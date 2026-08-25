«Раздаст по шоколадке»: родители Блиновской рассказали о юбилее дочери в колонии

Что подарили на день рождения Елене Блиновской Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Родители бывшего блогера из Ярославля Елены Блиновской — Нина и Олег Останины — рассказали, как поздравили дочь с днем рождения. 25 августа экс «королеве марафонов» исполнилось 45 лет. Юбилей она встречает в ИК-1 во Владимирской области, где отбывает наказание за неуплату налогов и отмывание денег.

В разговоре с журналистом 76.RU Олег Останин рассказал, что Елене передали 20 килограммов еды, среди которых были сладости: конфеты и фрукты. Перед этим родные отправили ей открытки и письма.

«Раз разрешено 20, так не стоять же 6–8 часов из-за одного тортика и двух шоколадок. Фотографии еще можно послать, послал [Лене] фотографии ее дочки», — объяснил Олег Останин.

По его словам, в очередях на передачу посылки всегда приходится стоять около шести часов.

«Приходили и заранее, и сегодня. Навестить ее можно будет в сентябре. Возможно, получится взять детей. Но у нее в сентябре будет еще долгосрочное свидание, тогда с ней можно будет даже увидеться. Вот там решим, кто с детьми съездит», — рассказал 76.RU Олег Останин.

В последний раз родители общались с Еленой в колонии через стекло два месяца назад.

«Она очень притягивает к себе людей»

Нина Останина предположила, как Елена сможет отметить день рождения. По ее мнению, она угостит полученными шоколадками своих соседок по отряду.

«Я хочу сказать, что Лена — очень отзывчивый человек. И она к себе очень притягивает людей, начиная с детского сада, с пионерского лагеря, где очень много у нее друзей было. И в дальнейшей жизни. Мы передали ей 60 маленьких шоколадок и шипучки. Они в водичке будут растворять, и она будет шипеть. И они будут радоваться жизни. В их отряде 60 человек», — рассказала мама Елены Блиновской.

Вот она раздаст всем по маленькой шоколадке, нальют они чай и будут Лену поздравлять — все 60 человек. Понимаете? Какой позитив! Какой позитив! Вы понимаете? У человека просто период такой, приходится в жизни немножко страдать. Нина Останина мать Елены Блиновской

«И я очень ей желаю, чтобы всё это поскорее закончилось. Ведь всё равно людям она приносила счастье. Просто так ситуация повернулась. И поэтому я хочу, чтобы вы тоже ей пожелали всего хорошего и скорейшего возвращения», — сказала Нина Останина.

Олег Останин уточнил, что они не уверены, сложится ли всё именно так.

«Это мы просто представляем, как там что. Но реально 60 маленьких „Сникерсов“ передано было. Может, ей удастся угостить весь отряд, может быть, и нет. Наверное, чайку на кухне попьют. Может быть, по очереди. Она [кухня] там вроде как 3 на 3 метра. Но я тоже это только представляю, знаю только, что маленькая», — рассказал Олег Останин.

История Елены Блиновской — в видео Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Отец Елены Блиновской уточнил, что как-то обсуждал условия в колонии с бывшей арестанткой, с которой они встретились в очереди для передачи посылок.

«В отряде, говорит, ни присесть, ничего. У каждой кровати — табуреточка. Поэтому как там отметить день рождения, я не знаю. Не представляю. Значит, может, по очереди зайдут», — рассказал Олег Останин.

«Приносили костюмы»

Адвокат Елены Блиновской Булат Солтаханов рассказывал журналисту 76.RU, что она активно принимает участие в мероприятиях, которые организовывает администрация колонии. Отец экс-блогера рассказал, что это действительно так.

«Два месяца назад мы передавали ей кучу костюмов для сцены. Еще полтора месяца назад передавали костюмы кошек, там огромные головы. Естественно, это с разрешения администрации. Видимо, занимается общественной деятельностью. Бывают дни открытых дверей, но туда очень редко кого пускают. Как ни надеялись, у нас пока не получается», — рассказал Олег Останин.

Литературный вечер в ИК-1 ко Всемирному дню поэзии Источник: УФСИН России по Владимирской области / Vk.com

По словам отца Елены Блиновской, помочь ей можно только посылками.

«Просила она на телефон [положить] денег. Никак не узнаешь, сколько у нее на этой карточке. Сколько разрешено послать, столько отправили. Ей разрешают позвонить детям», — рассказал Олег Останин.

С подругами Елена обменивается письмами.

«Как-то подруги приезжали, мы ездили на два свидания, на одно подруги ездили. Подруги, кто идет на краткосрочное свидание, как бы без очереди, но стоять всё равно приходится, тоже передачу делали. Что передавали, не знаю. Но точно то, что разрешено», — рассказал Олег Останин.

«Как вода кончается, страдает»

Он уточнил, что Елена часто просит присылать ей воду.

«Она любит „Байкал“ в этих 900-граммовых бутылках. Потому что вода там, [Елена] говорит, очень плохая. И фильтры плохие. Говорит, фильтры есть, но плохие. Водичка очень нужна. Как кончается — страдает. Но обычно не кончается. Это нонсенс бывает, что она там без воды. Было один раз — задержка где-то получилась. Может, где-то затерялась временно. Но обычно передачки не теряются», — рассказал отец Елены.

Он рассказал, что в качестве подарка получилось бы передать не всё, даже если бы Елена и озвучила что-то конкретное.

«Что бы не хотелось — ничего не получить. Тут даже и разговора об этом нет», — объяснил он.

За что судили Елену Блиновскую Узнать Уголовное преследование Елены Блиновской началось три года назад — в апреле 2023 года. Блогера и «королеву марафонов» задержали в Смоленской области при попытке пересечь границу с Белоруссией. Следственный комитет обвинил ее в уклонении от уплаты налогов. В ведомстве Блиновской насчитали почти 1,5 миллиарда рублей недостачи, учитывая штрафы и пени. Сначала ее отправили под домашний арест. Однако в декабре 2023 года Блиновская нарушила его условия: в канун Нового года она устроила дома вечеринку, на которой присутствовала свидетельница по делу, предпринимательница, подруга Елены Виктория Асмолова. После этого в начале 2024 года суд вернул Блиновскую в СИЗО. 3 марта 2025 года Елену признали виновной в неуплате налогов и отмывании денег, суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы. В октябре 2025 года приговор смягчили — до четырех лет и шести месяцев со штрафом в 950 тысяч рублей. Обо всём, что известно об уголовном деле Елены Блиновской, мы пишем в отдельном сюжете.

Нина и Олег Останины устроили себе небольшой праздник в честь дня рождения Елены.

«Мы сейчас в Парке культуры с женой прокатились на трамвайчике и сходили в новое кафе, которое тут недавно построили. Посидели немного. За это время я еще два письма написал», — рассказал Олег Останин.