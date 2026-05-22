Вернется апрельская погода? Синоптики дали прогноз на выходные для Центральной России

Жаркая солнечная погода в Ярославле и области сменится дождями и похолоданием. С пятницы, 22 мая, в регионе местами ожидается гроза. К концу дня температура воздуха опустится до +14 °C.
Согласно данным сервиса «Погода 76.RU», в субботу, 23 мая, в Ярославле ожидается переменная облачность с дождем и грозой. Ночью температура воздуха будет +14…+16 °C, днем — +19…+21 °C.
В воскресенье, 24 мая, прогнозируется ясная погода. Ночью +10…+12 °C, днем — +20…+22 °C, ветер западный, умеренный.
Специалисты центра «Фобос» обещают похолодание к началу следующей недели.
«Настоящее похолодание придет в центральные области Европейской России на следующей неделе — со вторника, 26 мая, и практически до конца семидневки: по ночам +5…+10 °С, днем — +11…+16 °С — это климатическая норма последней декады апреля», — сообщили в «Фобосе».
