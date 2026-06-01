НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +13

0 м/c,

 749мм 63%
Подробнее
1 Пробки
USD 71,55
EUR 86,25
Снесут двухэтажки
Новый тренер «Локомотива»
Где россияне отдыхают в 2026 году?
Перерасчет за воду
Как отметить свадьбу в Ярославле
Смертельное ДТП: видео
График отключений горячей воды
Подросток сорвался с заброшки
История «Бара Коктейль»
Спорт Ярославский «Локомотив» подписал новые контракты с хоккеистами — с кем и на сколько

Ярославский «Локомотив» подписал новые контракты с хоккеистами — с кем и на сколько

Публикуем данные от КХЛ

260
С кем «Локомотив» подписал контракты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUС кем «Локомотив» подписал контракты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С кем «Локомотив» подписал контракты

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский «Локомотив» подписал новые контракты с хоккеистами. Ранее соглашения были расторгнуты с десятью игроками команды. Спортивные издания предполагали, что клуб может заключить с хоккеистами новые соглашения, но на других условиях. По сути, сейчас в списке тех, кто получил контракт, все те же игроки, с которыми ранее он был расторгнут.

По данным КХЛ, «Локомотив» заключил контракты на два сезона с защитниками Александром Елесиным, Андреем Сергеевым, нападающими Максимом Шалуновым, Александром Полуниным, Георгием Ивановым. На один сезон — с вратарём Даниилом Исаевым, защитниками Рушаном Рафиковым и Алексеем Береглазовым, а также нападающим Артуром Каюмовым. Однолетний контракт также заключили с нападающим Денисом Алексеевым.

Ранее в КХЛ сообщали, что «Локомотив» продлил контракты на два года с нападающим Максимом Берёзкиным и защитником Даниилом Мисюлем.

Мы рассказывали, в течение какого срока должны были действовать старые контракты игроков до того, как соглашения с клубом были расторгнуты.

Тем временем 1 июня «Локомотив» официально объявил, что пост главного тренера покинул Боб Хартли. Теперь он будет консультантом в клубе. Наставником «Локомотива» вместо него стал Дмитрий Квартальнов. Он уже работал с железнодорожниками раньше.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ХК Локомотив Контракт Хоккеист
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
19 минут
Герната и Паника с Фрейзом ещё бы
Гость
20 минут
Супер
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Ничего не отвалилось»: автолюбитель год отъездил на китайском авто из салона — плюсы и минусы
Анатолий Кузнецов
Мнение
Детективная история без привычной чернухи: чем покоряет новый российский сериал «Когда горит огонь»
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Плакала только один день. Откровения студентки о ЕГЭ
Дарья Харламова
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Рекомендуем