Два популярных игрока вернулись к тренировкам в «Локомотиве». Подробности

Артур Каюмов приступил к тренировкам в общей группе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Двое игроков «Локомотива» вернулись к совместным тренировками. Как сообщили 8 сентября в самом клубе, речь идет о нападающих Артуре Каюмове и Никите Кирьянове.

«Артур Каюмов и Никита Кирьянов вернулись к тренировкам с общей группой», — сообщили в ХК «Локомотив».

Парни пропустили первый матч за Кубок Открытия, так как проходят восстановление после операции.

5 сентября начался новый хоккейный сезон, на льду встретились финалисты Кубка Гагарина 24/25, ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор». Кубок Открытия в первом матче сезона вновь взяли железнодорожники.

Многие фанаты во время матча обеспокоились, почему на льду не появился нападающий Артур Каюмов, который попал в самую результативную тройку прошлого сезона. Однако Артур встречал игроков в победной раздевалке.