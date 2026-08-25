Мощный торнадо обрушился на Францию — сильным ветром снесло более 300 домов

В домах нет электричества Источник: Jade Riquier / Х

Сильный торнадо обрушился на деревню Помас на юго-западе Франции, повредив более 300 домов. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на власти страны.

Как заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, во время буйства стихии пострадали 39 человек, двое находятся в критическом состоянии. Погибших и пропавших без вести нет, уточнил он.

Источник: Jade Riquier / Х

Помимо этого, около 21 тысячи домохозяйств на юге страны остались без электричества. Во многих домах, которые оказались на пути торнадо, выбило окна.

Источник: Michael Bradbury / Х

Как отмечают метеорологи, стихийное бедствие произошло после необычно жаркого лета, которое сопровождалось экстремальными температурами во Франции. Во время торнадо в департаменте Од и значительной части юго-запада страны действовало оранжевое предупреждение Meteo France об опасных грозах. Позднее его сняли.