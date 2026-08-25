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Город В Ярославль приехал помощник президента Николай Патрушев. Что он здесь делает

В Ярославль приехал помощник президента Николай Патрушев. Что он здесь делает

Рассказываем о его визите в столицу Золотого кольца

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Помощник президента РФ приехал в Ярославль | Источник: Александр Куренной / 76.RUПомощник президента РФ приехал в Ярославль | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Помощник президента РФ приехал в Ярославль

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославль приехал помощник президента РФ Николай Патрушев. 25 августа он участвует в открытии основной арены волейбольного центра на проспекте Фрунзе, 87, корпус 1.

В торжественном открытии объекта приняли участие также областные и городские чиновники и депутаты. Мероприятия будут проходить весь день. Напомним, вечером в честь открытия волейбольного центра выступит группа GAYAZOVS BROTHERS (18+), известная по трекам «Малиновая Лада», «До встречи на танцполе», «Я, ты и море».

Билеты на мероприятие бесплатные, но места нужно бронировать заранее. Их количество ограничено.

Николай Патрушев принял участие в открытии волейбольного центра в Ярославле | Источник: читатель 76.RUНиколай Патрушев принял участие в открытии волейбольного центра в Ярославле | Источник: читатель 76.RU

Николай Патрушев принял участие в открытии волейбольного центра в Ярославле

Источник:

читатель 76.RU

Помимо концерта группы, на открытии пройдет товарищеский матч между ВК «Ярославич» и московским ЦСКА (6+) — самым титулованным клубом в истории отечественного спорта.

Чтобы ярославцы могли комфортно добраться на мероприятие, власти запустили дополнительные автобусы, которые будут курсировать по городу 25 августа.

Николай Патрушев приезжает в Ярославль далеко не впервые. Например, в конце декабря 2025 года он также прибыл с рабочим визитом. Одним из пунктов программы как раз стал визит в волейбольный центр. Тогда основная арена еще достраивалась.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Помощник президента Николай Патрушев Волейбольный центр
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Комментарии
39
Гость
1 минута
Фома Аквинский считали, что право имеет божественное происхождение: Бог создал его, чтобы регулировать жизнь людей, а человеку оно открывается через пророка или правителя.
Гость
19 минут
самое важное на сегодняшний день- волейбол
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