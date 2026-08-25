В Ярославль приехал помощник президента Николай Патрушев. Что он здесь делает

В Ярославль приехал помощник президента РФ Николай Патрушев. 25 августа он участвует в открытии основной арены волейбольного центра на проспекте Фрунзе, 87, корпус 1.
В торжественном открытии объекта приняли участие также областные и городские чиновники и депутаты. Мероприятия будут проходить весь день. Напомним, вечером в честь открытия волейбольного центра выступит группа GAYAZOVS BROTHERS (18+), известная по трекам «Малиновая Лада», «До встречи на танцполе», «Я, ты и море».
Билеты на мероприятие бесплатные, но места нужно бронировать заранее. Их количество ограничено.
Помимо концерта группы, на открытии пройдет товарищеский матч между ВК «Ярославич» и московским ЦСКА (6+) — самым титулованным клубом в истории отечественного спорта.
Чтобы ярославцы могли комфортно добраться на мероприятие, власти запустили дополнительные автобусы, которые будут курсировать по городу 25 августа.
Николай Патрушев приезжает в Ярославль далеко не впервые. Например, в конце декабря 2025 года он также прибыл с рабочим визитом. Одним из пунктов программы как раз стал визит в волейбольный центр. Тогда основная арена еще достраивалась.