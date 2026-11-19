Имущество стадиона «Шинник» в Ярославле передали некоммерческой организации Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

18 ноября на комитете Ярославской областной Думы по бюджету, финансам и налоговой политике обсудили налоговые льготы в регионе на 2027 год. В частности, речь зашла о льготах на имущество для организаций, поддерживающих спорт.

Так, в 2027 году планируют сэкономить на налогах для нового футбольного стадиона в Красноперекопском районе порядка 11,4 млн рублей.

Также собираются сэкономить на налоге на имущество стадиона «Шинник», который летом 2027 года передали в управление специально созданной автономной некоммерческой организации — «Центр социально-экономического развития территорий».

«Мы знаем, что будет проведена реконструкция стадиона „Шинник“, имущество будет передано АНО, чтобы избежать дополнительных налоговых затрат и направить эти средства на строительство самого стадиона. Оцениваем льготу в 23 млн рублей», — рассказал министр финансов Ярославской области Алексей Долгов.

При этом он оговорился, что строительство нового стадиона на месте существующего, который снесут, планируется из внебюджетных источников. Однако похоже, часть средств на большую стройку добавит и регион.

Учредителями АНО «Центр социально-экономического развития территорий» в Ярославле являются банк ПСБ, благотворительный фонд «Подари себе будущее», Министерство строительства и ЖКХ Ярославской области и муниципалитет города Ярославля. Организацию создали в Ярославле в марте 2026 года. Данное НКО будет работать над реализацией соглашения между правительством, банком и мэрией по созданию нового стадиона и нежилого делового центра на территории «Шинника».