным курсом.

По данным Минпросвещения, цель дисциплины — формирование основ обороны государства и военной службы. Школьники будут учиться обращаться с оружием, оказывать первую помощь, действовать в чрезвычайных ситуациях. В основу курса входят огневая, тактическая, инженерная, техническая, строевая подготовка, беспилотные летательные аппараты, ориентирование на местности, приемы выживания.

Обо всех изменениях в школьной программе, которые появились с 1 сентября, мы рассказали подробнее в этом материале.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Военная подготовка Школа Урок Оружие
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