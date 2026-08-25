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Страна и мир «В первый день пять раз позвали замуж»: как россиянка спасалась от назойливых женихов в Стамбуле. Видео

«В первый день пять раз позвали замуж»: как россиянка спасалась от назойливых женихов в Стамбуле. Видео

Туристка отправилась в Турцию одна и столкнулась с внезапной проблемой

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Девушка честно рассказала о своих впечатлениях от поездки в Стамбул в одиночку

Источник:

Никита Егоров / Городские медиа

Журналист YA62.RU одна отправилась в Стамбул и столкнулась с неожиданной проблемой: на каждом втором шагу турки предлагали ей выйти замуж или выпить с ними водку. Уже на второй день такое повышенное внимание начало доставлять Дарье массу неудобств, невозможно было спокойно прогуляться по городу.

Девушка придумала способы, которыми получилось избавиться от докучающей проблемы и наслаждаться поездкой — одежда оверсайз. Когда настырные турецкие мужчины освободили журналиста от своего внимания, она смогла в полной мере познакомиться со Стамбулом — шумным мегаполисом с древней историей и впечатляющим местным колоритом.

Она побывала и на Принцевых островах — архипелаге островов, которые находятся в 2 часах езды на пароме от Стамбула и сильно отличаются от него своим размеренным ритмом жизни и запретом на любые виды транспорта, кроме электрических.

Дарья честно рассказала, что в Стамбуле обязательно к посещению, где стоит быть осторожнее и как не напороться на рахат-лукум с сюрпризом внутри в виде червей.

Также она поделилась лайфхаком, который позволит сэкономить приличную сумму денег в путешествии. Подробности — в видео выше.

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Дарья ХодосевичДарья Ходосевич
Дарья Ходосевич
журналист YA62.RU
Стамбул Турция Путешествие Отпуск
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Комментарии
3
Гость
1 час
Надо было выходить замуж, а не улицы разглядывать.
Гость
1 час
Ух ты
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Гость
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