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Весна «Выплеснется 40% от нормы»: в «Фобосе» предупредили о скорой смене погоды в Ярославле

«Выплеснется 40% от нормы»: в «Фобосе» предупредили о скорой смене погоды в Ярославле

Публикуем прогноз по дням

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6 комментариев
В «Фобосе» рассказали, когда потеплеет в Ярославле | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ «Фобосе» рассказали, когда потеплеет в Ярославле | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В «Фобосе» рассказали, когда потеплеет в Ярославле

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославской области вновь зарядят ливни. Об этом предупредили 13 мая специалисты центра «Фобос». При этом после непогоды ожидается потепление.

«Фронтальная волна южного циклона вольется в область малоподвижного циклона, расположившегося над Русской равниной, и вдохнет в него новую жизнь. Облака ненастного вихря станут плотнее, а дожди усилятся», — указали в прогнозе.

По данным специалистов, в ближайшие дни на погоду будут влиять два фактора:

«Вторжение фронтальной волны не только отметится осадками на Европейской России, но и спровоцирует перемещение малоподвижного циклона дальше в северные широты, открывая дорогу гребню антициклона».

Дождей станет меньше. Кроме того, появится солнце. Ближе к концу рабочей недели ожидается потепление.

«В Ярославле дожди начнутся ближе к полудню [13 мая], и уже во второй половине дня непогода выйдет на пик. По модельным оценкам, интенсивность осадков может достигать 4–6 миллиметров за 3 часа. И только завтра утром ливни заметно ослабеют. А вообще за это время на город выплеснется около 21 миллиметра влаги — более 40% от месячной нормы», — предупредили в «Фобосе».

Помимо дождей в регионе ожидается северо-восточный, умеренный ветер. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Осадки продолжатся до следующего утра. В ночь на 14 мая температура составит +5…+7 °С, давление будет немного ниже нормы.

Погода по дням в Ярославле

В среду, 14 мая, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью и днем — +5…+7 °С, ветер юго-западный, умеренный.

В четверг, 15 мая, ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью — +3..+5 °С, днем +14…+16 °С, ветер юго-западный, умеренный.

В пятницу, 16 мая, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью — +7…+9 °С, днем — +12…+14 °С, ветер южный, сильный, порывы до 14 метров в секунду.

В субботу, 17 мая, ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +6…+8 °С, днем — +11…+13 °С, ветер слабый.

Актуальный прогноз можно узнать на сервисе «Погода 76.RU».

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Центр Фобос Прогноз погоды Потепление Дожди
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Комментарии
6
Гость
29 минут
Так свежо, что озноб по коже. Месяц май, а тепла не видно, Тучи в небе висят обидой. Стынут пальцы, дрожат от холода...
Гость
4 минуты
Тут раньше кто-то писал, что снова теплую обувь из коробок достали. Вчера и перчатки, пришлось надеть. А то уже карманы все вытянуты у верхней одежды. Вот тебе и последний весенний месяц, середина!
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