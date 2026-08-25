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Семья «Большинство сведений фонд проверит самостоятельно»: кто в Ярославской области может рассчитывать на пособия

«Большинство сведений фонд проверит самостоятельно»: кто в Ярославской области может рассчитывать на пособия

С начала года на выплаты направили 7,6 млрд рублей

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Кто может получить единое пособие в Ярославской области | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUКто может получить единое пособие в Ярославской области | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Кто может получить единое пособие в Ярославской области

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В 2026 году ярославским семьям отправили более 7,6 млрд рублей на выплату единого пособия. Средства получили более 44 тысяч детей и 1083 беременных женщины. Такими данными поделились в отделении социального фонда России по Ярославской области.

Там напомнили жителям, кто может претендовать на выплаты. В категорию включены граждане России, постоянно проживающие на территории страны. Размер выплаты зависит от уровня дохода — 50%, 75% или 100% детского прожиточного минимума в Ярославской области. Для беременных женщин суммы рассчитываются из прожиточного минимума трудоспособного взрослого.

«Право на единое пособие имеют семьи с детьми, в которых доход на каждого члена не превышает величину регионального прожиточного минимума на душу населения. В 2026 году это — 18 939 рублей. При этом доходы каждого трудоспособного члена семьи в расчетном периоде должны составлять не менее восьми МРОТ (если нет уважительных причин для отсутствия дохода). Также учитывается имущественная обеспеченность семьи», — дополнили в отделении социального фонда.

Для получения консультации можно обратиться в клиентскую службу ОСФР по месту проживания/нахождения; в электронную приёмную на официальном сайте СФР; в Единый контакт-центр (8 800 100 00 01).

Что нового?

В ярославском отделении Социального фонда рассказали, что в 2026 году для многих выплат ввели изменения. Например, с июля средства за уход за человеком старше 80 лет или за инвалидом I группы при отсутствии дохода перечисляются только, если ухаживающих является родственником подопечного. Чтобы это подтвердить необходимо предоставить документы ЗАГС (например, свидетельство о рождении, браке).

«Еще одно изменение касается контроля места жительства: теперь факт проживания проверяется по всем заявлениям, поданным по месту пребывания, независимо от разницы в региональных прожиточных минимумах. Большинство сведений фонд проверит самостоятельно через межведомственные запросы», — дополнили в социальном фонде.

Также расширили права многодетных семей на получение единого пособия.

«Родители трех и более детей теперь сохранят его при продлении, если за время предоставления выплат доход семьи увеличился, превысив допустимый предел не более чем на 10%», — рассказали в отделении.

Ранее в Ярославле увеличилась нормативная стоимость квадратного метра жилья. Согласно документу мэрии, теперь она составляет 104 281 рубль. Еще в марте 2026-го она составляла 94 545 рублей.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Выплата Пособие Социальный фонд Семья
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Комментарии
8
Гость
44 минуты
Очень хорошая помощь семьям
Гость
1 час
Один с сошкой...
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Гость
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