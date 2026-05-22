На Ярославскую область надвигается гроза с шквалистым ветром

Утром 22 мая жителей Ярославской области предупредили о возможной грозе с шквалистым ветром порывами 12-17 метров в секунду. Согласно экстренному сообщению РСЧС, непогода обрушится в ближайшие два часа и сохранится до конца суток.

«Во время грозы не пользуйтесь электроприборами и мобильным телефоном! Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно. В связи с усилением порывов ветра проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при пользовании газом. Телефон экстренных служб 112», — обратились к ярославцам специалисты.

Согласно прогнозу «Фобоса», на погоду влияет североатлантический циклон.

«Под влиянием приближающегося холодного фронта очаги мощных кучево-дождевых облаков стали формироваться над Русской равниной ещё накануне», — сообщили 22 мая специалисты центра.

К выходным в регион придет похолодание. 22 мая в Ярославле ожидается переменная облачность, небольшие дожди. Днем воздух прогреется до +25 °C, вечером +21 °C.