«Есть два стереотипа: дыра и быдло-город»: как слесарь утер нос Китаю и Турции одним видео

Слесарь трубного завода Владимир Сидоров удивил всех на международном туристическом конкурсе Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Слесарь трубного завода удивил всех на международном туристическом конкурсе — он показал кусочек уральской природы в своем родном городе. Видео с его экскурсией на маленьком речном кораблике по реке заняло первое место, победив дальневосточные острова с китами, турецкое ущелье и курорт в Греции. Наши коллеги из E1.RU приехали в Каменск-Уральский на тот самый маршрут Владимира Сидорова, который покорил жюри. Подробности — в репортаже Елены Панкратьевой.

ПрЕкольный экскурсовод

— Давайте познакомимся. Нашего капитана зовут Тимофей, меня зовут Владимир, и сейчас мы с вами пойдем гулять до родника Марьины Слезы — так начинается экскурсия. — По пути мы посмотрим на другие достопримечательности. Две из них — это даже памятники природы Свердловской области. Ну обо всём по порядку. Первое, с чего мы начнем наш разговор, — это достопримечательность даже не местечкового масштаба, а, не побоюсь этого слова, мирового. Вон там прямо у нас железнодорожный мост архитектора Росновского. Мост единственный, уникальный, таких больше в мире нет. В чём его уникальность? Сейчас будем разбираться…

Один из символов Каменска-Уральского — арочный железнодорожный мост через реку Исеть Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Мы встретились с Владимиром на кораблике, который покорил жюри в Китае, — там проходил этап конкурса «Диво мира», и ролик слесаря занял первое место. Сами китайцы, кстати, представили видео из локаций, где снимали «Аватар». Владимир веселый, харизматичный, увлеченный. Крепкий, с уральским загаром от Исети, в шортах и футболке, на спине надпись с ошибкой: «ПрЕкольный экскурсовод». Объясняет: «Это чтобы внимание привлечь».

Сегодня у него выходной. Экскурсии он подгоняет под основную работу: в отсыпные и выходные. Смена на заводе длится 12 часов: с утра или в ночь. Завтра с утра ему на работу к восьми, а следующая смена — до 8 утра.

Капитан кораблика Тимофей Голиков — он же начальник городской лыжно-лодочной станции «Металлист» Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

— После смены домой зашел, перекусил, и дальше я здесь. Первое время было тяжело, но человек ко всему привыкает. Это уже наработано. До 12 часов батарейка работает. Потом перерыв между экскурсиями, полтора часа — час у меня есть, я там (показывает на корму) одеялко под бок положил и на час-полтора вырубился. Этого хватает. Нет, я не спорю, может, меня надолго и не хватит, — делится экскурсовод.

У него достойная рабочая биография: окончил алюминиевый техникум, отслужил в армии, высшее инженерное образование получил в УПИ (Уральский политехнический институт). Затем работал на алюминиевом заводе и вот уже 22 года трудится на Синарском трубном.

Синарский трубный завод (СинТЗ) — это крупное российское промышленное предприятие, расположенное в городе Каменске-Уральском Свердловской области. Входит в состав Трубной металлургической компании (ТМК).

Владимир открывает людям красоту родного края во время своих выходных и отсыпных после дежурств Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

— Механика привлекала меня с детства. Был план: пойду на завод сначала слесарем, потом вырасту до начальника цеха. Но начальником не стал, может, лояльности какой-то не хватило к начальству, мог сказать лишнего, то, что думаю. Но это уже очень старая история. Всё получилось к лучшему, иначе не было бы всего этого, — говорит Владимир, показывая на прибрежные скалы вдоль Исети. На берегу замерла серая цапля…

Интерес к истории родного города у него с детства. Сначала читал книги по краеведению, потом появились первые форумы. Начал общаться там с краеведами, собирал воспоминания старших горожан.

— Как-то начал просить у краеведов фото того, как строился наш вокзал. «Нет, не дадим. Мы пишем книгу, ты ее выложишь, всем покажешь, и она ценность потеряет». Я говорю: «Вы 20 лет книгу издать не можете. У меня будут все фото старые — столько, сколько у вас нет. И они будут для всех».

Серая цапля на берегу реки Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Владимир начал ходить по архивам, в том числе заводским. Завел ВК-страницу, его стали читать.

— Потом сдал на экскурсовода, зарегистрировался как самозанятый, и поехали… Начали продвигать, заявляться на конкурсы. С оплатой проезда помогали меценаты.

— Почему же вы сразу на истфак не пошли?

Слесарь-краевед коротко ответил вопросом на вопрос.

— На хрена?

И вежливо пояснил:

— Это уже работа будет, а работа не так интересна. Конечно, предлагали: давай в музей, еще куда-то. Но, во-первых, там зарплата меньше, а во-вторых, обязательная работа — это уже не то. Завод — это стабильность, а тут хобби.

Узнать расписание речных прогулок можно в группе в ВК. Стоимость трехчасовой экскурсии — 1000 рублей (взрослый билет), 900 рублей (для детей и пенсионеров).

Тихая уральская природа очаровала китайское жюри Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Сейчас у Владимира с собой на кораблике большая папка старинных черно-белых фотографий, распечатанных в крупном формате. Кроме речных прогулок, он разработал 15 авторских маршрутов по городу, угольным шахтам и руднику.

Есть экскурсии, посвященные заводской и городской истории: как из чугунолитейного производства, созданного по указу Петра Первого, вырос труболитейный завод — одно из градообразующих предприятий Каменска-Уральского. Рекорд одного из маршрутов: как-то на прогулку пришли сразу 300 человек, в основном местные жители. Владимир признаётся, что это был самый тяжелый выезд, хотя сам факт того, что горожане в последние годы начали ходить на экскурсии, — настоящий прорыв.

— Раньше наши каменцы не ходили. Многие местные жители (не только в Каменске, но и в любом городе) рассуждают так: мы каждый день тут, приелось, чего мы тут не видели? В любой момент можно посмотреть, а этот момент откладывается, откладывается, и нет его. А сейчас много горожан интересуется.

Исеть в это лето разлилась, течение очень сильное Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Вот главные победы Владимира Сидорова: второе место на конкурсе «Лучший гид России» (за экскурсию на кораблике), первое место на конкурсе «Лига экскурсоводов» (тема — «Промышленный туризм: заводы в Каменске-Уральском»), второе место на конкурсе «Диво России», первое место на международном конкурсе «Диво мира» в Китае (ролик о красоте уральской реки Исети).

«У наших соперников были просто шикарные ролики»

Тем временем экскурсия продолжается:

— Итак, глядим вот на эту скалу. Допустим, вот эта часть — это хвост. Выступ большой — задняя лапа. Следующий выступ поменьше — передняя лапа. Длинная скала идет вниз — это шея. А треугольная скалка с бортиком — это голова с глазом. Сейчас вот так вместе глянем. Видите динозавра?..

Следующая скала нам напоминает дикобраза. Нет, давайте так: если вы видите что-то другое, ради бога. Кто против? Вообще, у скал есть официальное название — это Мартюшова гряда. Про поселок Мартюш чуть позже поговорим. Но «Мартюшова гряда» звучит скучно и неинтересно, и начинается: динозавр, дикобраз. А вон самая последняя скала — ящерица из Исети вылезает. Лапки поджала, а голову вверх задрала. Похоже? Вообще, конечно, зависит не только от фантазии, но еще от ракурса. Как посмотреть.

Исетский каньон Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Никто точно не знает, когда и кто дал имена скалам Мартюшовой гряды, вдоль которой мы проплываем: Динозавр, Целующиеся хомячки, Ящерица, Капибара… Некоторые названия появились еще в 60–70-х годах. Первые речные экскурсии на корабликах в Каменске-Уральском прошли в мае 1967-го. Видимо, это было совместным творчеством гидов и местных жителей. На конкурсе в Китае простая красота Исетского каньона без экзотики и вычурной роскоши, показанная уральским рабочим, тронула жюри.

— У наших соперников были просто шикарные ролики. Хабаровский край представлял Шантарские острова, очень красивые места, прекрасно снято: киты, природа. Турция — ролик с ущельем, тоже отличный, с мультипликацией, бюджеты там огромные. Наш бюджет был 6000 рублей.

Мы взяли простотой, так нам сказали судьи. Я согласен: простотой, а еще харизмой. И посетителей надо тем же брать. Владимир Сидоров экскурсовод

Вот некоторые научные сотрудники — очень хорошие, уважаемые люди, но у них академический подход к экскурсиям. Бывает, они поругивают меня: как-то ты, Володя, простоватенько рассказываешь. Я разговорную лексику использую, просторечия. Да, у меня не академический подход, но какому обычному человеку интересно знать, в каком году поступил гранит на опоры Байновского моста и откуда его привезли? Надо зацепить, удержать внимание. Если заинтересуешь, будут и углубляться. Школьникам интересно простое: почему Исеть называется Исетью? Шестой — девятый классы — самый интересный возраст, с ними надо в режиме диалога, так можно заинтересовать.

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У посетителей претензий к его подходу нет. Мы и сами с удовольствием слушали полуторачасовую экскурсию про историю прибрежных поселков, про шахты, про то, как чуть не уничтожили уникальный памятник природы Каменные Ворота. Приезжайте и вы — послушайте.

Тот самый ролик Владимира Источник: Александр Пахалуев

Лучший город на свете

В 2018 году Владимир в краеведческом поиске добрался до Камчатки. Там, в музее Петропавловска-Камчатского, хранятся пушки Каменск-Уральского чугунолитейного завода.

Эти орудия использовали во Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга. В 1981 году археологи на Командорских островах нашли последнее пристанище моряков не вернувшегося домой пакетбота «Святой Петр», раскопали пушки с клеймом уральского завода. Владимир вспоминает:

— Приехал — музей закрыт. Я стучу. Открыли: «Что надо?» Я говорю: «С Каменска, пушку надо сфотографировать!» Они: «Заходи!» Начали расспрашивать: «Завод работает?» Нет, говорю, сто лет как закрылся. А вообще, с Камчаткой много связано у нашей семьи: дед мой советскую власть там устанавливал, отец выезжал в командировку на Камчатку и нас брал с сестрой. Сын старший служил на полуострове. И пушки с нашего завода тоже на Камчатке.

Скульптура «Лось» — один из символов Каменска-Уральского, про нее Владимир тоже много чего рассказал Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Жена Владимира Елена — металлург по образованию, работает на алюминиевом заводе. На конкурс в Китай они ездили вместе.

— Она меня поддерживает, крепкий тыл. Она и экскурсии помогает составлять, много ее идей.

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Младший сын, старшеклассник, тоже увлечен краеведением и собирается водить экскурсии. А вот старший выбрал медицину и учится на врача.

Владимир побывал во многих больших и красивых городах, но уверяет, что самое лучшее место на свете — это Каменск-Уральский.