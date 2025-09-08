Два популярных игрока вернулись к тренировкам в «Локомотиве». Подробности

Двое игроков «Локомотива» вернулись к совместным тренировками. Как сообщили 8 сентября в самом клубе, речь идет о нападающих Артуре Каюмове и Никите Кирьянове.
«Артур Каюмов и Никита Кирьянов вернулись к тренировкам с общей группой», — сообщили в ХК «Локомотив».
Парни пропустили первый матч за Кубок Открытия, так как проходят восстановление после операции.
5 сентября начался новый хоккейный сезон, на льду встретились финалисты Кубка Гагарина 24/25, ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор». Кубок Открытия в первом матче сезона вновь взяли железнодорожники.
Многие фанаты во время матча обеспокоились, почему на льду не появился нападающий Артур Каюмов, который попал в самую результативную тройку прошлого сезона. Однако Артур встречал игроков в победной раздевалке.
Следующий матч (6+) пройдет в Ярославле 9 сентября, на «Арене-2000» сыграют «Локомотив» и «Северсталь».