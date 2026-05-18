Куда пойти в Ярославле: афиша концертов и спектаклей на неделю

Концерты

19:00 — сольный концерт Гелы Гуралиа (12+) в Доме народного творчества. Живое исполнение певцом каверов мировых хитов, советских и российских композиторов и песни, написанные специально для него. Билеты от 2000 до 5000 рублей.

18:30 — концерт «Верди. Неудержимый и страстный» (12+) в Концертном зале им. Л. В. Собинова. Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр сыграет фрагменты из опер под руководством Любови Казарновской. Билеты от 400 до 2000 рублей.

Спектакли

19:00 — спектакль «Клуб одиноких сердец» (6+) в арт-пространстве «Лампа». Три главных героя осознают, что деньги в их жизни не значат ничего, а одиноким сердцам помогает только любовь. Билеты 2500 рублей.

18:30 — спектакль «Ревизор» (12+) в ТЮЗе. Постановка по произведению Н. В. Гоголя — премьера этого сезона. Билеты от 600 до 1000 рублей.

18:30 — спектакль «Затейник» (16+) на основной сцене Волковского театра. В спектакле исследуется природа последствий принятого когда-то неправильного решения. Влюблённые герои сделали когда-то выбор, но спустя время им даётся шанс всё изменить. Билеты от 300 до 3000 рублей.

19:00 — спектакль «Гардения» (16+) на камерной сцене Волковского театра. Это история четырёх женщин из разных поколений, которые связаны между собой. Билеты 2000 рублей.

Мастер-классы

17:00 — создание ресурсного аромата из эфирных масел (16+) в Доме муз. Участники создадут индивидуальный аромат для себя под свои предпочтения. Билеты 2000 рублей.