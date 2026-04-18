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Мой дом Обзор Когда хочется красоты: три комнатных цветка, которые сделают весну ярче

Когда хочется красоты: три комнатных цветка, которые сделают весну ярче

С ними ваш дом заиграет новыми красками

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Луковицы гиацинтов можно купить сейчас даже в супермаркетах | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЛуковицы гиацинтов можно купить сейчас даже в супермаркетах | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Луковицы гиацинтов можно купить сейчас даже в супермаркетах

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Весной до роспуска первых листьев пейзаж на улице мало радует, но улучшить настроение могут помочь комнатные цветы. Самое время завести дома что-то яркое! И, конечно, воспользуйтесь советами агронома, чтобы цветы не погибли из-за неправильного ухода.

Гиацинт

Луковицы гиацинта сейчас можно купить не только в дачных магазинах, но даже в супермаркетах. Один горшочек обойдет примерно в 150–200 рублей.

За луковицей нужно правильно ухаживать, чтобы она зацвела. Гиацинту требуется температура около +18…+22 градусов, яркий рассеянный свет. Поливать через поддон или по краю горшка, так, чтобы вода не попадала на луковицу и в пазухи листьев.

Цветонос после цветения срезать, дождаться пожелтения листьев и отправить луковицу на хранение в прохладное и сухое место.

Петуния

Петунии отлично смотрятся в комнате и на балконе | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПетунии отлично смотрятся в комнате и на балконе | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Петунии отлично смотрятся в комнате и на балконе

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Петуния будет цвести дома с самой ранней весны и до поздней осени, если регулярно обрезать растение и подкармливать комплексными удобрениями.

— Петунии любят влажность и яркий свет, при этом в сильную жару стоит убирать в полутень, чтобы не было ожогов, — предупредила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — Поливать регулярно, но не разводить в горшке болото.

Раз в месяц вносить комплексные удобрения после основного полива. Нужно регулярно срезать увядшие бутоны.

Пеларгония

Летом пеларгонию можно держать на балконе | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЛетом пеларгонию можно держать на балконе | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Летом пеларгонию можно держать на балконе

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Пеларгония — один из самых неприхотливых комнатных цветов. Цветет обильно и долго при правильном уходе.

— Нельзя переливать ее. Даже допустимо легкое пересыхание грунта. Лучше не полить, чем перелить, — подчеркнула специалист. — Растение любит тепло, яркий и рассеянный свет. Температура — до +25 градусов.

Ранее мы перечислили пять комнатных растений, которые легко вырастить из черенка, — красивые и неприхотливые.

ПО ТЕМЕ
Александра БруняАлександра Бруня
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Комнатное растение Цветы Гиацинт Петуния Пеларгония
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