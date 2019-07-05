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«Времени ни на что нет»: интервью с 17-летней спортсменкой из Ярославля, установившей мировой рекорд

Екатерина Михайлушкина, заслуженный мастер спорта по плаванию в ластах, рассказала о цене победы

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В копилке Кати около 150 медалей, и большинство — золотые

Фото: Екатерина Михайлушкина / Vk.com

Екатерине Михайлушкиной всего 17 лет, но она уже побеждает взрослых спортсменок. Неделю назад Катя установила мировой рекорд. На чемпионате Европы по плаванию в ластах девушка проплыла дистанцию 100 метров за 38,06 секунды. Катя рассказала, как начала заниматься спортом и через что ей пришлось пройти, чтобы добиться таких высот.

В бассейн попала случайно

Когда Кате было шесть лет, мама записала её в бассейн.

Катя вместе с мамой, кстати, мастером спорта по художественной гимнастике

Катя вместе с мамой, кстати, мастером спорта по художественной гимнастике

— Она меня хотела записать в маленький бассейн, чтобы укрепить здоровье. Мы сидели ждали в коридоре. Потом к ней подсела женщина и говорит: «Зачем вам малые ванны? Идите лучше в большой бассейн. Сейчас выйдет тренер». Спустя несколько минут вышла заслуженный тренер России Елена Аргунова. Так я случайно попала на свою первую тренировку.

Перед международными соревнованиями Катя уезжает на сборы в Таганрог. Там она тренируется каждый день по два раза

Перед международными соревнованиями Катя уезжает на сборы в Таганрог. Там она тренируется каждый день по два раза

Случайно или нет, но Катя быстро добилась успехов. В 13 лет она уже выступала за юношескую сборную России. В 2015 году впервые уехала на международные соревнования в Сербии. Потом были Греция, Франция и Польша. В 2016 году Катя стала заслуженным мастером спорта России. Предположительно, она самая юная спортсменка, которая смогла так быстро получить почётное звание. А уже с этого года Катя выступает в абсолютной категории.

Катя и её тренер Елена Сергеевна Аргунова

Катя и её тренер Елена Сергеевна Аргунова

Пропустила выпускной в школе

Катя умудрялась совмещать учёбу со спортом. Утром — школа, вечером — тренировка. Сначала занятие в тренажёрном зале, затем с 17:30 до 19:00 — тренировка в бассейне. И так шесть раз в неделю.

— Времени ни на что нет. Я никуда не хожу, не гуляю с друзьями. Но это того стоит. Я никогда не жалела. Любой спорт отнимает много времени, если хочешь добиться результатов. Я даже пропустила свой выпускной. Сначала расстроилась, а потом поставила себе цель: раз уж я не попадаю на выпускной, тогда должна установить мировой рекорд. Так и вышло. 27 июня, когда все мои одноклассники отмечали выпускной, я установила мировой рекорд. Когда на финише я посмотрела на табло и увидела «мировой рекорд», я очень обрадовалась, потом заплакала даже.

На чемпионате Европы в Греции Катя обогнала взрослых спортсменок. На фото Катя раньше всех касается воды

На чемпионате Европы в Греции Катя обогнала взрослых спортсменок. На фото Катя раньше всех касается воды

— Я давно шла и усиленно готовилась к мировому рекорду. Перед заплывом я ни о чём не думала. Для меня главное было — сосредоточиться. Если я начинаю думать о желаемом результате, то у меня не получается его достичь. Поэтому перед стартом надо абстрагироваться, собрать все силы и проплыть.

— А как ты настраиваешь себя перед заплывом?

— Минут за 15 перед стартом я сижу наедине со своими мыслями. Просто сижу и ни с кем не разговариваю. Думаю, как всё правильно сделать. Пытаюсь расслабиться. Я знаю, что, если я тренировалась весь сезон, значит, покажу хороший результат. Не нужно в себе сомневаться, а то всё пойдёт не так, как нужно.

Катя считает, что поражения тоже помогают в спортивной карьере. Они дают ещё больший толчок тренироваться и достигать высот<br><br>

Катя считает, что поражения тоже помогают в спортивной карьере. Они дают ещё больший толчок тренироваться и достигать высот

— Перед стартом мандраж всегда есть. Без него даже невозможно показать хороший результат. Он меня как-то собирает и заставляет взбодриться. А после свистка мысли пропадают.

— Что тебя привлекает в этом виде спорта?

— Скорость. У нас она намного выше, чем у обычных пловцов. И, думаю, красота. Движения похожи на плавание дельфинов или русалок.

Катя надеется, что плавание в ластах всё же включат в программу летних Олимпийских игр. Главная мечта спортсменки — представлять Россию на Олимпиаде.

— Сейчас у меня отдых. В ближайшее время надо подать документы в институт. Хочу поступать в Демид на менеджмент или экономику. А в сентябре точно начну тренироваться. Бросать спортивную карьеру я не собираюсь.

Катя закончила 89-ю школу с золотой медалью

Катя закончила 89-ю школу с золотой медалью

Ярославская область гордится своими спортсменами. Почитайте историю про Надю Карпову. Молодая футболистка из Ярославля добилась огромных успехов. Сейчас она играет за испанский клуб.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Олеко Дундич
5 июл 2019 в 14:32

И молодец! И красавица!