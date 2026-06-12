Тля может уничтожить всё: как дачникам защитить смородину и яблони

Со смородинной тлей сталкивался почти каждый дачник Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Смородина и яблони — одни из самых популярных многолетних растений на участках. Но для того, чтобы они радовали урожаем, нужно постараться. За смородиной и яблонями требуется обеспечить уход уже сейчас.

Опасные вредители могут уничтожить посадки

Больше всего от насекомых на участке страдает смородина, в частности черная. Как рассказал декан агротехнологического факультета ОмГАУ Алексей Гайвас, основное цветение смородины закончилось, и вскоре нужно проводить новые обработки от вредителей. Самый опасный из них — тля, которая питается клеточным соком.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

«Сейчас нужно бороться со всеми видами тли на смородине, вишне, крыжовнике. На смородине уже идет 2–3-е поколение тли. Она и на крыжовнике встречается. Химобработку нужно проводить или до цветения, или позже, но главное — не во время него. Но важно запланировать обработку с учетом срока ожидания — это тот срок, когда нельзя есть продукцию с обработанного куста. А черная смородина — культура относительно ранняя. Уже в начале июля некоторые сорта созревают. И здесь важно, чтобы к этому моменту вышел срок ожидания препарата».

Препаратов для обработки смородины множество — их посоветуют в садовых магазинах. Что касается болезней, то от них сейчас обрабатывать кусты уже поздно. По словам агронома, защищать растения надо было в конце апреля. Сейчас инфекции на смородине активно развиваются.

Еще больше вредителей летом атакуют яблони.

На яблоне основной вредитель — яблоневая плодожорка. По ней идут двукратные обработки. Первая — до цветения, ее нужно было провести в начале мая. Вторая — после массового цветения — через несколько дней нужно проводить повторную обработку. Сейчас яблоню атакуют тля, яблоневая плодожорка. Ближе к созреванию яблок пойдут огневка, крыжовниковый пилильщик. Алексей Гайвас декан агротехнологического факультета ОмГАУ

Защитить яблоню от плодожорки можно системными препаратами — теми, которые попадают в клеточный сок. Но их нельзя применять на раннеспелых посадках.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

«Системные препараты — они очень долго действуют. Они проникают в клеточный сок внутри растения и держатся 2–3 месяца. Есть ранние сорта, которые будем потреблять в июле. Поэтому лучше не рисковать. Сейчас обработаете системными препаратами — и потом будете отравленную продукцию есть? Так что если покупаете препараты от вредителей для раннеспелых сортов яблони, то лучше использовать контактные», — предупредил Алексей Гайвас.