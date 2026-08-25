НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +11

6 м/c,

зап.

 748мм 100%
Подробнее
1 Пробки
USD 84,46
EUR 98,52
Новая волейбольная арена
Что сейчас с Блиновской
Где есть бензин в Ярославле
Где идеальные квартиры для Ярославцев
Кто в КХЛ лучший тренер
Страховка дома от БПЛА
Кто будет расширять М-8
Спорт В Ярославле открыли новую волейбольную арену — фото

В Ярославле открыли новую волейбольную арену — фото

Как выглядит большой спортивный объект изнутри

267
В Ярославле открыли новую арену волейбольного центра | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле открыли новую арену волейбольного центра | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле открыли новую арену волейбольного центра

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

25 августа в Ярославле открыли новую арену волейбольного центра на проспекте Фрунзе, 87к1 — на выезде из города в сторону Костромы.

«Основная арена современного волейбольного центра общей площадью 21,5 тысячи квадратных метров рассчитана на 5 тысяч зрителей и соответствует стандартам Международной федерации волейбола», — сообщили в правительстве Ярославской области.

На церемонии присутствовали почетные гости, в том числе президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко, а еще депутат Госдумы, экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын, губернатор Ярославской области Михаил Евраев, директор Благотворительного фонда САФМАР Лариса Калачева, экс-губернатор Ярославской области, ныне начальник Управления Президента РФ по вопросам национальной морской политики Сергей Вахруков, помощник президента России Николай Патрушев и не только.

«Проект общей стоимостью почти 9 миллиардов рублей стал примером слаженной работы государства и частного инвестора», — рассказал губернатор Михаил Евраев.

На торжественном открытии Михаил Евраев вручил Николаю Патрушеву и Сергею Вахрукову медали «За труды во благо земли Ярославской» I степени, почетный знак А.&nbsp;П.&nbsp;Мельгунова передан директору Благотворительного фонда САФМАР Ларисе Калачевой для вручения основателю фонда&nbsp;— Михаилу Гуцериеву. | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа торжественном открытии Михаил Евраев вручил Николаю Патрушеву и Сергею Вахрукову медали «За труды во благо земли Ярославской» I степени, почетный знак А.&nbsp;П.&nbsp;Мельгунова передан директору Благотворительного фонда САФМАР Ларисе Калачевой для вручения основателю фонда&nbsp;— Михаилу Гуцериеву. | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На торжественном открытии Михаил Евраев вручил Николаю Патрушеву и Сергею Вахрукову медали «За труды во благо земли Ярославской» I степени, почетный знак А. П. Мельгунова передан директору Благотворительного фонда САФМАР Ларисе Калачевой для вручения основателю фонда — Михаилу Гуцериеву.

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На церемонии присутствовали депутат Госдумы, экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын, губернатор Ярославской области Михаил Евраев, директор Благотворительного фонда САФМАР Лариса Калачева, экс-губернатор Ярославской области Сергей Вахруков, помощник президента России Николай Путрушев, президент и главный тренер волейбольного клуба «Ярославич» Сергей Шляпников и не только | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа церемонии присутствовали депутат Госдумы, экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын, губернатор Ярославской области Михаил Евраев, директор Благотворительного фонда САФМАР Лариса Калачева, экс-губернатор Ярославской области Сергей Вахруков, помощник президента России Николай Путрушев, президент и главный тренер волейбольного клуба «Ярославич» Сергей Шляпников и не только | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На церемонии присутствовали депутат Госдумы, экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын, губернатор Ярославской области Михаил Евраев, директор Благотворительного фонда САФМАР Лариса Калачева, экс-губернатор Ярославской области Сергей Вахруков, помощник президента России Николай Путрушев, президент и главный тренер волейбольного клуба «Ярославич» Сергей Шляпников и не только

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Волейбольный центр работает как государственное автономное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта». Учредитель — Министерство спорта Ярославской области.

На торжественном открытии губернатор также вручил волейбольному клубу «Ярославич» подарок — сертификат.

«В этом году клубу „Ярославич“ исполняется 35 лет. Символично, что юбилей совпал с новыми возможностями. Вручил команде подарочный сертификат на новый автобус, на котором игроки смогут с комфортом передвигаться во время выездных игр», — рассказал губернатор.

В Ярославле открыли основную арену волейбольного центра | Источник: правительство Ярославской области В Ярославле открыли основную арену волейбольного центра | Источник: правительство Ярославской области
В комплексе уже проводят тренировки | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ комплексе уже проводят тренировки | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Первую очередь открыли в феврале 2026-го | Источник: Александр Куренной / 76.RUПервую очередь открыли в феврале 2026-го | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Фасад здания отделан специальными панелями | Источник: Александр Куренной / 76.RUФасад здания отделан специальными панелями | Источник: Александр Куренной / 76.RU
А внутри&nbsp;— площадка для волейбола | Источник: Александр Куренной / 76.RUА внутри&nbsp;— площадка для волейбола | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Торжественное открытие прошло 25 августа | Источник: Александр Куренной / 76.RUТоржественное открытие прошло 25 августа | Источник: Александр Куренной / 76.RU
+5
В этот день прошел волейбольный матч, а также спортивный фестиваль с соревнованиями по тяжёлой атлетике, самбо, пляжному регби и подводному спорту | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ этот день прошел волейбольный матч, а также спортивный фестиваль с соревнованиями по тяжёлой атлетике, самбо, пляжному регби и подводному спорту | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Арена соответствует международным стандартам | Источник: Александр Куренной / 76.RUАрена соответствует международным стандартам | Источник: Александр Куренной / 76.RU
На открытие также прошло показательное выступление воздушных гимнастов | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа открытие также прошло показательное выступление воздушных гимнастов | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Арену можно использовать под любые мероприятия | Источник: Александр Куренной / 76.RUАрену можно использовать под любые мероприятия | Источник: Александр Куренной / 76.RU
В открытии приняли участие десятки спортсменов | Источник: читатель 76.RUВ открытии приняли участие десятки спортсменов | Источник: читатель 76.RU

Центр строили с 2020-го по 2026-й. Еще в 2021-м году глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении денег на строительство волейбольного центра в Ярославле. Тогда речь шла о 5 миллиардах рублей.

В 2025-м сообщалось, что здание основной арены волейбольного центра строится при поддержке благотворительного фонда «САФМАР» Михаила Гуцериева (с 2002-го ежегодно входит в список богатейших бизнесменов России в Forbes).

Объект должны были сдать весной 2024 года, но работы задержались. Открытие первого этапа самого центра прошло в феврале 2025 года.

Изначально планировалось, что спортивный центр достроят к чемпионату мира по волейболу в 2022 году. Но международная федерация этого вида спорта отказалась от сотрудничества с Россией. Однако проект в Ярославле решили всё-таки реализовать. Рассматривалось даже участие частного инвестора, с которым готовы были заключить договор концессии на 35 лет.

В комплексе занимаются не только волейболисты, но и художественные гимнастки, самбисты, теннисисты и другие спортсмены.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Волейбольный центр Николай Патрушев Строительство
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
21 минута
Ещё и подарок от региона отличный - сертификат на приобретение автобуса. Теперь точно будет чаще выигрывать команда
Гость
28 минут
Фото наверное и не передают весь масштаб арены
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Лучшее время для отдыха в Египте: путешественница назвала 5 веских причин поехать туда не в сезон
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
Если акула есть, она не может не есть! Зубастый отзыв о новом триллере «Во власти страха» с Антонио Бандерасом
Надежда Губарь
Мнение
«Мы их не продаем, а только показываем». Как быстро найти покупателя на сайте объявлений: советы бывалого продавца
Илья Калинин
Журналист NGS.RU
Мнение
«За 16 лет я не помню такого количества изменений»: бизнес-леди — о том, как выживает в условиях постоянных перемен
Екатерина Лашманова
Предприниматель, создатель «Удобной вазы»
Мнение
«Чем дальше, тем сложнее с бензином»: компания друзей рванула на Алтай на машинах в разгар топливного кризиса
Наталья Чалкова
Рекомендуем