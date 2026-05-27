Температура уйдет в минус: в Ярославской области ударят заморозки

В Ярославской области ударят заморозки. В отдельных районах региона температура опустится до -2…0 градусов ночью и утром 28 и 29 мая. Об этом рассказали в РСЧС Ярославской области.

«Не используйте несанкционированное электрооборудование для обогрева. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб 112», — говорится в экстренном предупреждении.

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 28 мая в регионе ожидается +5 градусов, пасмурно. В течение суток небольшие дожди, днем потеплеет до +6 градусов.

Ночью 29 мая +6 градусов, пасмурно, дождь. Днем +10 градусов, осадки прекратятся.

Тем временем Ярославский ЦГМС сообщает, что ночью 28 мая температура опустится до 0…+5 градусов. Днем потеплеет до +8…+13 градусов.