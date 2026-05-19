НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

1 м/c,

вос.

 756мм 77%
Подробнее
1 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
«Локомотив» — «Ак Барс». Онлайн
Здоровье под контролем
Сбили БПЛА
Как отметить свадьбу в Ярославле
Когда включат горячую воду
БПЛА попал в предприятие
Почему пустеют ТЦ
Из-за БПЛА выбило окна
Весна Легко посеять и ухаживать: три однолетних цветка, которые украсят балкон и подоконник летом

Легко посеять и ухаживать: три однолетних цветка, которые украсят балкон и подоконник летом

Агроном назвала растения, которые будут красиво смотреться у окна

714
Агроном назвала три неприхотливых растения для украшения балкона летом | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUАгроном назвала три неприхотливых растения для украшения балкона летом | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Агроном назвала три неприхотливых растения для украшения балкона летом

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Однолетние цветы стоит заводить дома, если хочется разнообразия в теплое время года. Что можно посеять на рассаду из цветов для балкона и подоконника, помимо привычных петуний и гераний — отвечает агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

Бальзамин

Бальзамин станет прекрасным украшением балкона | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUБальзамин станет прекрасным украшением балкона | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Бальзамин станет прекрасным украшением балкона

Источник:
Ксения Филимонова / IRCITY.RU

До конца апреля можно сеять бальзамин или обычный, или Том Самб. Гибрид пышно цветет даже в горшке, при этом расцветки сейчас очень разные.

«Нужно взять глубокий горшок или короб примерно высотой в 30–40 сантиметров. Цветы высокие, поэтому нужно место», — предупредила Людмила Шубина.

Бальзамин отлично переносит полутень, не любит переливов. У цветка мелкие, но красивые соцветия. Можно посеять поверхностно и слегка присыпать песком, слоем в 3 миллиметра. На всходах должно быть не менее +18 градусов. Пикировка при появлении 3–4 настоящего листа.

Алиссум

Растение сеют поверхностно и хорошо увлажняю | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUРастение сеют поверхностно и хорошо увлажняю | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Растение сеют поверхностно и хорошо увлажняю

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Мелкие и яркие цветы алиссума наполнят комнату или балкон легким, сладким ароматом. В кашпо или коробе растение образует плотный и эффектный ковер.

«Цветение у него непрерывное, нужно лишь вовремя подрезать и убирать старые побеги, — отметила специалист. — Холодостойкий алиссум отлично чувствует себя на балконе даже в прохладные летние ночи».

Растение сеют поверхностно и хорошо увлажняют. Присыпать грунтом не нужно. Куст получается около 15 сантиметров.

Бегония

Цветок отлично чувствует себя в полутени, а вот прямые солнечные лучи не любит | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUЦветок отлично чувствует себя в полутени, а вот прямые солнечные лучи не любит | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Цветок отлично чувствует себя в полутени, а вот прямые солнечные лучи не любит

Источник:

Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Бегония не очень требовательна к уходу, а в кашпо смотрится великолепно. Рассаду стоит посеять в ближайшее время.

«Посев также без заглубления в грунт. Разложить гранулы, смочить, накрыть пленкой и периодически следить за грунтом, проветривать. После всходов пикировать в фазе 3-4 настоящих листьев», — объяснила агроном.

Цветок отлично чувствует себя в полутени, а вот прямые солнечные лучи не любит.

Ранее мы также показывали три комнатных цветка, которые сделают интерьер ярче.

ПО ТЕМЕ
Александра БруняАлександра Бруня
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Комнатное растение Цветы Дом Балкон
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
«Выживут сильнейшие»: владелица салона красоты — о ситуации в бьюти-индустрии
Анастасия Кулачковская
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
Это не всё… Почему фильмом «Дьявол носит Prada 2» не получается восхититься, но хочется его полюбить: рецензия
Евгений Зиновьев
главный редактор 63.RU
Рекомендуем