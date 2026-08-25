«Это не просто жар»: врач рассказала, чем опасны приливы при менопаузе

Приливы — это не просто ощущение жара, а симптом, который может серьезно влиять на качество жизни Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Приливы давно стали одним из самых узнаваемых симптомов менопаузы. Внезапный жар, покраснение лица, потливость — многие женщины считают, что с этим ничего не поделаешь. Однако врачи предупреждают: если такие приступы возникают регулярно, нарушают сон и мешают привычной жизни, игнорировать их не стоит. Ассистент кафедры акушерства и гинекологии Института хирургии Пироговского университета Лилия Носова рассказала, почему появляются приливы, в каких случаях они требуют обращения к врачу и как могут сказаться на работе организма.

Почему возникают приливы

Прилив — это не просто чувство жара. По словам специалиста, во время приступа женщина может ощущать сильное тепло в области лица, шеи и верхней части груди. Одновременно нередко возникают покраснение кожи, усиленное потоотделение и учащенное сердцебиение, а после окончания эпизода появляется озноб.

Продолжительность таких приступов может составлять от нескольких секунд до нескольких минут. При этом у одних женщин они случаются несколько раз в неделю, а у других — десятки раз в течение суток. Главная причина связана с естественным снижением уровня эстрогенов во время менопаузального перехода.

— Эстрогены участвуют не только в работе репродуктивной системы, но и помогают центрам терморегуляции в головном мозге поддерживать стабильную температуру тела. Когда их уровень снижается, механизмы теплообмена становятся более чувствительными. Даже небольшое изменение температуры воздуха или эмоциональный стресс организм может воспринимать как сигнал к экстренному охлаждению, — объясняет врач.

Ночные приливы нарушают сон, даже если пробуждение длится всего несколько минут Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

В ответ расширяются сосуды кожи, усиливается кровоток и начинается активное потоотделение — именно так и развивается типичный прилив. Многие женщины замечают, что во время приступа учащается сердцебиение. Это нередко вызывает тревогу, однако далеко не всегда говорит о заболевании сердца. Как объясняет Лилия Носова, чаще всего такая реакция связана с резким расширением сосудов и изменением работы вегетативной нервной системы. Однако существуют симптомы, которые нельзя оставлять без внимания.

— Если приливы сопровождаются выраженной болью в груди, длительной аритмией, потерей сознания или резким ухудшением самочувствия, необходимо обязательно исключить заболевания сердечно-сосудистой системы, — отмечает специалист.

Кроме того, после наступления менопаузы постепенно увеличивается риск гипертонии, ишемической болезни сердца и других сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому любые новые или необычные симптомы требуют консультации врача.

Почему появляется постоянная усталость

Одной из самых частых проблем становится нарушение сна. Особенно тяжело женщины переносят ночные приливы, когда приходится просыпаться из-за сильного жара и обильного потоотделения. Даже если пробуждение занимает всего несколько минут, структура сна уже нарушается.

В результате утром появляется чувство разбитости, снижается концентрация внимания, ухудшается настроение и падает работоспособность. По словам врача, хронический недосып может привести к более серьезным последствиям:

— Если ночные приливы повторяются регулярно, постепенно усиливается тревожность, возрастает риск депрессивных состояний и заметно снижается качество жизни.

Хронический недосып способен усиливать тревожность и повышать риск депрессивных состояний Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Во время менопаузы многие женщины начинают замечать, что стали быстрее уставать, хуже концентрируются и чаще забывают привычные вещи. Эти изменения нередко списывают исключительно на возраст, однако врач подчеркивает, что причин гораздо больше. На память и внимание одновременно влияют гормональная перестройка организма, хроническое недосыпание, стресс и эмоциональное напряжение. Именно сочетание этих факторов чаще всего приводит к временному ухудшению когнитивных функций.

Когда достаточно изменить образ жизни, а когда пора к врачу

Не каждая женщина нуждается в лечении приливов. Если приступы возникают редко и не влияют на повседневную жизнь, зачастую достаточно скорректировать привычки. Специалист рекомендует поддерживать комфортную температуру дома, отказаться от слишком горячих напитков, ограничить алкоголь и острую пищу, соблюдать режим сна, регулярно двигаться и по возможности снизить уровень стресса.

Если же приливы возникают многократно в течение дня, регулярно будят по ночам, снижают работоспособность и заметно ухудшают качество жизни, откладывать визит к врачу не стоит.