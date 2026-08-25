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Дороги и транспорт Подробности Заплатят 7,2 млрд: стало известно, кто займется расширением трассы М-8 в Ярославской области

Заплатят 7,2 млрд: стало известно, кто займется расширением трассы М-8 в Ярославской области

Контракт уже заключен

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Стало известно, до какого числа будут ремонтировать трассу М-8 в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтало известно, до какого числа будут ремонтировать трассу М-8 в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стало известно, до какого числа будут ремонтировать трассу М-8 в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Стало известно, кто займется капитальным ремонтом 15-километрового участка трассы М-8 в Ярославской области. В торгах приняла участие лишь одна компания. Расширять участок трассы до четырех полос со 165 по 180 километр будет питерская компания «ВАД». За работы ей заплатят 7,2 млрд рублей.

Указано, что подрядчик должен начать выполнение работ со дня заключения контракта. Полностью выполнить капитальный ремонт нужно до 10 октября 2028 года.

«Работы по контракту выполняются непрерывно. Заказчик и подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ. Подрядчик по письменному согласованию с заказчиком может завершить работы ранее сроков, предусмотренных контрактом», — уточняется в документации.

Речь идет об участке от деревни Слободка Переславль-Залесского округа до деревни Копорье Ростовского округа | Источник: Яндекс.КартыРечь идет об участке от деревни Слободка Переславль-Залесского округа до деревни Копорье Ростовского округа | Источник: Яндекс.Карты

Речь идет об участке от деревни Слободка Переславль-Залесского округа до деревни Копорье Ростовского округа

Источник:

Яндекс.Карты

Основной задачей капитального ремонта, как указано в техническом задании, является устранение дефектов и восстановление элементов дороги.

АО «ВАД» было образовано в 1994 году в Санкт-Петербурге. Генеральным директором является Валерий Абрамов. Ему также принадлежат компании по добыче декоративного и строительного камня, известняка, гипса и мела — ООО «КПР», организация по управлению и эксплуатации нежилого фонда ДНП «Озерное», а также асфальтобетонный завод «АБЗ-ВАД».

В 2025 году компания заработала 101,3 млрд рублей, из которых чистой прибылью после всех расходов осталось 2,6 млрд.

Подрядчику предстоит выполнить масштабный объем работ. Помимо обновления асфальта, необходимо оборудовать тротуары, автобусные остановки, пешеходные дорожки, съезды к домам и боковые проезды. Рабочие должны создать водоотвод с проезжей части, оборудовать ливневки, укрепить обочины. На трассе появятся обновленные дорожные знаки, металлические ограждения, сигнальные столбики. Также рабочие установят сетки от животных.

Ранее губернатор Михаил Евраев рассказывал, что на расширение трассы М-8 в Ярославской области уйдет около 70 млрд рублей.

«Трассы не будут перекрыты, они просто встанут в ремонт, и мы с вами будем ехать аккуратно 40 километров в час. Так будет продолжаться примерно 2–2,5 года. Но зато это будет полностью новая трасса, четыре полосы, две в каждую сторону», — рассказал Михаил Евраев.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Трасса М-8 Холмогоры Расширение Капитальный ремонт Контракт
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