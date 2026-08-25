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Страна и мир Один из крупнейших военных самолетов США приземлился в Москве: на нем перебрасывают войска, технику и грузы

Один из крупнейших военных самолетов США приземлился в Москве: на нем перебрасывают войска, технику и грузы

До прибытия в Россию он побывал еще в одной стране

79
Сейчас местоположение самолета не отслеживается | Источник: James Raven / JETPHOTOSСейчас местоположение самолета не отслеживается | Источник: James Raven / JETPHOTOS

Сейчас местоположение самолета не отслеживается

Источник:

James Raven / JETPHOTOS

Утром 25 августа в московском аэропорту Внуково приземлился военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555. Об этом свидетельствуют данные сервиса flightradar24.com.

Источник: flightradar24.comИсточник: flightradar24.com
Источник:

flightradar24.com

Boeing C-17 Globemaster III — американский тяжелый военно-транспортный самолет, созданный для переброски войск, техники и грузов. Он способен перевозить до 77 тонн, включая танки и вертолеты, на расстояние до 4400 км. Борт может взлетать и садиться на короткие взлетно-посадочные полосы длиной около 1 км, что делает его универсальным для доставки грузов в любую точку мира. Самолет стоит на вооружении ВВС США и нескольких других стран, всего построено 279 машин.

Согласно информации сервиса, борт вылетел из Риги примерно в 08:50 мск и приземлился во Внуково около 10:04 мск. На данный момент полет самолета не отслеживается — он находится вне зоны покрытия либо уже приземлился.

Источник: flightradar24.comИсточник: flightradar24.com
Источник:

flightradar24.com

Из данных flightradar24 также следует, что этот самолет прибыл в Ригу 23 августа. Исходным пунктом маршрута указан город Кэмп-Спрингс в американском штате Мэриленд, где расположена авиабаза Эндрюс, на которой базируется Air Force One — авиасудно президента США Дональда Трампа.

Обновлено в 12:45 (мск): В Кремле не располагают информацией о прибытии самолета ВВС США во Внуково, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, на этой неделе нет запланированных встреч с представителем администрации США.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Flightradar Самолет США Внуково
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Комментарии
3
Гость
11 минут
Так и живём.... Не знает Кремль, что в России творится... Или знает?....
Гость
47 минут
и чо?
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Гость
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