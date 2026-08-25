Не можешь защитить — отдай государству. Как будет применяться указ Путина о временном управлении предприятиями

Склады тоже могут перейти под государственный контроль Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

Владельцы заводов, логистических центров и НПЗ, которые не смогли оградить их от атак БПЛА или не смогли своевременно их восстановить, могут потерять контроль над своим имуществом. Как будет работать новый указ президента, разбиралась «Фонтанка.ру».

Что случилось?

Объекты критической инфраструктуры, владельцы которых не смогли обеспечить их безопасность в условиях внешних угроз, смогут передавать во временное управление. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 24 августа.

Такая мера необходима «в связи с нарастанием в период проведения специальной военной операции угроз безопасности объектов критической инфраструктуры Российской Федерации», говорится в документе.

Указ вступил в силу со дня официального опубликования, то есть с 24 августа.

Какие объекты могут отдать во временное управление?

Под объектами критической инфраструктуры понимаются:

объекты топливно-энергетического комплекса;

промышленные объекты;

объекты связи;

объекты коммунальной, транспортной, логистической инфраструктуры (включая транспортно-логистические комплексы);

объекты энергетики (в том числе объекты атомной энергетики);

объекты жизнеобеспечения;

критически важные и потенциально опасные объекты;

иные объекты, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности экономической стабильности Российской Федерации и жизнедеятельности населения.

Под временное управление может перейти как всё имущество владельца критической инфраструктуры, так и его часть. Также временное управление распространяется на ценные бумаги, доли в уставных капиталах и имущественные права.

Отдать объект критической инфраструктуры во временное управление придется как организациям, так и физическим лицам, в том числе иностранным.

При каких обстоятельствах заводы, склады и НПЗ могут перейти под временное управление?

Основанием для передачи объекта критической инфраструктуры во временное управление является:

Непринятие или несвоевременное принятие мер по обеспечению его безопасности. Нарушение требований к обеспечению безопасности, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ и решениями органов, уполномоченных в области обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры. Создание угрозы безопасности или нормальному функционированию объектов критической инфраструктуры.

В документе отмечается, что, если владелец объекта критической инфраструктуры не смог эффективно пресечь угрозу атаки БПЛА либо не восстановил или несвоевременно восстановил функционирование объекта, это может рассматриваться как угроза безопасности, а значит, повлечь введение временного управления.

Кто и как будет осуществлять временное управление?

Временным управляющим станет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, если иное лицо не будет определено на основании поручения президента решением правительства РФ.

Временный управляющий:

осуществляет полномочия собственника имущества, за исключением полномочий по распоряжению им (то есть, например, не сможет его продать или сдать в аренду);

проводит инвентаризацию имущества и обеспечивает его сохранность;

финансирует расходы, связанные с управлением имуществом.

То есть Росимущество (или другой временный управляющий) сможет в том числе распоряжаться движимым и недвижимым имуществом предприятия, его ценными бумагами и долями в уставном капитале. Срок такого управления не установлен — оно может быть прекращено также по решению правительства, принятому на основании поручения президента.

Почему владельцы объектов критической инфраструктуры не всегда могут их защитить?

Госкомпании не могут организовать эффективную защиту от БПЛА, поскольку на данный момент не существует официальных инструкций на этот счет, а значит, нет законных оснований для расходования денег на эти цели, ранее отмечал в своем телеграм-канале военный технолог Алексей Чадаев. Таким образом, выполнив требования по созданию защитных сооружений, руководитель предприятия рискует получить обвинение в нецелевой трате средств.

В такой ситуации компаниям приходится самим составлять план, а затем договариваться с командованием дивизии ПВО, которая отвечает за территорию, чтобы этот план был спущен в качестве рекомендаций. «Еще лучше, если вы их уговорите на выезд комиссии и осмотр объекта под протокол», — отмечал Алексей Чадаев.

Далее с этой бумагой нужно обратиться в профильное министерство и получить распоряжение от отраслевого штаба при этом министерстве обеспечить организацию пассивной защиты в соответствии с рекомендациями Минобороны.

«На подписание акта приемки нужно пригласить военных, службистов, чиновников из своего министерства, а желательно еще и прокуратуру. Она в подписании не участвует, но зато потом она будет проверять ваши затраты», — отмечает Алексей Чадаев.

«Разумеется, даже это всё не гарантия, но в наше время, как известно, главное — не столько безопасность, сколько защищенность. И не только от дронов», — резюмирует эксперт.

«Решения на самом высоком уровне»

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, комментируя указ главы государства, заявил, что временное управление будет вводиться «точечно». По его словам, частные предприятия являются важными составляющими экономики и социальной сферы и от их функционирования зависит выпуск важнейшей для россиян продукции, развитие городов и благополучие их жителей.

«При этом к актуальным сегодня угрозам собственники предприятий относятся с разным уровнем ответственности», — цитирует «Фонтанка.ру» Мантурова, который отметил, что в ряде случаев обеспечение безопасности объектов и сотрудников для собственников не в приоритете.

Вице-премьер пояснил, что президентский указ создает правовую основу для разрешения ситуаций, когда собственники не проявляют «реакции и готовности к совместной работе» с федеральными органами исполнительной власти над решением своих проблем.

Тогда-то, по словам Мантурова, «создаются риски для целых отраслей промышленности» и государству приходится на какое-то время «полностью брать на себя решение задач защиты предприятий от террористических атак и оперативного восстановления их функционирования».