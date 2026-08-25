«В первый день пять раз позвали замуж»: как россиянка спасалась от назойливых женихов в Стамбуле. Видео

Журналист YA62.RU одна отправилась в Стамбул и столкнулась с неожиданной проблемой: на каждом втором шагу турки предлагали ей выйти замуж или выпить с ними водку. Уже на второй день такое повышенное внимание начало доставлять Дарье массу неудобств, невозможно было спокойно прогуляться по городу.
Девушка придумала способы, которыми получилось избавиться от докучающей проблемы и наслаждаться поездкой — одежда оверсайз. Когда настырные турецкие мужчины освободили журналиста от своего внимания, она смогла в полной мере познакомиться со Стамбулом — шумным мегаполисом с древней историей и впечатляющим местным колоритом.
Она побывала и на Принцевых островах — архипелаге островов, которые находятся в 2 часах езды на пароме от Стамбула и сильно отличаются от него своим размеренным ритмом жизни и запретом на любые виды транспорта, кроме электрических.
Дарья честно рассказала, что в Стамбуле обязательно к посещению, где стоит быть осторожнее и как не напороться на рахат-лукум с сюрпризом внутри в виде червей.
Также она поделилась лайфхаком, который позволит сэкономить приличную сумму денег в путешествии. Подробности — в видео выше.