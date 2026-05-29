Вот такая петрушка! Как вырастить зелень на огороде по всем правилам

Выращивание урожая — это целая наука. Даже зелень, если ей что-то не понравится, совсем не порадует вас всходами: вытянется, пожелтеет, засохнет, побледнеет. Чтобы этого не случилось, нужно знать несколько важных правил. В частности, как и когда сажать зелень на огороде. К счастью, у нас есть агроном Людмила Шубина, которая назвала главные правила посева.
— Любое растение будет радо солнечному участку, особенно базилик, — говорит агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — Но нужно помнить, что зелень легко выгорает под палящими лучами. В полутень можно сеять шпинат, сельдерей листовой, кориандр, щавель.
А вот петрушку и укроп можно сеять на солнечных участках с возможностью притенить посадки.
Сеять зелень нужно на глубину не более одного сантиметра. Важно соблюдать расстояние между рядами не менее 10 сантиметров. После посева грядку нужно хорошо пролить.
