Куда пойти в Ярославле: афиша концертов и спектаклей на неделю

Лето в городе, судя по термометру, началось пораньше. Третья неделя мая обещает быть жаркой не только по градусам, но и по насыщенности событиями. В этой афише собрали мероприятия, куда можно сходить с 18 по 24 мая в Ярославле.
18 мая, понедельник
Концерты
20:00 — сольный концерт группы «Celeste» (16+) в баре «Китайский лётчик Джао Да». Часть тура в рамках празднования 15-летия одного из альбомов группы. Билеты от 2500 до 3800 рублей.
Спектакли
18:30 — спектакль «Семь долгих лет» (12+) в ТЮЗе. Постановка посвящена воспоминаниям рядового солдата и актёра Юрия Владимировича. Он о юморе и силе духа, которые помогают оставаться человеком в нечеловеческих условиях. Билеты от 1000 до 1200 рублей.
Международный день музеев
Ярославский музей заповедник
Сегодня вход на территорию музея бесплатный для всех! В понедельник для вас будут открыты:
— с 9:00 до 21:00 — территория музея;
— с 10:00 до 18:00 — оборонительные сооружения (Угличская башня) и стены;
— с 10:00 до 21:00 — выставка «Топоры и медведи. Шкуры и горшки».
Экспозиция «Сокровища Ярославля» тоже доступна бесплатно, но по сеансам: в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00. На неё необходимо оформить бесплатный билет в кассах музея или через терминалы при входе.
19 мая, вторник
Концерты
19:00 — сольный концерт группы «Zoloto» (16+) в «Руки вверх! Бар». Будут уже известные треки исполнителя, но в новом формате шоу. Билеты от 3500 до 6000 рублей.
19:00 — сольный концерт Алексея Гомана (6+) в Дворце молодёжи. «Мурманский соловей», как его прозвали фанаты, выступит с из романтических, лирических и ностальгических песен и своими собственными композициями. Билеты от 1000 до 4500 рублей.
Спектакли
11:00 — спектакль «Кладовая солнца» (6+) в ТЮЗе. Постановка по одноимённой повести М. М. Пришвина. Дети отправляются в лес и встречаются там с красотой природы и всеми её опасностями. Билеты от 400 до 500 рублей.
19:00 — спектакль «Детективное агентство Синий заяц» (16+) в Доме актёра им. Сергея Пускепалиса. По сюжету, в разорившееся детективное агентство приходит новая клиентка, чтобы нанять себе охрану. Зрителя погрузят в расследование, в котором придётся понять, что значит для героев таинственный Синий заяц. Билеты от 13000 до 1700 рублей.
20 мая, среда
Концерты
19:00 — сольный концерт Джона Гарика (16+) в баре «Китайский лётчик Джао Да». Воронежский трэп-исполнитель споет треки из своего репертуара. Билеты от 1900 до 4170 рублей.
20:00 — полуфинал импровизационного шоу «Баттлы» (18+) в «Руки вверх! Бар». Команды на сцене сыграют 5 раундов с импровизацией, вовлекая в представления зрителей. Билеты 500-700 рублей.
Спектакли
20:00 — спектакль «Как закалялась сталь» (16+) на основной сцене Волковского театра. Мюзикл, основанный на одноимённом произведении Николая Островского. Билеты от 200 до 1800 рублей.
21 мая, четверг
Концерты
19:00 — сольный концерт Гелы Гуралиа (12+) в Доме народного творчества. Живое исполнение певцом каверов мировых хитов, советских и российских композиторов и песни, написанные специально для него. Билеты от 2000 до 5000 рублей.
18:30 — концерт «Верди. Неудержимый и страстный» (12+) в Концертном зале им. Л. В. Собинова. Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр сыграет фрагменты из опер под руководством Любови Казарновской. Билеты от 400 до 2000 рублей.
Спектакли
19:00 — спектакль «Клуб одиноких сердец» (6+) в арт-пространстве «Лампа». Три главных героя осознают, что деньги в их жизни не значат ничего, а одиноким сердцам помогает только любовь. Билеты 2500 рублей.
18:30 — спектакль «Ревизор» (12+) в ТЮЗе. Постановка по произведению Н. В. Гоголя — премьера этого сезона. Билеты от 600 до 1000 рублей.
18:30 — спектакль «Затейник» (16+) на основной сцене Волковского театра. В спектакле исследуется природа последствий принятого когда-то неправильного решения. Влюблённые герои сделали когда-то выбор, но спустя время им даётся шанс всё изменить. Билеты от 300 до 3000 рублей.
19:00 — спектакль «Гардения» (16+) на камерной сцене Волковского театра. Это история четырёх женщин из разных поколений, которые связаны между собой. Билеты 2000 рублей.
Мастер-классы
17:00 — создание ресурсного аромата из эфирных масел (16+) в Доме муз. Участники создадут индивидуальный аромат для себя под свои предпочтения. Билеты 2000 рублей.
22 мая, пятница
Концерты
18:00 — финал реалити-мюзикла «Первая леди» (18+) в КСК «Вознесенский». Мюзикл-представление с выступлениями 9 участниц конкурса и программой для зрителей с ужином и фотозоной. Билеты 5500 рублей.
18:00 — сольный концерт Ивана Порошенко «Вечер русской оперы» (6+) в ДК железнодорожников. Солист Московского оперного театра исполнит арии русских композиторов. Билеты 800 рублей.
20:00 — сольный концерт группы «Интонация» (6+) в баре «Китайский лётчик Джао Да» в рамках большого тура «За мечтой». Авторы саундтрека к сериалу «Молодёжка» сыграют свои известные хиты и новые песни. Билеты от 2700 до 5500 рублей.
Спектакли
10:30 — кукольный спектакль «Однажды на „Диком западе“» (6+) в ТЮЗе. История от Театра кукол, в которой по дороге на «Дикий запад» встречаются герои двух разных авторов: мошенники Энди и Джеф из рассказов О. Генри, и Братец Кролик из произведения Д. Харриса. Билеты 450 рублей.
18:30 — спектакль «Ревизор» (12+) в ТЮЗе. Постановка по произведению Н. В. Гоголя — премьера этого сезона. Билеты от 600 до 1000 рублей.
18:30 — спектакль «Когда мы женаты» (16+) на основной сцене Волковского театра. Три семейные пары собрались, чтобы вместе отметить дату серебряной свадьбы. И все их взгляды вдруг меняются от одного события. Билеты от 300 до 3000 рублей.
19:00 — моно-спектакль «Меломан» (18+) в Доме актёра им. Сергея Пускепалиса. Спектакль Василия Ложкина, в котором он решает сдвинуть привычную реальность и посмотреть, что там, по ту сторону. Билеты от 1800 до 2200 рублей.
23 мая, суббота
Концерты
18:00 — концерт «Чикаго Blues» (12+) в Концертном зале им. Л. В. Собинова. На сцене выступит вокалист из США Карлос Джонсон. Билеты от 600 до 2000 рублей.
19:00 — концерт «Трио Андрея Мартыненко» (18+) в кафе «Джаз и кофе». Исполнят музыку на гитаре, клавишах и басе в камерной обстановке. Билеты 500 рублей.
Спектакли
12:00 — кукольный спектакль «Однажды на „Диком западе“» (6+) в ТЮЗе. История от Театра кукол, в которой по дороге на «Дикий запад» встречаются герои двух разных авторов: мошенники Энди и Джеф из рассказов О. Генри, и Братец Кролик из произведения Д. Харриса. Билеты 450 рублей.
12:30 — театрализованный бранч «У Пивоварова» (18+) в пивном ресторане «Пивоваръ». Вас ждет бранч по специально разработанному шеф-поваром меню и дегустационные сеты пенного с рассказом о каждом сорте и о том, как они создаются. Одновременно с этим представление с актёрами, в котором могут поучаствовать сами гости. Билеты от 5100 до 8900 рублей.
Бранч — поздний завтрак, переходящий в обед.
14:00 — спектакль «День рождения хорошего человека» (16+) на камерной сцене Волковского театра. Камерный музыкально-поэтический концерт с поэзией шестидесятников и музыкой из советских фильмов. Билеты 2500 рублей.
18:00 — спектакль-экспромт «Ах есмь тварь» (18+) в арт-пространстве «Лампа». Артисты сыграют сюжет по пьесе современного драматурга Виктора Понизова. Они затронут вопросы нравственного выбора, загробной жизни и спасения. Билеты от 500 до 600 рублей.
18:00 — спектакль «Фёдор Волков. Восхождение» (16+) на основной сцене Волковского театра. Постановка рассказывает о жизненном пути основателя Первого русского театра — Федора Григорьевича Волкова. Билеты от 300 до 3000 рублей.
18:30 — спектакль «Ревизор» (12+) в ТЮЗе. Постановка по произведению Н. В. Гоголя — премьера этого сезона. Билеты от 600 до 1000 рублей.
Экскурсии
14:00 — экскурсия по Красноперекопскому району «На месте фабрики парк» (12+) от команды «Textil». Билеты 500 рублей.
Мастер-классы
11:00 — мастер-класс по созданию икебаны в Губернаторском саду «Морибана. Основной вертикальный формат» (6+). В мастер-класс входит экскурсия по саду и само создание букета в традиционной японской технике. Но работа не забирается с собой. Билеты 1000 рублей.
24 мая, воскресенье
Концерты
14:00 — концерт «Юные таланты Ярославии» (6+) в Концертном зале им. Л. В. Собинова. В проекте принимают участие детские коллективы Ярославля и Ярославской области. В программе — шедевры классической музыки, детский концертный репертуар в сольном и ансамблевом исполнении. Билеты 450 рублей.
19:00 — сольный концерт группы «Диктофон» (16+) в баре «Китайский лётчик Джао Да». Часть весеннего тура, представят новый альбом и сыграют уже известные песни. Билеты от 1400 до 5500 рублей.
Спектакли
14:00 — спектакль «Клуб отчаянных оптимистов» (16+) на камерной сцене Волковского театра. Это несколько маленьких пьес-миниатюр, которые объединены между собой одной темой: жизнь людей «золотого возраста». Билеты 2500 рублей.
18:30 — спектакль «Сирена и Виктория» (16+) на основной сцене Волковского театра. Пьеса известного драматурга Александра Гарина об истории двух женщин. Одна — успешная риэлтор, а другая — доктор филологических наук. Они разные, но что-то схожее между ними есть, и потому первая решает помочь второй. Билеты от 300 до 3000 рублей.
Экскурсии
11:30 — экскурсия по Красноперекопскому району «Вокруг фабрики» (12+). Билеты 500 рублей.
Мастер-классы
14:00 — создание ресурсного аромата из эфирных масел (16+) в Доме муз. Билеты 2000 рублей. Участники создадут индивидуальный аромат для себя под свои предпочтения.