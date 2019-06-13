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Спорт

Знаменитая ярославская футболистка продлила контракт с испанским клубом

Надя Карпова приносит голы клубу «Севилья»

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До «Севильи» Надя играла за «Валенсию»

Фото: Надя Карпова / Vk.com

Наша землячка Надя Карпова, которая является одной из самых популярных футболисток мира, продлила контракт с испанским футбольным клубом «Севилья». За него она играет всего полгода, но уже сумела показать себя. 

— За этот период она забила два гола в десяти играх Лиги Ибердрола. И ещё два матча сыграла на Кубке королевы, — сообщает официальный сайт клуба «Севилья». 

С 24-летней футболисткой продлили контракт до 2020 года. 

История у девушки необычная. Она родилась в Ярославле, но бросила всё и уехала в Москву, где стала играть в женской сборной команды «Чертаново».

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