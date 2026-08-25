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Образование Обзор Влетит в копеечку: сколько стоят букеты для учителей на 1 сентября — обзор цен в Ярославле

Влетит в копеечку: сколько стоят букеты для учителей на 1 сентября — обзор цен в Ярославле

Разглядываем необычные варианты

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Содержание
В какую цену обойдется покупка букета для учителя на 1 сентября | Источник: avito.ruВ какую цену обойдется покупка букета для учителя на 1 сентября | Источник: avito.ru

В какую цену обойдется покупка букета для учителя на 1 сентября

Источник:

avito.ru

Главный праздник сентября уже скоро, подготовка к нему идет полным ходом. На линейку в День знаний многие школьники приносят букеты для учителей: кто-то готовит цветы с дачи, а кто-то присматривает композиции у местных флористов.

Мы изучили, сколько стоят цветы для учителей накануне 1 сентября. Публикуем подборку необычных букетов, которые можно купить в Ярославле.

Большая композиция

Большой букет обойдется в 2200 рублей | Источник: avito.ruБольшой букет обойдется в 2200 рублей | Источник: avito.ru

Большой букет обойдется в 2200 рублей

Источник:

avito.ru

Большие композиции для учителя в честь дня знаний стоят от 2000 тысяч рублей. Варианты оформления и упаковки можно выбрать.

Минималистичный вариант

Для учителя можно собрать небольшой, но красивый букет | Источник: avito.ruДля учителя можно собрать небольшой, но красивый букет | Источник: avito.ru

Для учителя можно собрать небольшой, но красивый букет

Источник:

avito.ru

За минималистичный букет в Ярославле просят от 1500 рублей. Стоимость зависит от состава и размера, продавцы готовы подстроиться под бюджет покупателя.

Съедобный подарок

Есть букеты из конфет | Источник: avito.ruЕсть букеты из конфет | Источник: avito.ru

Есть букеты из конфет

Источник:

avito.ru

Сладости могут оформить в разные формы | Источник: avito.ruСладости могут оформить в разные формы | Источник: avito.ru

Сладости могут оформить в разные формы

Источник:

avito.ru

Среди объявлений можно найти и съедобные букеты разных вариаций. Композиции в Ярославле собирают из конфет, сухофруктов, орехов, мармелада, зефира и прочего. При этом подарок могут смастерить в самых разных вариациях, например, в форме сумочки.

Букет с полезными вкусняшками | Источник: avito.ruБукет с полезными вкусняшками | Источник: avito.ru

Букет с полезными вкусняшками

Источник:

avito.ru

Орехи и сухофрукты долго хранятся | Источник: avito.ruОрехи и сухофрукты долго хранятся | Источник: avito.ru

Орехи и сухофрукты долго хранятся

Источник:

avito.ru

В среднем съедобные презенты обойдутся от 700 до 2000 рублей. Однако могут находится варианты и дороже. Наполнение композиции продавцы готовы обсуждать с покупателем.

Букеты из зефира стоят от 1,2 до 1,5 тысячи рублей | Источник: avito.ruБукеты из зефира стоят от 1,2 до 1,5 тысячи рублей | Источник: avito.ru

Букеты из зефира стоят от 1,2 до 1,5 тысячи рублей

Источник:

avito.ru

Так и не скажешь, что цветы из зефира | Источник: avito.ruТак и не скажешь, что цветы из зефира | Источник: avito.ru

Так и не скажешь, что цветы из зефира

Источник:

avito.ru

Букеты из мыла

Продавцы создают цветы из мыла | Источник: avito.ruПродавцы создают цветы из мыла | Источник: avito.ru
Можно добавить надпись | Источник: avito.ruМожно добавить надпись | Источник: avito.ru
Букеты заворачивают в упаковку | Источник: avito.ruБукеты заворачивают в упаковку | Источник: avito.ru

Как альтернативу цветочным композициям ярославские рукодельницы предлагают букеты из мыла. Подарок продается в упаковке с жестким дном, украшенный лентой.

Цена зависит от размера букета: поменьше — 550 рублей, побольше — 1000 рублей. Один из продавцов от покупки 3-х букетов предлагает скидку 10%.

В объявлении указываю, что композиция имеет аромат парфюма. Для украшения используют искусственную зелень.

Композиция из канцтоваров

Ярославские продавцы предлагают вместо цветов&nbsp;— канцтовары | Источник: avito.ruЯрославские продавцы предлагают вместо цветов&nbsp;— канцтовары | Источник: avito.ru

Ярославские продавцы предлагают вместо цветов — канцтовары

Источник:

avito.ru

В Ярославле могут собрать букет для учителя из канцтоваров. В композицию войдут калькулятор, линейки, карандаши, ручки и прочее. Цена — 3000 рублей.

Цветы-свечи

В Ярославле продают букеты-свечи | Источник: avito.ruВ Ярославле продают букеты-свечи | Источник: avito.ru
Делают как большие, так и маленькие композиции | Источник: avito.ruДелают как большие, так и маленькие композиции | Источник: avito.ru
Каждая свечка имеет свой аромат | Источник: avito.ruКаждая свечка имеет свой аромат | Источник: avito.ru

Необычные букеты из свечей можно найти на просторах сайтов объявлений. В Ярославле такие композиции создают из соевого воска. Стоимость подарка — от 1000 рублей.

Свечи можно вынимать и зажигать, каждая имеет свой запах. Палитру цветов и ароматов можно согласовать с продавцом заранее.

Букет из бисера

Букеты делают и из бисера | Источник: avito.ruБукеты делают и из бисера | Источник: avito.ru
Обертка тоже выполнена из бусин | Источник: avito.ruОбертка тоже выполнена из бусин | Источник: avito.ru
Есть разные цвета | Источник: avito.ruЕсть разные цвета | Источник: avito.ru
+1
Так букет выглядит полностью | Источник: avito.ruТак букет выглядит полностью | Источник: avito.ru

Мастерицы не перестают удивлять, для учителей собирают букеты из бисера. За композицию продавцы просят 2600 тысяч рублей.

Сколько вы готовы потратить на букет для учителя?

Около 1000 рублей
1500-2500 рублей
Больше 3000 рублей
Нарву цветов на даче
Не буду покупать
ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Букет 1 Сентября День знаний Учитель Цветы Школа Первоклассник Линейка
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