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Спорт Растет смена Шалунову? В «Локомотиве» появилась новая хоккейная звезда

Растет смена Шалунову? В «Локомотиве» появилась новая хоккейная звезда

Как Артем Кузин оформил золотой дубль в один год

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История успеха 20-летнего хоккеиста | Источник: Мария Романова / Городские медиаИстория успеха 20-летнего хоккеиста | Источник: Мария Романова / Городские медиа

История успеха 20-летнего хоккеиста

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

В мае 2026 года ярославский нападающий Артем Кузин стал первым в России хоккеистом, кто смог в один сезон завоевать Кубок Гагарина и Кубок Харламова. 20-летнего парня уже называют звездой «Локомотива». Что вновь подтверждает: ярославская кузница хоккея часто дарит спортивному миру новые имена. Как складывалась спортивная карьера Артёма Кузина — в материале 76.RU.

Первые шаги в карьере

Артем Кузин родился 27 октября 2005 года в Ярославле. В местную хоккейную школу у парня получилось пробиться не сразу. Артема взяли в состав школы «Локомотив-2004» только со второго раза.

Игрок выделился навыками по своему году и уже в семнадцать лет дебютировал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) за команду «Локо-76». Спустя два с половиной месяца после дебюта Кузин смог забросить первую шайбу в чемпионате, поразив ворота «Стальных Лис» в гостевой встрече. Дважды хоккеист получал шанс сыграть и за первую команду — «Локо».

Всего же в своем первом сезоне (2022/2023) в МХЛ 17-летний Кузин набрал 8 (2+6) очков в 44 играх.

Старт второго года в молодежке у Кузина не задался. Спортсмена отправили в аренду в ступинский «Капитан». Не всё у хоккеиста получалось и там. В сезоне 2024/2025 нападающий вернулся в родной «Локо». После этого чемпионат для форварда вышел намного продуктивнее. Кузин перешагнул отметку в 20 набранных баллов за сезон.

Кузина отправляли в аренду в ступинский «Капитан», а затем вернули в «Локо» | Источник: МХК «Локо» Ярославль / vk.comКузина отправляли в аренду в ступинский «Капитан», а затем вернули в «Локо» | Источник: МХК «Локо» Ярославль / vk.com

Кузина отправляли в аренду в ступинский «Капитан», а затем вернули в «Локо»

Источник:

МХК «Локо» Ярославль / vk.com

Доверие Хартли и дебют в основе

Сезон 2025/2026 должен был стать для Кузина особенным. Это был последний год парня в МХЛ, также он мог последний раз считаться лимитчиком* в основной команде. Перед сезоном главный тренер «Локомотива» Боб Хартли пригласил нападающего на сбор. Кузин принял участие в нескольких товарищеских матчах и выступил за ярославцев на предсезонном турнире в Омске.

«Самый лучший молодой игрок, с которым я работал в плане профессионализма, очень правильно подходит к своему делу, к своим обязанностям. Всё время открыт для того, чтобы учиться», — характеризовал Боб Хартли игру Кузина в интервью «Матч ТВ».

*Согласно правилам, по желанию тренерского штаба к основному составу команды КХЛ можно заявить двух игроков молодежки. При этом одному из них должно быть не более 19 лет, а второму — 20. В сезоне 2025/2026 первым таким игроком был Егор Сурин, вторым — Артем Кузин.

Артем Кузин дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 16 сентября 2025 года в игре против «Лады». Спустя менее чем через месяц, в гостевой встрече с «Северсталью», нападающий отметился первым баллом, отдав результативную передачу. Боб оценил его игру, так 20-летний Кузин вместе с Егором Суриным чаще остальных молодых хоккеистов попадали в основной состав.

В матчах против «Авангарда» Артема Кузина внедряли в третье звено вместо опытного Красковского | Источник: Максим Цирулев / 76.RUВ матчах против «Авангарда» Артема Кузина внедряли в третье звено вместо опытного Красковского | Источник: Максим Цирулев / 76.RU

В матчах против «Авангарда» Артема Кузина внедряли в третье звено вместо опытного Красковского

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

Под каким номером играет Кузин

За свою пока небольшую, но яркую молодежную карьеру Артему уже сменил пять номеров. В МХЛ в последние годы он играл под номером 15, а в КХЛ — 27. Изменения молодой человек объяснил так.

«Я серьёзного отношусь только к одному номеру — 27. В детстве выбрал его из-за даты рождения. Затем в МХЛ играл под другими, но в сезоне 2025/2026 вернул свой счастливый номер», — рассказывал Артем в интервью «молодежке».

Два кубка в 20 лет

По итогам завершившегося регулярного чемпионата 2025/2026 основная команда «Локомотив» и молодежная — «Локо» вышли в плей-офф своих лиг. В розыгрыш Кубка Гагарина-2026 Кузин вошел по ходу жаркой полуфинальной серии с «Авангардом». Хартли доверил молодому форварду время в первом, третьем и четвертом матчах противостояния с Омском.

Большим событием для спортсмена стала четвертая игра, где нападающий провел на площадке 14 минут. Артем Кузин оказался настолько активен, что тренерский штаб перед важным матчем внедрил его в третье звено вместо опытного Красковского. В финальной серии Кузин появлялся уже нечасто, но на площадке Артему удавалось выигрывать вбрасывания. За шесть попыток у центрального нападающего было четыре успешных.

<p>Артем Кузин</p><p>Артем Кузин</p>

Я хочу быть лучшим центральным нападающим КХЛ. Доволен своими показателями на точке в дебютном сезоне КХЛ, но нельзя останавливаться на достигнутом. Надо стараться дойти до идеала.

Артем Кузин

Хоккеист, нападающий «Локо» и «Локомотива»

К слову, примером среди своих коллег-хоккеистов Артем Кузин выделяет некогда звездного ярославца Артема Анисимова, который тоже играл в центре нападения «Локомотива».

В сезоне 2025/2026 КХЛ Артём Кузин принял участие в 44 играх и отметился двумя результативными баллами. Вместе с основной командой хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина.

В перерывах между раундами Кубка Гагарина и в моменты, когда нападающий не попадал в основной состав, он помогал «Локо». И сразу же после победы с «Локомотивом» спортсмен отправился в расположение молодежной команды.

Пока товарищи участвовали в чемпионском параде Артем играл финальный матч против «Спартака» в Москве. Заброшенной шайбой в этот день спортсмен не отличился, но и без этого «Локо» выиграл. Так хоккеист впервые в истории за один сезон стал победителем сезона и КХЛ и МХЛ, завоевав за год два кубка — Гагарина и Харламова.

Ярославская молодежная команда «Локо» выиграли Кубок Харламова

Источник:

МХК «Локо» Ярославль / vk.com

Хобби, развлечения и личная жизнь

Помимо игры за основную команду Артем Кузин продолжает обучение в ЯГПУ им. К. Д. Ушинского на хоккейном направлении по специальности «Физическая культура и спорт». В некоторых интервью парень признавался, что любит читать, особенно книги про психологию или биографии спортсменов. Помимо хоккея, Кузин занимается большим теннисом.

В соцсетях Артем регулярно выгладывает совместные фото с российской фигуристкой Елизаветой Нугумановой. Этим летом пара вместе побывала в турецкой Анталье и на родине Лизы — Санкт-Петербурге.

Хоккеист Артем Кузин и фигуристка Елизавета Нугуманова в Ярославле после финала плей-офф Кубка Гагарина | Источник: akuzya_27, liza_nugumanova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Хоккеист Артем Кузин и фигуристка Елизавета Нугуманова в Ярославле после финала плей-офф Кубка Гагарина | Источник: akuzya_27, liza_nugumanova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Хоккеист Артем Кузин и фигуристка Елизавета Нугуманова в Ярославле после финала плей-офф Кубка Гагарина

Источник:

akuzya_27, liza_nugumanova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Контракт Артема Кузина с «Локомотивом» действует до конца сезона 2026/2027.

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Максим Цирулев Максим Цирулев
Максим Цирулев
корреспондент
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Комментарии
1
Гость
1 час
Так наверное не Локомотива, а Колорадо Эвеланж, или например Бостон Брюинз? Но, для начала, нужно, как всем, отслужить в Армии ЦСКА, или СКА, как это сделал голкипер Иван Федотов!
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