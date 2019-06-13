Знаменитая ярославская футболистка продлила контракт с испанским клубом

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Надя Карпова приносит голы клубу «Севилья»
До «Севильи» Надя играла за «Валенсию»
Фото: Надя Карпова / Vk.com
Наша землячка Надя Карпова, которая является одной из самых популярных футболисток мира, продлила контракт с испанским футбольным клубом «Севилья». За него она играет всего полгода, но уже сумела показать себя.
— За этот период она забила два гола в десяти играх Лиги Ибердрола. И ещё два матча сыграла на Кубке королевы, — сообщает официальный сайт клуба «Севилья».
С 24-летней футболисткой продлили контракт до 2020 года.
История у девушки необычная. Она родилась в Ярославле, но бросила всё и уехала в Москву, где стала играть в женской сборной команды «Чертаново».
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