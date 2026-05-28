Какой будет погода в День города в Ярославле: прогноз синоптиков

Синоптики рассказали, какой будет погода в Ярославле 30 мая, в День города.

По информации Ярославского ЦГМС, в праздничную субботу ожидается облачность с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер — северо-западный, западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью: +2…+7 градусов, днем: +10…+15 градусов.

Кстати, синоптики отметили, что похолодание на Русской равнине выйдет на пик 28–29 мая.

«В Центральной России, Черноземье и на Северо-Западе температурный режим войдет в рамки климата первой декады октября — днем не выше +8…+13 градусов», — рассказали в центре «Фобос».

Конкретно в Ярославской области вышло предупреждение о возможности ночных заморозков — в некоторых районах в эти дни температура будет опускаться до 0…-2 градусов.

В выходные ожидается начало потепления, когда дневные температуры повысятся до +15…+16 градусов.

В начале новой недели, которое совпадет со стартом календарного лета, прогнозируется уже +18…+22 градуса днем и +7…+9 ночью.