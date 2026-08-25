Заплатят 7,2 млрд: стало известно, кто займется расширением трассы М-8 в Ярославской области

Стало известно, до какого числа будут ремонтировать трассу М-8 в Ярославской области

Стало известно, кто займется капитальным ремонтом 15-километрового участка трассы М-8 в Ярославской области. В торгах приняла участие лишь одна компания. Расширять участок трассы до четырех полос со 165 по 180 километр будет питерская компания «ВАД». За работы ей заплатят 7,2 млрд рублей.

Указано, что подрядчик должен начать выполнение работ со дня заключения контракта. Полностью выполнить капитальный ремонт нужно до 10 октября 2028 года.

«Работы по контракту выполняются непрерывно. Заказчик и подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ. Подрядчик по письменному согласованию с заказчиком может завершить работы ранее сроков, предусмотренных контрактом», — уточняется в документации.

Речь идет об участке от деревни Слободка Переславль-Залесского округа до деревни Копорье Ростовского округа

Основной задачей капитального ремонта, как указано в техническом задании, является устранение дефектов и восстановление элементов дороги.

АО «ВАД» было образовано в 1994 году в Санкт-Петербурге. Генеральным директором является Валерий Абрамов. Ему также принадлежат компании по добыче декоративного и строительного камня, известняка, гипса и мела — ООО «КПР», организация по управлению и эксплуатации нежилого фонда ДНП «Озерное», а также асфальтобетонный завод «АБЗ-ВАД».

В 2025 году компания заработала 101,3 млрд рублей, из которых чистой прибылью после всех расходов осталось 2,6 млрд.