Ярославский «Локомотив» подписал новые контракты с хоккеистами — с кем и на сколько

Ярославский «Локомотив» подписал новые контракты с хоккеистами. Ранее соглашения были расторгнуты с десятью игроками команды. Спортивные издания предполагали, что клуб может заключить с хоккеистами новые соглашения, но на других условиях. По сути, сейчас в списке тех, кто получил контракт, все те же игроки, с которыми ранее он был расторгнут.

По данным КХЛ, «Локомотив» заключил контракты на два сезона с защитниками Александром Елесиным, Андреем Сергеевым, нападающими Максимом Шалуновым, Александром Полуниным, Георгием Ивановым. На один сезон — с вратарём Даниилом Исаевым, защитниками Рушаном Рафиковым и Алексеем Береглазовым, а также нападающим Артуром Каюмовым. Однолетний контракт также заключили с нападающим Денисом Алексеевым.

Ранее в КХЛ сообщали, что «Локомотив» продлил контракты на два года с нападающим Максимом Берёзкиным и защитником Даниилом Мисюлем.

