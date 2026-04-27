«На улице опасно»: ярославцев предупредили о резком ухудшении погоды

Какая погода ждет ярославцев в ближайшие часы, рассказали в экстренных службах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жителей Ярославской области предупредили об ухудшении погоды. По данным региональной РСЧС, в регионе ожидаются сильный ветер с порывами до 13–18 м/с, а также снег и дождь в период с 18:00 27 апреля до 18:00 28 апреля.

«Во избежание отравления угарным газом следите за наличием тяги в вентиляционных и дымовых каналах при использовании газовых приборов. Нахождение на улице вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно», — предупредили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Ярославской области.

В Госавтоинспекции призвали водителей строго соблюдать скоростной режим на дорогах и быть осторожнее. Из-за прогнозируемых осадков и снега с налипанием могут возникнуть аварийные ситуации.

Куда обращаться из-за непогоды на дорогах

Единый номер вызова экстренных служб — 112.

Телефон дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции Ярославской области — (4852) 30-10-10.

Телефон диспетчерской ГКУ ЯО «Ярдорслужба» по межмуниципальным и региональным автомобильным дорогам — (4852) 90-92-50, мобильный тел. 8 (930) 128-28-77.

Телефон диспетчерской ФКУ Упрдор «Холмогоры» по дорогам федерального значения — (8172) 72-36-01, мобильный тел. 8 (931) 503-01-12.

Кстати, другие регионы Центральной России уже завалило снегом. Так, например, в Москве случился дорожный коллапс с задержкой поездов и самолетов из-за непогоды.