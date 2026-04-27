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Весна Москву завалило снегом. Ждать ли подобного в Ярославле

Москву завалило снегом. Ждать ли подобного в Ярославле

Публикуем прогноз на последнюю неделю апреля

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Циклон завалил снегом Москву и Подмосковье | Источник: читатели MSK1.RUЦиклон завалил снегом Москву и Подмосковье | Источник: читатели MSK1.RU

Циклон завалил снегом Москву и Подмосковье

Источник:

читатели MSK1.RU

Специалисты центра «Фобос» предупреждают о временном возвращении зимы. В ночь на 27 апреля в некоторых регионах Центральной России, в том числе в Москве, выпал снег. Всему виной — североатлантический циклон.

«В Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, за последние 24 часа выпало 19 мм осадков, что составляет более половины (51%) от месячной нормы апреля!» — уточнили в «Фобосе».

При этом по данным специалистов, непогода задержится в столице в ближайшие двое суток, и только в среду, 29 апреля, погода постепенно начнет улучшаться.

Москву и область завалило снегом | Источник: читатели MSK1.RUМоскву и область завалило снегом | Источник: читатели MSK1.RU
В столице появились апрельские сугробы | Источник: читатели MSK1.RUВ столице появились апрельские сугробы | Источник: читатели MSK1.RU
Деревья все побелели | Источник: читатели MSK1.RUДеревья все побелели | Источник: читатели MSK1.RU

По данным сервиса «Погода 76.RU», в Ярославле сильный снег ожидается вечером 27 апреля. Он будет идти три дня. В четверг и пятницу снега не будет, но прогнозируется небольшой дождь и переменная облачность. В выходные, 2 и 3 мая, ожидается ясная погода.

Погода по дням в Ярославле:

  • в понедельник, 27 апреля, ожидается переменная облачность, небольшой дождь, +3…+5 °С, сильный ветер с порывами до 17 м/с. Вечером — сильный снег, местами дымка. Температура — -1…+1 °С;

  • во вторник, 28 апреля, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, сильный снег, возможен туман. Температура ночью — -1…+1 °С, днем — +1…+3 °С, сильный ветер, порывы до 13 м/с;

  • в среду, 29 апреля, ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ночью — 0…+2 °С, днем — +2…+4 °С, ветер умеренный;

  • в четверг, 30 апреля, в течение суток ожидается малооблачная погода, небольшой дождь. Температура ночью — 0…-2 °С, днем — +6…+8 °С, ветер умеренный.

  • в пятницу, 1 мая, ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью — +1…+3 °С, днем — +8…+10 °С, ветер умеренный;

  • в субботу, 2 мая, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода. Температура ночью — +1…+3 °С, днем — +10…+12 °С, ветер слабый;

  • в воскресенье, 3 мая, ожидается малооблачная погода. Температура ночью — +3…+5 °С, днем — +18…+20 °С, ветер умеренный.

За ежедневным прогнозом можно следить на сайте «Погода 76.RU».

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Кристина Геворкян
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Комментарии
69
Гость
27 апреля, 19:02
, вообще фиолетово, что там
Гость
27 апреля, 14:42
Побольше пусть закрывают небо , и допускают химтлейры .А народу всё внушают глобальное потепление . Народ не понимает что просто так решили уничтожить народ
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Гость
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