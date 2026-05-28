Оставайтесь дома: град размером с куриное яйцо прошел в Ставропольском крае — кадры буйства стихии

На Ставропольский край обрушилась непогода. В некоторых регионах выпал град размером с куриное яйцо, а где-то прошел сильный ливень, после которого улицы превратились в каналы Венеции, а штормовой ветер повалил деревья. В этом материале собрали последствия буйства стихии.
Прошедший в Минеральных Водах крупный град оставил многих дачников без урожая, побив посадки, а автомобилистам «на память» — вмятины на машинах. Судя по кадрам, размер ледяных осадков можно сравнить с размером куриного яйца.
Глава муниципалитета Максим Гаранжа сообщил, что непогода затронула практически все населенные пункты. По его словам, аварийные службы уже приступили к устранению последствий шторма.
«Все профильные службы в режиме готовности. В числе приоритетных задач по ликвидации последствий стихии — восстановление линий электропередачи (при необходимости), уборка поваленных веток и деревьев, откачка воды с подтопленных территорий, проверка состояния дорожной инфраструктуры», — написал он в своем Telegram-канале.
Мощный град накрыл и Пятигорск. Чтобы не получить травму во время осадков, людям пришлось прятаться на остановках и под крышами ближайших магазинов и кафе. В такую погоду даже зонт не спасет.
Непогода затронула и Ессентуки. Помимо крупного града, прошел сильный ливень, из-за чего дороги ушли под воду, а штормовой ветер повалил деревья и оборвал провода.
Как дополнил глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко в своем Telegram-канале, стихия также затронула станицы Бекешевскую, Боргустанскую, сёла Винсады, Джуцу и Юцу, а также поселки Томатный, Пятигорский и Санамер. Из-за града произошло аварийное отключение электричества в части станицы Ессентукской, поселке Железноводском и хуторе Быкогорка. Аварийные бригады уже выехала на место.