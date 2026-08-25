В Ярославль приехал помощник президента Николай Патрушев. Что он здесь делает

Помощник президента РФ приехал в Ярославль Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославль приехал помощник президента РФ Николай Патрушев. 25 августа он участвует в открытии основной арены волейбольного центра на проспекте Фрунзе, 87, корпус 1.

В торжественном открытии объекта приняли участие также областные и городские чиновники и депутаты. Мероприятия будут проходить весь день. Напомним, вечером в честь открытия волейбольного центра выступит группа GAYAZOVS BROTHERS (18+), известная по трекам «Малиновая Лада», «До встречи на танцполе», «Я, ты и море».

Билеты на мероприятие бесплатные, но места нужно бронировать заранее. Их количество ограничено.

Николай Патрушев принял участие в открытии волейбольного центра в Ярославле Источник: читатель 76.RU

Помимо концерта группы, на открытии пройдет товарищеский матч между ВК «Ярославич» и московским ЦСКА (6+) — самым титулованным клубом в истории отечественного спорта.

Чтобы ярославцы могли комфортно добраться на мероприятие, власти запустили дополнительные автобусы, которые будут курсировать по городу 25 августа.