Тест для самых умных: только гений ответит на 10 из 10. А вам слабо?

Вы наверняка помните, кто открыл Америку и сколько планет в Солнечной системе, но как насчет фактов, о которых молчат школьные учебники? Наш мир состоит из удивительных парадоксов, курьезных исторических случайностей и скрытых механизмов, которые часто кажутся чистым вымыслом. Этот тест — не скучный экзамен на память, а настоящее приключение для ума. Готовы ли вы проверить свою интуицию, включить логику на максимум и доказать, что ваш кругозор выходит далеко за рамки стандартных энциклопедий? Ответьте на эти 10 каверзных вопросов и узнайте свой истинный уровень эрудиции.