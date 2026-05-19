Легко посеять и ухаживать: три однолетних цветка, которые украсят балкон и подоконник летом

Агроном назвала три неприхотливых растения для украшения балкона летом

Однолетние цветы стоит заводить дома, если хочется разнообразия в теплое время года. Что можно посеять на рассаду из цветов для балкона и подоконника, помимо привычных петуний и гераний — отвечает агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

Бальзамин

Бальзамин станет прекрасным украшением балкона

До конца апреля можно сеять бальзамин или обычный, или Том Самб. Гибрид пышно цветет даже в горшке, при этом расцветки сейчас очень разные.

«Нужно взять глубокий горшок или короб примерно высотой в 30–40 сантиметров. Цветы высокие, поэтому нужно место», — предупредила Людмила Шубина.

Бальзамин отлично переносит полутень, не любит переливов. У цветка мелкие, но красивые соцветия. Можно посеять поверхностно и слегка присыпать песком, слоем в 3 миллиметра. На всходах должно быть не менее +18 градусов. Пикировка при появлении 3–4 настоящего листа.

Алиссум

Мелкие и яркие цветы алиссума наполнят комнату или балкон легким, сладким ароматом. В кашпо или коробе растение образует плотный и эффектный ковер.

«Цветение у него непрерывное, нужно лишь вовремя подрезать и убирать старые побеги, — отметила специалист. — Холодостойкий алиссум отлично чувствует себя на балконе даже в прохладные летние ночи».

Растение сеют поверхностно и хорошо увлажняют. Присыпать грунтом не нужно. Куст получается около 15 сантиметров.

Бегония

Цветок отлично чувствует себя в полутени, а вот прямые солнечные лучи не любит

Бегония не очень требовательна к уходу, а в кашпо смотрится великолепно. Рассаду стоит посеять в ближайшее время.

«Посев также без заглубления в грунт. Разложить гранулы, смочить, накрыть пленкой и периодически следить за грунтом, проветривать. После всходов пикировать в фазе 3-4 настоящих листьев», — объяснила агроном.

Цветок отлично чувствует себя в полутени, а вот прямые солнечные лучи не любит.