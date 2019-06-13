Знаменитая ярославская футболистка продлила контракт с испанским клубом

Наша землячка Надя Карпова, которая является одной из самых популярных футболисток мира, продлила контракт с испанским футбольным клубом «Севилья». За него она играет всего полгода, но уже сумела показать себя.

— За этот период она забила два гола в десяти играх Лиги Ибердрола. И ещё два матча сыграла на Кубке королевы, — сообщает официальный сайт клуба «Севилья».

С 24-летней футболисткой продлили контракт до 2020 года.