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Происшествия Мощный торнадо обрушился на Францию — сильным ветром снесло более 300 домов

Мощный торнадо обрушился на Францию — сильным ветром снесло более 300 домов

Во время буйства стихии пострадали 39 человек

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В домах нет электричества | Источник: Jade Riquier / ХВ домах нет электричества | Источник: Jade Riquier / Х

В домах нет электричества

Источник:

Jade Riquier / Х

Сильный торнадо обрушился на деревню Помас на юго-западе Франции, повредив более 300 домов. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на власти страны.

Как заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, во время буйства стихии пострадали 39 человек, двое находятся в критическом состоянии. Погибших и пропавших без вести нет, уточнил он.

Источник:

Jade Riquier / Х

Помимо этого, около 21 тысячи домохозяйств на юге страны остались без электричества. Во многих домах, которые оказались на пути торнадо, выбило окна.

Источник:

Michael Bradbury / Х

Как отмечают метеорологи, стихийное бедствие произошло после необычно жаркого лета, которое сопровождалось экстремальными температурами во Франции. Во время торнадо в департаменте Од и значительной части юго-запада страны действовало оранжевое предупреждение Meteo France об опасных грозах. Позднее его сняли.

Неделю назад мощные пожары охватили юг Франции. Из населенного пункта Люглон в департаменте Ланды эвакуировали более 650 человек после того, как менее чем за сутки огонь распространился почти на 1,1 тысячи гектаров сухого соснового леса. К тушению привлекли около 500 спасателей и 6 воздушных судов для сброса воды.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Торнадо Франция Дом Электричество
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Комментарии
1
Гость
48 минут
Надеюсь они поняли что это наше первое предупреждение.
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Гость
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