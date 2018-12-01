Ярославский «Шинник» берёт стадион на время матчей у города в аренду

В мэрии Ярославля прошла встреча и. о. мэра города Владимира Волкова с руководством и болельщиками футбольного клуба «Шинник». Среди вопросов, которые обсудили на встрече, был и о передаче стадиона в управление самого клуба.



— Градоначальник подчеркнул, что пока стадион находится в муниципальном управлении, шансов на то, что Ярославль сумеет принять участие в одной из федеральных программ, гораздо больше, — рассказали в «Шиннике» причину, по которой власти решили не отдавать стадион.



Речь идёт о федеральных программах по реконструкции стадионов и спортивных сооружений.

Несколько лет назад стадион у клуба забрал бывший и. о. мэра Ярославля Алексей Малютин и перевёл его в структуру муниципальной дирекции спортивных сооружений. Тогда он объяснял это тем, что объект должен приносить деньги в городской бюджет, а не просто числиться на балансе «Шинника». Его городские власти стали сдавать аренду, в том числе и самому «Шиннику», чтобы тот мог играть на нём. У футбольного клуба из-за этого стали возникать проблемы с Футбольной национальной лигой, у которой были претензии к стадиону, на котором играли чёрно-синие. Но в клубе ничего не могли с этим поделать, так как стадион им не принадлежал.



В этом году экс-мэр Ярославля Владимир Слепцов пообещал вернуть стадион футбольному клубу. Теперь, похоже, «Шинник» так и останется без своего стадиона.

