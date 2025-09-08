НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Два популярных игрока вернулись к тренировкам в «Локомотиве». Подробности

Об этом заявили в клубе

388
Артур Каюмов приступил к тренировкам в общей группе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАртур Каюмов приступил к тренировкам в общей группе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Артур Каюмов приступил к тренировкам в общей группе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Двое игроков «Локомотива» вернулись к совместным тренировками. Как сообщили 8 сентября в самом клубе, речь идет о нападающих Артуре Каюмове и Никите Кирьянове.

«Артур Каюмов и Никита Кирьянов вернулись к тренировкам с общей группой», — сообщили в ХК «Локомотив».

Парни пропустили первый матч за Кубок Открытия, так как проходят восстановление после операции.

5 сентября начался новый хоккейный сезон, на льду встретились финалисты Кубка Гагарина 24/25, ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор». Кубок Открытия в первом матче сезона вновь взяли железнодорожники.

Многие фанаты во время матча обеспокоились, почему на льду не появился нападающий Артур Каюмов, который попал в самую результативную тройку прошлого сезона. Однако Артур встречал игроков в победной раздевалке.

Следующий матч (6+) пройдет в Ярославле 9 сентября, на «Арене-2000» сыграют «Локомотив» и «Северсталь».

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ХК Локомотив Хоккеист Травма
Комментарии
6
Гость
53 минуты
Это не важно и не интересно.
Гость
1 час
Зарплату повысили чтоли?) Всё продаётся-всё покупается. Раньше реально болели за местных ребят,а сейчас просто за деньги
