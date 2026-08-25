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Образование Тест Тест для самых умных: только гений ответит на 10 из 10. А вам слабо?

Тест для самых умных: только гений ответит на 10 из 10. А вам слабо?

Проверьте широту своего кругозора

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Возможно, чтобы ответить верно на все 10 вопросов, вам понадобится помощь друга | Источник: кадр из фильма «Убийство в „Восточном экспрессе“» (18+), реж. Кеннет Брана, Scott Free Productions, 2017 годВозможно, чтобы ответить верно на все 10 вопросов, вам понадобится помощь друга | Источник: кадр из фильма «Убийство в „Восточном экспрессе“» (18+), реж. Кеннет Брана, Scott Free Productions, 2017 год

Возможно, чтобы ответить верно на все 10 вопросов, вам понадобится помощь друга

Источник:

кадр из фильма «Убийство в „Восточном экспрессе“» (18+), реж. Кеннет Брана, Scott Free Productions, 2017 год

Вы наверняка помните, кто открыл Америку и сколько планет в Солнечной системе, но как насчет фактов, о которых молчат школьные учебники? Наш мир состоит из удивительных парадоксов, курьезных исторических случайностей и скрытых механизмов, которые часто кажутся чистым вымыслом. Этот тест — не скучный экзамен на память, а настоящее приключение для ума. Готовы ли вы проверить свою интуицию, включить логику на максимум и доказать, что ваш кругозор выходит далеко за рамки стандартных энциклопедий? Ответьте на эти 10 каверзных вопросов и узнайте свой истинный уровень эрудиции.

ТестПройден 44 раза
1 / 10

Какой предмет одежды получил свое название в честь крошечного атолла в Тихом океане, где США проводили испытания ядерного оружия?

  • Шорты-бермуды

  • Плащ-тренч

  • Галстук-бабочка

  • Купальник-бикини

2 / 10

Какая единственная в мире птица способна летать не только вперед и вбок, но и задом наперед?

  • Зимородок

  • Ласточка

  • Колибри

  • Стриж

3 / 10

Представители какой профессии первыми в истории начали использовать высокие каблуки вовсе не ради моды или роста, а исключительно для удобства в работе?

  • Венецианские актеры

  • Французские придворные

  • Персидские военные всадники

  • Средневековые мясники

4 / 10

Какой химический элемент является самым редким в земной коре (по некоторым данным, во всей планете его содержится в сумме не более 30 граммов)?

  • Франций

  • Астат

  • Осмий

  • Плутоний

5 / 10

В какой столице находится единственный в мире официальный памятник обычному плавленому сырку?

  • В Москве

  • В Париже

  • В Берне

  • В Амстердаме

6 / 10

Какую необычную «валюту» использовала римская армия для выплаты части жалованья своим легионерам?

  • Шелковые нити

  • Оливковое масло

  • Поваренную соль

  • Черный перец

7 / 10

Какая специя в Средние века ценилась настолько высоко, что в некоторых странах Европы ею можно было официально оплачивать налоги, штрафы и аренду земли?

  • Мускатный орех

  • Шафран

  • Корица

  • Черный перец

8 / 10

У какой единственной в мире птицы ноздри расположены не у основания клюва, а на самом его кончике, что помогает ей находить пищу под землей исключительно по запаху?

  • Страус

  • Киви

  • Пеликан

  • Тукан

9 / 10

Какое странное хобби было у Чарльза Дарвина?

  • Ел редких и экзотических животных, чье мясо еще не пробовали люди

  • Дрессировал ящериц

  • Коллекционировал черепа птиц

  • Писал стихи о рыбах

10 / 10

Из какого материала в Древнем Китае изготавливали невероятно дорогие боевые доспехи для воинов, которые могли защитить от стрел лучше, чем металл?

  • Из шелковых канатов

  • Из бумаги

  • Из бамбуковых трубок

  • Из высушенной кожи рыб

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