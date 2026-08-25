Предательство и неожиданный поворот игры: участники шоу «Большой куш» в шоке от новых правил

Игроки пока не понимают, как быть с прошлыми договоренностями в новых условиях Источник: кадр из 8-й серии шоу «Большой куш 2» (16+) на ТНТ

Чем ближе участники шоу «Большой куш 2» подбираются к финалу, тем сильнее ведущие ужесточают правила игры. Теперь «вытянуть билет домой» можно в любой момент. Кто же на этот раз выбыл из игры?

После того, как самая большая и влиятельная коалиция распалась, ее предводитель Ида Галич потеряла доверие ко всем своим бывшим союзникам. Пара Даниэль Вегас и Маргарита Дьяченкова оказались первыми, кто открыто отказался от «сотрудничества» с блогером, что стало настоящим ударом для Иды. Остальные игроки пытаются сохранить теплые отношения с ней, хотя сама блогер, кажется, уже прекрасно понимает, что ей предстоит заново выстраивать взаимовыгодное общение с другими участниками, чтобы задержаться на проекте.

Участники стали менять стратегию игры Источник: кадр из 8-й серии шоу «Большой куш 2» (16+) на ТНТ

Новая серия показала, что две «пересобранные» пары дают неплохие результаты: Ида Галич и жена олимпийского чемпиона Ольга Бородина, а также Алан Галич и Артур Далалоян неплохо справляются с испытаниями.

Однако на мономиссии Иду Галич ждала неудача. Она не смогла за 20 минут найти в запечатанных подарках метку. За это ее ждало засекреченное наказание.

Ида Галич боялась подобного испытания Источник: кадр из 8-й серии шоу «Большой куш 2» (16+) на ТНТ

И если раньше участники, проигравшие на индивидуальных испытаниях, получали усложнения на большой миссии, то в этот раз Иду вновь заставили томиться. Участники проходили необычный квест: на лодках им нужно было добраться до рынка, а уже там в этих бесконечных переулках найти коробки с конструктором внутри. Посылочки они грузили в свои лодки и ехали к ведущим, где их ждали сундуки. Вот как раз в них и нужно было сложить круглые части конструктора из коробок. Кто смог быстрее всех всё сложить и закрыть сундук — победил.

На одном из испытаний актеры фильма «Твое сердце будет разбито» и впрямь чуть не разбили сердца своим поклонникам. Марго и Даниэль ели сахарную вату без рук Источник: кадр из 8-й серии шоу «Большой куш 2» (16+) на ТНТ

Первыми справились как раз Ида Галич и Ольга Бородина.

На церемонии обмена чемоданами ведущие ошарашили победителей конкурса тем, что напомнили им о наказании с мономиссии. Оказалось, что Иду ждет еще одно индивидуальное испытание. Если она с ним не справится, то отправится домой. Что будет с Ольгой Бородиной — непонятно.

Эта пара играла с азартом, но из-за того, что даже к 8-й серии не разобралась с правилами, другие игроки посчитали, что ей пора домой Источник: кадр из 8-й серии шоу «Большой куш 2» (16+) на ТНТ

В итоге черную метку получила пара Глюкозы и ее дочь Рэй. Они покидают шоу. О судьбе Иды Галич станет известно лишь в следующей серии шоу.