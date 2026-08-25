«Пара камбэков и очень неожиданный участник»: Череватый раскрыл инсайды со съемок «Экстрасенсов»

Череватый рассказал о своей тактике, отношениях с Шепсом, страхе перед Седоковой и планах на новые реалити ТНТ Источник: Череватый Влад || Official / T.me

Влад Череватый во втором сезоне «Мастера игры» (16+) решил не спешить с демонстрацией способностей и долгое время изображал участника, от которого трудно ждать серьезной угрозы. Тактика оказалась вполне расчетливой: экстрасенс хотел задержаться в проекте подольше и не собирался облегчать соперникам задачу.

В интервью «СтарХиту» Череватый признался, что специально старался не показывать, насколько хорошо ориентируется в происходящем. По его словам, открытая охота на Темных могла закончиться для него слишком быстро. Поэтому временами он предпочитал выглядеть проще, чем есть на самом деле.

«Слушайте, потому что это логично. Если б я сразу указал на Темных и подговаривал бы их убрать, убрали бы меня. А мне хотелось поиграть максимально долго. Иногда просто необходимо включать дурачка. Многие люди на это ведутся», — объяснил экстрасенс.

При этом довольно скоро другие герои проекта всё же начали обращать внимание на его оценки. Сам Череватый особого давления из-за возросшего интереса не почувствовал: к этому моменту положение в игре уже изменилось, а он оказался по другую сторону противостояния.

Особенно уверенно экстрасенс оценивает собственную игру после перехода к Темным. Среди наиболее опасных участников он без лишней скромности выделил себя и Алену Блин. Ее способность строить комбинации Череватый оценил высоко, а их союз и вовсе записал в число наиболее удачных: «Я вообще считаю, что наш темный тандем с Аленой Блин — это тандем мечты. Алена — настоящая акула реалити, она умеет плести интриги и думать на несколько шагов вперед. Мы были идеальными темными!»

Выбирать сильнейшего игрока всего сезона Влад тоже долго не стал. Первое место он отдал себе, компанию в этом почетном списке составила всё та же Алена. Скромность в данном случае в игровую стратегию, похоже, не входила.

В «Мастере игры» экстрасенс не сразу, но все-таки добился авторитета у игроков Источник: кадр из реалити-шоу «Мастер игры» (16+), телеканал ТНТ

Не считает Череватый и то, что заявленные экстрасенсорные способности автоматически дают преимущество перед остальными. По его логике, одного предполагаемого знания недостаточно — необходимо еще заставить остальных поверить в вашу версию. А убеждать союзников приходится любому участнику, независимо от профессии и сверхъестественных талантов.

Скептическое отношение к себе Влад за годы публичности переносить тоже научился. Спокойное неверие его не раздражает, чего не скажешь о подчеркнуто снисходительной манере общения. С такими оппонентами терпения у экстрасенса заметно меньше: «На самом деле сейчас мне по большому счету всё равно на таких людей. Я никому ничего не хочу доказывать, потому что всё, что было надо и, главное, кому надо, я доказал. При этом не верить можно по-разному. Кто-то не верит и спокойно общается. А кто-то ставит себя выше и общается уже с неким снисхождением, как будто делает одолжение. Вот это бесит и бесило на „Мастере игры“! Но я надеюсь, что тот, кто скептически ко мне относился, смотрит эфиры на ТНТ и понимает, что к чему и почему».

Одним из таких принципиальных скептиков в проекте стал Борис Дергачев. Однако личное отношение не помешало Череватому признать в нем серьезного соперника. По мнению Влада, именно с сильными участниками играть интереснее.

Совсем без желания бросить проект не обошлось. В какой-то момент Череватый всерьез хотел прекратить участие и вернуться домой. Остановило его в том числе взаимодействие с тонкими материями: экстрасенс решил, что учитывать приходится не только собственное настроение.

«Очень хотелось всё бросить и поехать домой. Но потом меня всё же отпускало, ведь я же играл не один, а с Анатолием (мистический помощник Череватого. — Прим. ред.). И его интересы тоже нужно было учитывать», — рассказал Влад о необходимости компромисса со своим «ручным» бесом.

Череватый не прекращает участие в мистических проектах и вернется на экраны уже осенью в «Реванше» Источник: кадр из телешоу «Экстрасенсы. Битвы сильнейших» (16+), телеканал ТНТ

Зато поддержка зрителей для него остается важной. Прогнозировать собственную победу Череватый не стал и предложил дождаться развязки сезона: «Я не думал, я просто играл и получал удовольствие. А правы поклонники или нет, узнаете уже скоро на ТНТ. На самом деле мои поклонники — моя колоссальная поддержка. Череватые, спасибо вам за это!»

Не обошлось на съемках и без фирменных атрибутов экстрасенса. Самой заметной стала история с Анной Седоковой, которую впечатлило появление кладбищенской земли. Кроме того, в проекте Череватый использовал волосы некоторых участниц и проводил ритуалы.

Однако Влад уверяет, что намеренно доводить певицу до испуга не собирался. По его версии, значительная часть подобной работы вообще не попала в эфир, поскольку участники не хотели раскрывать личные вещи перед камерами.

«На самом деле я никого не хотел пугать, особенно Анну Седокову. С ней вообще отдельная история. Я всегда вожу с собой атрибуты для ритуалов, и этот проект не исключение. Многое осталось за кадром — и ритуалы, и просмотры. Но это было желание многих участников, они не хотели делиться сокровенным на камеры. И я это уважаю», — уверяет Череватый.

К комментариям в интернете Влад, по его словам, успел привыкнуть. Он предпочитает не вступать в перепалки, поскольку считает, что публичная реакция только помогает тем, кто пытается привлечь внимание за его счет: «У меня уже выработался иммунитет к хейту и прочему. Я стараюсь не обращать внимание на хейтеров, хотя очень часто хочется ответить. Но зачем? На моем имени многие хайпятся, зачем своим ответом давать лишний повод хайповать?»

Тем временем Череватый уже занят другим телевизионным проектом. Он участвует в съемках третьего сезона «Экстрасенсы. Реванш» (16+), где снова занимает место в жюри. Вместе с ним там работает и Александр Шепс, так что старым соперникам вновь приходится обходиться без серьезных публичных ссор.

На следующее реалити Влад хотел бы поехать с женой Еленой Источник: Череватый Влад || Official / T.me

Подробности нового сезона Влад раскрывать не стал, но несколько приманок для зрителей все-таки оставил. По его словам, состав жюри изменится, появятся знакомые лица, а один из участников удивил даже его самого.

«Моя роль такая же, как и в прошлом сезоне. Я занимаю кресло жюри. В этом году состав жюри немного изменится. Но обо всём скоро сами узнаете. Будет очень интересно, будет пара камбэков, и придет один очень неожиданный для меня участник. В целом, как всегда, будет интересно. Будем жечь!» — заинтриговал поклонников экстрасенс.

Агрессивной реакции участников Череватый при этом не опасается. В качестве аргумента он вспомнил споры, которые уже проходил в «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+). После прежних столкновений вероятность нового эмоционального разговора его, судя по всему, особенно не тревожит.

Телевизионные планы экстрасенса могут однажды стать еще и семейными. Поклонники предлагают Владу отправиться на реалити вместе с женой Леной, и сам он такую возможность не отвергает. В качестве подходящего варианта Череватый назвал «Сокровища императора» (16+).

Семейную жизнь он считает достаточной подготовкой для подобных испытаний. Переезд, ремонт и несколько сезонов проектов об экстрасенсах супруги уже пережили, поэтому телевизионная гонка Владу серьезной проверкой не кажется.

«На самом деле мы с Леной могли бы вместе принять участие в „Сокровищах императора“, например. И я уверен, мы были бы одной из самых ярких пар. Мы с Леной пережили переезд в Москву, две „Битвы экстрасенсов“ и две „Битвы сильнейших“, глобальный ремонт. Думаете, что мы чем-то рискуем в реалити-шоу? Точно нет!»