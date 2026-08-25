В Ярославле открыли новую волейбольную арену — фото

В Ярославле открыли новую арену волейбольного центра Источник: Александр Куренной / 76.RU

25 августа в Ярославле открыли новую арену волейбольного центра на проспекте Фрунзе, 87к1 — на выезде из города в сторону Костромы.

«Основная арена современного волейбольного центра общей площадью 21,5 тысячи квадратных метров рассчитана на 5 тысяч зрителей и соответствует стандартам Международной федерации волейбола», — сообщили в правительстве Ярославской области.

На церемонии присутствовали почетные гости, в том числе президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко, а еще депутат Госдумы, экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын, губернатор Ярославской области Михаил Евраев, директор Благотворительного фонда САФМАР Лариса Калачева, экс-губернатор Ярославской области, ныне начальник Управления Президента РФ по вопросам национальной морской политики Сергей Вахруков, помощник президента России Николай Патрушев и не только.

«Проект общей стоимостью почти 9 миллиардов рублей стал примером слаженной работы государства и частного инвестора», — рассказал губернатор Михаил Евраев.

На торжественном открытии Михаил Евраев вручил Николаю Патрушеву и Сергею Вахрукову медали «За труды во благо земли Ярославской» I степени, почетный знак А. П. Мельгунова передан директору Благотворительного фонда САФМАР Ларисе Калачевой для вручения основателю фонда — Михаилу Гуцериеву. Источник: Александр Куренной / 76.RU

На церемонии присутствовали депутат Госдумы, экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын, губернатор Ярославской области Михаил Евраев, директор Благотворительного фонда САФМАР Лариса Калачева, экс-губернатор Ярославской области Сергей Вахруков, помощник президента России Николай Путрушев, президент и главный тренер волейбольного клуба «Ярославич» Сергей Шляпников и не только Источник: Александр Куренной / 76.RU

Волейбольный центр работает как государственное автономное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта». Учредитель — Министерство спорта Ярославской области.

На торжественном открытии губернатор также вручил волейбольному клубу «Ярославич» подарок — сертификат.

«В этом году клубу „Ярославич“ исполняется 35 лет. Символично, что юбилей совпал с новыми возможностями. Вручил команде подарочный сертификат на новый автобус, на котором игроки смогут с комфортом передвигаться во время выездных игр», — рассказал губернатор.

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Центр строили с 2020-го по 2026-й. Еще в 2021-м году глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении денег на строительство волейбольного центра в Ярославле. Тогда речь шла о 5 миллиардах рублей.

В 2025-м сообщалось, что здание основной арены волейбольного центра строится при поддержке благотворительного фонда «САФМАР» Михаила Гуцериева (с 2002-го ежегодно входит в список богатейших бизнесменов России в Forbes).

Объект должны были сдать весной 2024 года, но работы задержались. Открытие первого этапа самого центра прошло в феврале 2025 года.

Изначально планировалось, что спортивный центр достроят к чемпионату мира по волейболу в 2022 году. Но международная федерация этого вида спорта отказалась от сотрудничества с Россией. Однако проект в Ярославле решили всё-таки реализовать. Рассматривалось даже участие частного инвестора, с которым готовы были заключить договор концессии на 35 лет.